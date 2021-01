ייתכן שאתם מכירים אותו בתור מניהוט, קסאווה, או יוקה – ואולי גם מעולם לא שמעתם עליו, אם כי רוב הסיכויים שטעמתם אותו בעבר בלי לדעת. שורש הקסאווה העמילני מהווה מקור נפוץ לפחמימות באפריקה, בדרום אמריקה ובאיים הקריביים. משתמשים בו למגוון רחב של מאכלים, והוא משמש גם לייצור טפיוקה. כיוון שטעמו עדין ועמילני, הוא יכול לשמש תחליף בריא וטעים לתפוחי אדמה ומתאים בתור תוספת למנה עיקרית. בנוסף לכך, הקמח שמופק מהשורש העמילני יכול גם לשמש תחליף לקמח חיטה, מה שיכול להתאים במיוחד לרגישים לגלוטן. ועם כל הסיבות הללו לא הספיקו לכם, הנה עוד כמה סיבות טובות להתחיל לשלב את השורש הייחודי הזה בתפריט שלכם:

עשיר בוויטמין C

שורש הקסאווה הוא מקור מעולה לוויטמין C, שלא רק חשוב לשמירה על המערכת החיסונית שלנו, אלא גם לבריאות העור שלנו. ויטמין C בעל תפקיד חשוב בתהליך ייצור קולגן, חלבון המצוי בכל רקמות החיבור בגוף – וגם בעור. קולגן חיוני למראה עור גמיש, בריא וצעיר. לא סתם משתמשים בוויטמין C לתכשירי טיפוח אנטי אייג'ינג שמונעים הזדקנות מוקדמת של העור, שומרים על הלחות שלו ומעכבים הופעת קמטים. בכוס אחת של קסאווה מבושל יש כ-30 מ"ג ויטמין C, שזה בהחלט לא מעט. שורש הקסאווה יכול להוות תחליף לקמח חיטה | צילום: Luis Echeverri Urrea, shutterstock

מכיל המון סיבים תזונתיים

סיבים תזונתיים הם חשובים במיוחד לשמירה על מערכת עיכול תקינה. בנוסף לכך, הם תורמים גם לשמירה על המשקל, בכך שהם שומרים על תחושת שובע לאורך זמן ומונעים נשנושים בין ארוחות, כמו גם בשל תורמתם לעיכול יעיל יותר של מזון. תשמחו לשמוע שבשורש הקסאווה יש לא מעט סיבים תזונתיים – כוס של קסאווה תכיל כ-4 גרם סיבים. סיבים תזונתיים יכולים גם לתרום לאיזון רמת הסוכר בדם ולאיזון רמות הכולסטרול בדם.

פחמימה מורכבת בריאה

כיוון שקסאווה הוא שורש פקעתי שמכיל עמילן, הוא למעשה יכול להיות מקור מעולה לפחמימה בריאה. אנחנו יודעים שפחמימות פשוטות כמו קמח לבן הן פחות טובות לבריאות ועדיף לנו לצרוך יותר פחמימות מורכבות כמו חיטה מלאה, שיבולת שועל וקינואה. קסאווה הוא מקור טוב לפחמימות כיוון שבניגוד ללחם לבן (שבעל ערך תזונתי נמוך) – בקסאווה יש גם ויטמינים, סיבים תזונתיים ונוגדי חמצון. כך שהוא בהחלט משתלם יותר מבחינה בריאותית. כנראה שכבר טעמתם אותו בתור טפיוקה | צילום: Jo Panuwat D, shutterstock

יכול לשמור על הראייה

ידוע כי ויטמין A חשוב לבריאות העיניים שלנו וחסר בו אף יכול להוביל לעיוורון לילה, תופעה שבה קיים קושי רב לראות באור נמוך או בחושך קל. עיוורון לילה גם יכול להופיע כתסמין של מחלות עיניים שונות. זנים מסוימים של שורש הקסאווה מכילים קרוטנואידים, פיגמנטים שתורמים לספיגה יעילה של ויטמין A. אמנם צריכה של שורש הקסאווה לא בהכרח תמנע מחלות עיניים, אך יחד עם אורח חיים בריא ותזונה נכונה, זה יכול לתרום להפחתת הסיכוי למחלות אלו.