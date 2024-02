"הרסתם לו את קופת החיסכון": טכנאי חברת תקשורת בסין הדהים את הרשת אחרי שחשף איך סנאי הפך עמוד טלפון למחסן המזון האישי שלו. בתיעוד שעלה לרשת – והפך לוויראלי עם עשרות מיליוני צפיות – אפשר לראות את הטכנאי פותח את לוח החשמל של העמוד ונותן לאינספור בלוטים להישפך החוצה.

הסרטון שעלה לרשת X (לשעבר טוויטר) נצפה כבר יותר מ-88 מיליון פעמים וגרף 6,300 תגובות מהגולשים, רובם השתעשעו מהתיעוד וריחמו על המכרסם הקטנטן. "תארו לעצמכם כמה חודשים הוא עבד על המחבוא הזה", ציין אחד הגולשים. "שדדו אותו. מעניין מה הם הולכים לעשות עם כל הבלוטים האלה עכשיו?". גולש נוסף כתב ש"יש כאן לקח חשוב לחיים", בזמן שאחר השתעשע: "לעולם אל תשימו את כל הבלוטים שלכם בעמוד אחד".

A squirrel used this telephone pole for Storage,

pic.twitter.com/3ga022RYSg