*אזהרה: התוכן עלול להיות קשה לצפייה טרגדיה הכתה בהודו בתחילת השבוע, כאשר תאונה מפחידה בפארק שעשועים, אשר תועדה על ידי אחד המבלים וסרטון שלה פורסם בטוויטר, גבתה את חייהם של שניים וגרמה לפציעתם של עשרות. בשל הכאוס הגדול באירוע רב הנפגעים, יצאו תחילה דיווחים סותרים באשר לכמות הפצועים וההורגים. תחילה נטען והופץ שם כי נהרגו 3 מבלים בפארק השעשועים "קנקריה", אשר נמצא בעיר אחמדאבד שבגוג'ראט, במתקן שהתפרק באוויר וצנח לאדמה. אך כעת מפרסמים בהודו כי מי שאיבדו את חייהם בתאונה המצערת היו שניים מעולי המתקן, מאנאלי ראג'וואדי (24) ומוחמד ג'בד (22). Who's responsible for this incident?

Poor management!#Kankaria #ahmedabadpic.twitter.com/qZ8vNgcADa — Darshan Bhatt (@DarshanBhatt22) 14 ביולי 2019

על המתקן היו, ככל הנראה, 31 אנשים, כאשר שניים נהרגו וכל השאר נפצעו - 15 מתוכם נפצעו באורח קריטי וחלקם עדיין נמצאים תחת טיפול רפואי צמוד עם חשש לחייהם. סיבת התפרקות המתקן עדיין לא ידועה, אך בינתיים בוצעו מעצרים של שישה אנשים הנתפסים כאחראים לתאונה, ביניהם מנכ"ל הפארק גהאנשים פאטל, בנו באבש פאטל, מנהל בשם ראג'ש צ'ווסקי, מפעילי המתקנים יאש פאטל וקישאן מוהאנטי ועוזר בשם מאניש ואגהלה. כל השישה מואשמים ברצח ולא בהריגה ונבדקת מידת הרשלנות שלהם, כך דווח בחדשות NDTV. Ahmedabad: Balvatika Gate 4 Discovery Ride collapsed in Kankaria , 3 died and 31 people injured pic.twitter.com/l2LWA93KH8 — Aruna Gohil (@ArunaGohil) 14 ביולי 2019 Ahmedabad: At least two killed, 29 injured as joyride breaks down in Kankaria adventure park https://t.co/tpV6c1LMLJ — MSN India (@msnindia) 14 ביולי 2019 במקביל לכך, בדיקות בטיחות נעשות על כל המתקנים בפארק השעשועים וגורמים רשמיים מהמעבדה הפורנזית הרשמית של אחמדאבד הגיעו למקום התאונה כדי לנסות לקבוע מה בדיוק גרם לה.





