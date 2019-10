לחץ בתחילת ההיריון עלול לגרום להפלת עוברים זכרים

אין ספק שתקופת ההיריון מלחיצה, בעיקר לאישה ההרה. אבל האם לחץ נפשי ומנטלי יכול להיות גם אינדיקציה למין התינוק שייוולד? מחקר חדש באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק טוען שכל הנראה כן – יש קשר מסוים ועגום למדי בין מצבה הנפשי של האם במהלך תקופת ההיריון ובין מין העובר שהיא נושאת.

המחקר, שהתפרסם במגזין Proceedings of the National Academy of Sciences, בחן 187 נשים הרות לפי 27 סימפטומים ידועים של מתח פסיכולוגי, פיזי או שגרתי שקשור לחיי היום יום. התוצאות הראו כי אימהות לעתיד השרויות בלחץ פיזי יולדות יותר בנות, ביחס של 4:9 לטובת הבנות. כמו כן נשים הרות המפגינות לחץ נפשי יולדות בנות ביחס של 2:3. וכל זאת לעומת יחס הילודה הנורמלי באוכלוסייה העולמית, שעומד על 105:100 לטובת הבנים.

הסיבה לכך, לפי המחקר, קודרת במיוחד: נשים הסובלות מלחץ פיזי או נפשי במהלך ההיריון נמצאות בסיכון גבוה יותר להפיל את העובר אם מדובר בעובר ממין זכר. מה שאומר שבפועל, וכברירת מחדל, נשים לחוצות המצליחות לשרוד את תקופת ההיריון בשלמותה ילדו יותר בנות מאשר בנים. מה שאולי מסביר את התופעה הרווחת בארה"ב שבה לאחר אסונות וטראומות לאומיות כמו 11 בספטמבר, הרצח של קנדי ורעידות אדמה, ישנו גל ילודה של יותר בנות.

מדוע זה קורה? מנהלת המחקר, פרופסור קתרין מונק, מסבירה שעוברים זכרים מסיימים את שלבי ההתפתחות הראשוניים ברחם בצורה איטית יותר, מה שחושף אותם יותר זמן לתנאים לא אופטימליים ברחם, וכתוצאה מכך עלולים ליצור מצוקה פיזית ונפשית בקרב האימהות. ספציפית, אלו שחשות בהלה והלם למשך תקופות ארוכות של שבועות שלמים בשלבים הראשונים של ההיריון, או אלו שסובלות מדיכאון קל או בינוני.

למעשה, החוקרים טוענים כי חלק גדול מהנשים שמפילות עוברים זכרים בשלבים הראשונים להריונן לעיתים כלל לא מודעות לכך שהיו בהיריון. "זה לא אומר שמדובר באשמה של האישה", אומרת מונק, "זו הזדמנות חשובה למצוא דרכים שבהן אפשר להתמודד עם הלחץ, אם במדיטציה, בילוי זמן עם המשפחה או החברים, אמונה דתית או אפילו סריגה. הרחם הוא הבית המשמעותי הראשון של התינוק, והוא חשוב בדיוק כמו הבית הפיזי שבו הילד גדל בו, ואפילו יותר מכך".

מחקר אחר שנערך מוקדם יותר השנה ב- King’s Collegeחשף כי 67 אחוז מהנשים ההרות מתחת לגיל 25 סובלות מסוג של מצוקה נפשית, לעומת 20 אחוז מהנשים ההרות שמעל גיל 25. "מה שברור הוא שהבריאות הנפשית של האם חשובה, ולא רק עבורה אלא גם עבור ילדה העתידי", מסכמת מונק.