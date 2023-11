עוברים עלינו ימים לא פשוטים. אנו נמצאים במצב הזה כבר כמה שבועות ולא ברור מתי הוא יסתיים. הלחץ והחרדה שרבים מרגישים עלולים לבוא לידי ביטוי כתופעות גופניות כמו כאבי בטן, שלשולים, נדודי שינה, גירוד/גירוי בעור ונשירת שיער.

צמיחת השיער בגוף מתרחשת במחזוריות של גדילה ונשירה. למחזוריות השיער יש מרכיב גנטי מובהק אבל גם גורמים סביבתיים כמו זיהום, שימוש בתכשירי קוסמטיקה, מתח, אורח חיים ותזונה משפיעים על שערנו באופן ישיר. כדי לחזק את השיער ולשמור עליו בריא ויציב, יש לעודד את מחזוריות צמיחת השיער.

כדי לעודד צמיחת שיער טובה ושליטה בנשירת שיער, חשוב להקפיד על תזונה בריאה עשירה באבות המזון עם ערכים תזונתיים גבוהים. הספר Practical Aspects of Hair Transplantation in Asians, שראה ואר בשנת 2018, מקדיש פרק נרחב להשפעת התזונה על השיער ומדגיש את חשיבות תכולת נוגדי החמצון, ויטמין A, ויטמין C, קומפלקס B, ביוטין, חלבון וחומצות שומן חיוניות. נוסף לכך חשוב להקפיד על צריכה מספקת של מים ועל אורח חיים בריא ומאוזן.

>> מאקנה ועד נשירת שיער: כך משפיע סטרס על העור שלנו

>> המאכלים שיסדרו לכם רעמת שיער מושלמת

מאכלים ומשקאות שמומלץ לשלב בתפריט:

שיבולת שועל: שיבולת שועל נחשבת לאחד המזונות הכי בריאים וחשובים בתפריט היומי. היא מקור תזונתי עשיר לנחושת, ברזל, אבץ, ביוטין, אומגה 6, וגם כמה חומצות שומן רב בלתי רוויות. יתרונה הנוסף הוא הסיבים התזונתיים המסיסים המסייעים לתחושת שובע ולתפקוד תקין של מערכת העיכול. אפשר לשלב שיבולת שועל בתפריט בצורתה הטבעית כתוספת לשייקים/יוגורט. היא גם בסיס נהדר להכנת גרנולה ביתית שאפשר להעשיר בפירות יבשים, אגוזים וגרעינים שגם בהם ערכים תזונתיים גבוהים. אפשר לאפות ממנה עוגיות או להשתמש בה כתוספת בעת הכנת קציצות או כתחליף לקמח במאפים שונים ומגוונים. תחושת שובע ותפקוד תקין של מערכת העיכול | צילום: virtu studio, shutterstock תה ירוק: מחקרים הוכיחו כי למשקה הפופולרי ברחבי העולם יש השפעות בריאותיות חשובות כמו הורדת הסיכון למחלות לב, איזון סוכר והורדת סיכון לסרטן. אחת התכונות החשובות של התה הירוק היא התכולה הגבוהה של נוגדי חמצון ממשפחת הקצטנים EGCG ( Catechins ), נוגדי חמצון רבי עוצמה ממשפחת הפוליפנולים. כבר לפני כמעט 20 שנה דובר על הקשר בין נוגדי החמצון בו למניעת נשירת שיער והתקרחות, בשל עיכוב סלקטיבי של פעילות האנזים 5-אלפא רדוקטאז (5α-Reductase) שפעילות מוגברת שלו מובילה להתקרחות. נוגד החמצון אפיגאלוקאטצ'ין-3-גלטה (epigallocatechin-3-gallte ) שבו מעכב את פעילות האנזים ומסייע בכך להוריד את קצב נשירת השער וההתקרחות. ב מחקרשהתפרסם במגזין Phytomedicine הוכח בתנאי מעבדה (In vivo) כי נוגדי החמצון EGCG עשויים לעודד צמיחה של שיער אנושי. מחקרים אחרים הוכיחו כי התה ירוק מפחית סטרס וחרדה, כך שהוא יכול גם לסייע בהרגעת המתח וגם למנוע נשירת שיער. ווין ווין. גם לסטרס וגם לנשירה | צילום: grafvision, shutterstock ביצים: ביצים נחשבות למקור חשוב לחלבון. הרכב החלבון בביצה מכיל את כל חומצות האמינו החיוניות לגוף ונחשב קל לעיכול. אפשר לאכול את הביצה במגוון צורות הכנה ללא חשש לפגוע באיכות החלבון או לשלבה במזונות אחרים. נוסף לחלבון היא גם מקור חשוב לברזל, אבץ, גופרית, אומגה 6, ביוטין וויטמין B12. לא צריך להגזים בכמות הביצים שאוכלים ביום (גם במצב של כולסטרול גבוה אין מניעה לאכול 4-3 ביצים בשבוע), אבל שילובן בתפריט חיוני לבריאות הגוף והשיער. בכל צורה שתבחרו | צילום: Arkadiusz Fajer, shutterstock תרד: התרד הוא אחד הירקות העשירים ביותר בערכים תזונתיים. למרות צבעם הירוק החזק של העלים (ולא אדום/כתום), הם עשירים בבטא-קרוטן, נוגד חמצון חזק ממשפחת הקרטנואדים. התרד גם מקור חשוב לחומצה פולית ולוויטמין C , שניהם נוגדי חמצון חיוניים. נוסף לכך התרד מכיל ויטמין B6 שנשחק במצבי סטרס, וויטמין E פופאי צדק | צילום: mavo / shutterstock החיוני לבריאות העור ולשמירה על תפקוד של רקמות רבות בגוף. בטטה: הבטטה היא מקור חשוב לפחמימות מורכבות ומסייעת באספקת אנרגיה לאורך זמן לגוף. בימים מלחיצים אלה, כשאנו מחפשים יותר פחמימות ו"משהו מתוק", הבטטה יכולה לעזור ולענות על דחפים אלה בצורה בריאה ומאוזנת. היא גם מקור חשוב לנוגד החמצון בטא-קרוטן, למינרל הנחושת ולמעט ברזל. הפתרון הנכון לקרייבינג פחמימתי | צילום: Hans Geel, ShutterStock

יעל דרור היא דיאטנית קלינית ופיזיולוגית M.Sc

>> עוד מזונות מומלצים לשיער בריא