זה לא סוד שתחום הסקס מעסיק אנשים רבים, כולל אנשי מדע. אינספור מחקרים יוצאים מדי שנה על סקס, שחושפים צדדים שלא הכרנו. מההשפעה של נורמות חברתיות על ההנאה שלנו ועד ל"פער האורגזמה" בין נשים לגברים. הנה כל הממצאים הכי מעניינים שפורסמו השנה על סקס: >> לייק בפייסבוק כבר עשיתם? נשים עדיין מתקשות לדבר על הרצונות שלהן מחקר שפורסם בכתב העת Archives of Sexual Behavior מצא כי 55 אחוז מהנשים בארה״ב דיווחו על מצבים שבהם הן רצו לתקשר עם הפרטנר שלהן לגבי איך הן רוצות שייגעו בהן ומה מגרה אותן מינית - אבל החליטו שלא להגיד דבר. בנוסף לכך, נמצא כי 1 מכל חמש נשים לא הרגישו בנוח לדבר על התשוקות המיניות שלהן ואחת מכל עשר מעולם לא חוותה סקס שבו היא הרגישה שהפרטנר שלה מעריך את העונג המיני שלה רק להגיד בקול רם את המילה "דגדגן" יכול לשפר את הסקס אצל נשים הדגדגן הוא המפתח לעונג מיני אצל נשים, אבל נורמות חברתיות מתעדפות חדירה כאקט מיני המרכזי. למרות שלרוב מי שיש דגדגן, לא יכולות להגיע לסיפוק מזה בלבד. אותו מחקר מהסעיף הקודם מצא שדבר פשוט כמו להרגיש נוח להשתמש במילה דגדגן קשור לסיפוק מיני גדול יותר ולסבירות נמוכה לזייף אורגזמות. החוקרים מדגישים את החשיבות בתור חברה שנדבר על חיי המין שלנו. כשנוח לנו יותר לדבר על זה, כולל האזורים בגוף שאנחנו רוצים שייגעו בנו, הסיכוי שנשתף את זה עם בן/בת הזוג שלנו גבוה יותר. שחרור מיני? נשים עדיין מתקשות לדבר על הרצונות שלהן במיטה | צילום: shutterstock לא כל האורגזמות טובות מתברר שאורגזמות לבדן הן לא האינדיקציה הטובה ביותר לסקס טוב. ממחקר שפורסם בכתב העת Archives of Sexual Behavior, נמצא כי 55 אחוז מהאנשים חוו "אורגזמה רעה". כולל אורגזמות שכאבו פיזית, אורגזמות שלא היו מספקות כמו אחרות בעבר ואורגזמות כפויות, שהובילו לכך שחוויית האורגזמה הובילה להשפעה פסיכולוגית קשה. אנשים במערכות יחסים עושים פחות סקס השנה יצאו לא מעט מחקרים שהצביעו על כך שאנשים בימינו עושים פחות סקס מדורות קודמים. מחקר שפורסם השנה בכתב העת BMJ גילה כי מרבית הירידה מתרחשת בקרב אנשים נשואים או זוגות שגרים ביחד. ממצאיהם חשפו כי בשנת 2001, 38 אחוז מהנשים ו-30 אחוז מהגברים שהיו במערכות יחסים רציניות דיווחו כי הם לא קיימו יחסי מין במהלך החודש האחרון בזמן שהם נשאלו. ב-2012, לעומת זאת, המספר עלה ל-51 אחוז בקרב נשים ו-66 אחוז בקרב גברים שנמצאים בקשרים רציניים. זוגות עושים פחות סקס | צילום: Shutterstock עוד ב-mako בריאות:

>> מושלם: נמצא עוד יתרון בריאותי מפתיע לקפה אחת מכל ארבע נשים חוותה כאב בזמן אקט מיני מחקר שנעשה על אלפיים נשים, שפורסם בכתב העת הרפואי Journal of Sexual Medicine, מצא כי כרבע מהנשים חוו כאב בפעם האחרונה שהן קיימו יחסי מין. מתוך אלה שהרגישו כאב, 49 אחוז מהן לא סיפרו לפרטנרים שלהן לגבי זה. אלו שהרגישו מעט סיפוק או לא הרגישו סיפוק כלל, היו בסבירות גבוהה יותר פי 3 לא לספר לפרטנרים שלהן על כך שהן סבלו מכאב בזמן האקט. 1 מכל 4 נשים חוותה כאב בזמן אקט מיני | אילוסטרציה: kateafter | Shutterstock.com מחויבות וסקס קשורים אחד לשני חוקרים חקרו מאות זוגות בזמן שהיו בטיפול זוגי שנמשך כמה שבועות - ושאלו אותם לגבי רמת המחויבות שלהם ועל חיי המין שלהם מדי שבוע. הממצאים, שפורסמו במגזין Journal of Sex and Marital Therapy, הראו כי מחויבות וסקס טוב לגמרי קשורים אחד לשני; סקס טוב בשבוע אחד נמצא קשור לתחושת מחויבות טובה יותר בשבוע שאחרי – גם בסדר הפוך. כלומר, נראה שמחויבות וטיב יחסי המין משפיעים אחד על השני. נשים לרוב חוות פחות אורגזמה מגברים, אבל זה ניתן לשינוי | צילום: Matheus Ferrero, unsplash בקרב נשים, למידה על "פער האורגזמה" נקשרה לכמות מרובה יותר של אורגזמות כמו שיש פער בשכר בין נשים לגברים – יש גם פער באורגזמה. כאמור, החברה שלנו לא בדיוק מקדמת אורגזמה נשית (שלרוב נחווית לא בחדירה), מה שיוצר פער בין נשים לגברים. נשים, בעיקר סטרייטיות, אכן נוטות לחוות פחות אורגזמות בהשוואה לגברים. ממחקר שפורסם בכתב העת המדעי journal Sex Education עולה כי סטודנטיות שלקחו קורס על מיניות שעסק בפער האורגזמה, נטו לחוות אורגזמות טובות ומרובות יותר אחרי שלקחו את הקורס, מאשר לפני שהן למדו אותו. במילים אחרות, המודעות לבעיה ככל הנראה הובילה גם לחיפוש ומציאת פתרונות. דיכאון אחרי סקס – תופעה שקורית גם לגברים Postcoital Dysphoria, או דיכאון אחרי סקס, היא תסמונת אמיתית שלא מעט אנשים סובלים ממנה, המתאפיינת בתחושת עצבות, מצוקה או תסכול לאחר קיום יחסי מין – גם כשהחוויה עצמה הייתה חיובית. יש הסבורים כי התופעה קורית בעיקר אצל נשים, אבל נראה שגם לא מעט גברים סובלים ממנה. מחקר שפורסם בכתב העת Journal of Sex & Marital Therapy מצא כי 41 אחוז מהגברים חוו דיכאון אחרי סקס ו-20 אחוז מהם חוו זאת במהלך החודש האחרון. {title}





