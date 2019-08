רק לאחרונה סיפרנו לכם על מאמן הלוויתנים הקטלנים מפארק המים המפורסם סי וורלד (Sea World) שחשף דברים נוראים שקרו שם ויצר סערה בעולם, וכבר המקום השנוי במחלוקת עולה שוב לכותרות עם פוסט ויראלי במיוחד. בפוסט שפורסם בפייסבוק בדף בשם The Orca Project, הוצגה מפה שגרמה גם לציניקנים ביותר ולאלו שלא אכפת להם יותר מדי ממה שקורה שם, לחשוב שוב על הכל. "הקו הצהוב הוא החניון של סי וורלד", נכתב בתיאור התמונה, "הקו האדום הוא אגם לבני אדם שנועד לשחק על סירות פדלים. הקו הכחול הוא איפה שלוויתני האורקה מעבירים את כל חייהם". אפשר כמובן לראות בצילום, שמציג מבט על ממעוף הציפור, שאין מה להשוות בכלל בין מרחב המחייה של הלוויתנים לגודל של האגם ובטח לא לגודל החניון. הפרופורציות של המציאות הזו גרמו לאנשים לראות דברים אחרת לגמרי, ולהבין עד כמה נוראים באמת התנאים של הלוויתנים הקטלנים שמוחזקים בפארק המים. View this post on Instagram A post shared by Elephant Fiesta (@elephantfiesta) on Aug 11, 2019 at 6:21pm PDT הפוסט זכה ליותר מ-36,000 לייקים, 6,500 תגובות וכמעט 80,000 שיתופים בשבוע האחרון. גולשים רבים היו בשוק ממה שראו והבינו עד כמה המצב חמור. חלקם הודו כי ביקרו בפארק פעמים רבות בעבר ושמעכשיו לא יהיה סיכוי שיחזרו לשם שוב.





