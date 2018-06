Italian scholars claim to have discovered the earliest known work by Leonardo da Vinci – a majolica glazed tile representing the Archangel Gabriel with a tiny signature on the jawline of the face which reads “Da Vinci Lionardo” with a date, 1471https://t.co/W8tI2jRopx pic.twitter.com/Ra1CJyWJNu — Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) June 21, 2018 ציור שנחשף לפני 3 שנים בזמן פינוי של אחוזה יוקרתית עורר סערה בקרב היסטוריונים ואספנים של יצירות אומנות. על פי הדיווחים של כלי התקשורת בבריטניה, חוקרים מאמינים כי נמצאה יצירת האומנות המוקדמת ביותר של אמן הרנסנס האגדי ליאונרדו דה וינצ'י. מחקר מדעי שבדק את מקורות הציור המסתורי, אשר נקרא בקהילת האומנות "המלאך גבריאל", קבע כי הוא ככל הנראה הושלם בשנת 1471. חוקרים מאמינים שהרב-אומן האיטלקי צייר את יצירת המופת הזו כשהוא היה רק בן 18. הציור נמצא על ידי יורשים של משפחה אריסטוקרטית מאיטליה. פרופסור ארנסטו סולארי, מומחה לתולדות האומנות, התייחס לתגלית המרעישה בריאיון לסוכנות הידיעות CNN. "למזלנו, בני המשפחה הבינו שהיצירה הזאת נבדלת משאר הדברים שנמצאו בביתם", סיפר פרופ' סולארי, "מאוחר יותר, הם החליטו ליצור איתנו קשר". פרופ' סולארי טוען שהציור נותן הצצה אל גוף העבודות של דה וינצ'י בצעירותו. כמו כן, הוא מספר שזוהי היצירה המוקדמת ביותר שבה ניתן לראות את החתימה של דה וינצ'י באזור הסנטר של הדמות – אך חוקרים אחרים בקהילת האומנות עדיין סקפטיים לגבי האותנטיות של היצירה. "Simplicity is the ultimate sophistication"- Leonardo da Vinci pic.twitter.com/O2ifTZ1x2T — Entrepreneurship (@NYEW) June 16, 2018 פרופ' מטרין קמפּ, חוקר מאוניברסיטת אוקספורד, עדיין לא משוכנע כי מדובר בציור של אמן הרנסנס. "עיצוב השיער של הדמות לא נראה כמו הסגנון של דה וינצ'י", הוא סיפר, "כמו כן, התלבושת של הדמות לא מדויקת". אף על פי כן, אם יוכח כי זהו אכן ציור של ליאונרדו דה וינצ'י, הוא ככל הנראה יהיה מוערך במאות מיליוני דולרים. בנובמבר 2017, הנסיך הסעודי באדר בין עבדאללה בין מוחמד אל פרהאן רכש את הציור "סלבטור מוּנדי" של דה וינצ'י במחיר חסר תקדים. על פי הדיווחים של סוכנות הידיעות רויטרס, הציור נמכר ב-450.3 מיליון דולר וכעת מוצג במוזיאון הלובר של אבו דאבי. {title}





