Name one thing in this photo pic.twitter.com/zgyE9rL2XP — dumbass ass idiot �� (@melip0ne) April 23, 2019 התמונה הזאת הפכה לוויראלית במהלך השבוע האחרון לאחר שהיא הצליחה לבלבל אינספור משתמשים בטוויטר. הדימוי המסתורי עלה תחת הכותרת: "זהו דבר אחד בתמונה הזאת" – וכל השאר היסטוריה. הציוץ הביזארי גרף עד כה כמעט 80 אלף לייקים, יותר מ-33 אלף שיתופים ועוד כ-4,800 תגובות מבולבלות מאוד. "אז ככה מרגישים כשלוקים בשבץ?", כתב אחד הגולשים בזמן שגולש אחר ציין שהוא מזהה קיר – האומנם? "אני מרגישה כל כך לא בנוח לבהות בדבר הזה", כתבה אחת המשתמשות בטוויטר. "זו אחת התמונות המקוללות ביותר שראיתי בחיי". Is this what a stroke feels like. — Don't Blame Me I Voted for Vermin Supreme (@turnageb) April 23, 2019 i feel so uncomfortable. this is one of the most cursed images i’ve ever seen — Gym✖️Goth (@Gym_Goth) April 23, 2019 בזמן שהפריטים שבתמונה נותרו בגדר תעלומה, מומחים ניסו לפצח כיצד התמונה מצליחה לעורר תחושות כל כך לא נעימות בקרב הצופים. ד"ר סטיבן שולצמן, מומחה לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת הרווארד, ניסה להסביר את התופעה המסתורית בריאיון לאתר Live Science. "אני חושב שהקריפיות של התמונה נובעת מדעתנו", סבר ד"ר שולצמן. "התחושות הלא סימפטיות הן התוצאה של המוח שלנו שמנסה לפענח את הדפוס או לכל הפחות, לעשות סדר בתמונה". מעבר לזה, הוא מוסיף כי התמונה מורכבת מהמון דימויים קטנים שניתן כביכול לזהות ואלו מפריעים לתהליך הפענוח של הדפוס – מה שמוסיף לתחושות הלא נעימות. באשר למקור התמונה ומטרתה, למומחים יש סברה מעניינת. המשתמש שהעלה את התמונה לטוויטר טוען כי הוא ראה אותה לראשונה באתר Reddit (מקור כל הקריפיות בעולם), שם נכתב כי היא נוצרה במטרה לדמות חוויה של שבץ. למרות זאת, לא ברור מי יצר אותה – והסברה הרווחת היא שמדובר בדימוי שנוצר על ידי בינה מלאכותית. "זאת תמונה שכנראה שנוצרה במערכת שנקראת BigGAN", טענה ג'אנל שיין, מהנדסת חשמל ומומחית לבינה מלאכותית. "זאת מערכת עם יכולת ליצור דימויים מתוך מאגר של אלפי תמונות ממגוון קטגוריות. אחד המאפיינים המעניינים ביותר שלה היא היכולת ליצור תמונה שמורכבת משילוב של הקטגוריות". אם התמונה היא אכן של BigGAN, אז יש מצב שהיא יצרה קטגוריה חדשה – קטגוריה שהיא כל כך מוזרה שאין לה שם.





{title} תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן