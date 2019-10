10 המזונות שיעזרו לכם לצלוח את החורף בשלום

מזג האוויר משתנה ועמו תחושות הגוף. באם נשכיל להבין עקרונות ובתוספת מעט ידע, נוכל לדאוג לבריאות הגוף והנפש. בדיוק כפי שהטבע מתכונן לחורף, זוהי תקופה שאנו בני האדם צריכים לתת דגש לאורח החיים שלנו ובייחוד לתזונה שלנו כדי להגיע לחורף מחוזקים ומוכנים.

בחורף חשוב להקפיד על ארוחות קבועות, מאוזנות ומגוונות, הכוללות את כל רכיבי התזונה פחמימות, חלבונים ושומנים, ולהימנע מצריכת פחמימות פשוטות, במיוחד סוכר לבן ונגזרותיו המחלישים את מערכת החיסון ואת יכולתה להילחם בגורמי מחלה שונים. רצוי להימנע ממזון קר ולדאוג להוציא את המזון מהמקרר לפני שאוכלים ולאכול אותו בטמפרטורת החדר. ואלה המזונות המומלצים לכם.

גזר

המזונות הכתומים והאדומים ברובם מחממים, מזינים את הגוף ומשפרים את מערכת החיסון, הם גם טעימים וניתן להכין מהם מגוון רחב של מאכלים ומרקים. הגזר עשיר מאוד בלחות ומכיל כמות נכבדת של בטא קרוטן, יותר מכל ירק אחר. בטא קרוטן מסייע למראה העיניים, יחד עם הסיוע בהגנה מפני סרטן. הגזר מהווה מקור לאשלגן, מינרל התורם להפחתת הסיכון ליתר לחץ דם ולמחלות לב וכן לחוזק העצם. נוסף לכך מכיל ויטמינים מקבוצה B, החיוניים להפקת האנרגיה בגוף. בחורף מומלץ לבשל מעט את הגזר על מנת לשמור על חמימות.

פלפל אדום

הפלפלים עשירים בלחות ומהווים חומרי ההזנה הטובים ביותר לגוף. פלפל אדום הוא המקור הטוב והזמין ביותר לוויטמין C מבין כל הירקות והפירות, הפלפל מהווה גם מקור משמעותי לבטא-קרוטן, המסייע בהפחתת הסיכון לסרטן וגם משמש כחומר מוצא לוויטמין A, החיוני לשמירה על תפקוד מערכת החיסון, לגדילה תקינה, לשמירה על בריאות העור ולהפחתת הסיכון לסרטן. הוסיפו פלפלים אדומים לסלט או אפו אותם בתנור במעט שמן זית, או צלו על הגז, משדרג כל סנדוויץ'. המקור הטוב והזמין ביותר לוויטמין C | צילום: Drozdowski, Shutterstock

אבוקדו

הפרי החורפי הוא מקור לשמנים בלתי רוויים, המסייעים לגוף במלחמתו בשומן הרע הרווי, מונעים מחלות לב ומאטים תהליכי הזדקנות. האבוקדו מכיל ויטמין E, נוגד חמצון רב עוצמה שמגן על תאי הגוף בכלל ועל רקמות העור בפרט, עשיר באשלגן ודל בנתרן, יש בו ברזל, מגנזיום וסידן. ניתן לשדרג כל סלט עם חתיכות אבוקדו או ליצור סלט אבוקדו מזין.

תפוז

הפרי הכי ישראלי עשיר מאוד בוויטמין C ומסוגל להוריד היתכנות של סוגי סרטן שונים, לפרי הטרי יש ערך תזונתי רב ומהווה מקור לחומצות אורגניות. עדיף לאכול את הפרי בשלמותו, אך אם החלטתם לצרוך אותו בגרסה הסחוטה, חשוב לשתות את המיץ סמוך ככל האפשר לסחיטה עצמה, מאחר שוויטמין C נהרס באור ובחום. עדיף לאכול בשלמותו | צילום: Shutterstock

ערמונים

אחת מחוויות החורף הנפלאות היא, ללא ספק, פיצוח ערמונים לוהטים . ערמונים הם למעשה זן של אגוזים היושבים בתוך קליפה קשה וחלקה. בניגוד לאגוזים אחרים לערמונים תכולת מים ועמילן גבוהה ורמת שומן נמוכה. כמו כן יש בהם כמות יפה של חלבון והם מקור מצוין לוויטמין C, חומצה פולית וויטמין B6.

אגוזי מלך

אגוזי מלך מכילים כמות כמעט כפולה של נוגדי חמצון מכל סוג אגוזים אחר, וכן כמות גדולה של חלבון, ויטמינים ומינרלים וסיבים תזונתיים - ואין בהם גלוטן או לקטוז. תוספת של אגוזי מלך לתפריט היומי תעניק לגופכם נוגדי חמצון יעילים, תסייע להפחית את רמת הכולסטרול הרע בדם, תקטין הסיכון לחלות במחלות לב ובסוכרת ותתרום לתחושת שובע שתמנע עלייה מסוכנת במשקל. מומלץ לאכול 7 ביום כנשוש מזין או להוסיף אותם לסלט ירוק. תוספת מושלמת לסלט ירוק | צילום: kateafter | Shutterstock.com

קינמון

שלל תרופות סבתא מציעות לנצל את הקינמון לטיפול בהתקררות, דלקת שקדים, שיעול, בחילות, הפרעות עיכול, דיכאון ועוד. והוא אף מומלץ לחולי סוכרת מכיוון שהוא מוריד את ריכוזי הסוכר והכולסטרול בדם.

הקינמון מחזק את המערכת החיסונית, מפחית את נזקי ההשמנה הבטנית, מאזן את רמת הסוכר ומפחית את הסיכון למחלות לב ולמחלות ממאירות, הוא מסייע לתהליך העיכול, גורם להגברת התיאבון ומחזק את הקיבה. הוסיפו לאוכל במשך היום בין 1-3 כפיות קינמון – הוא משתלב נהדר במשקאות חמים, כגון סיידר חם, יין חם, תה, קפה הפוך ועוד.

יין אדום

מחקרים רבים מדברים בשבחו של היין האדום, המכיל רכיבים נוגדי חימצון (אנטי אוקסידנטים) המכונים "פולי-פנולים", שיש בכוחם לסייע במניעת גורמי התמותה המובילים – סרטן, מחלות לב ולחץ דם. אך חשוב לזכור כי ליין יש יכולת מופלאה לסייע במניעת מחלות רבות וקשות, בתנאי ששותים את הסוג הנכון במינונים הנכונים. מומלץ לשתות עד כוס אחת ביום.

תה ירוק

התה הירוק תפס תאוצה בשנים האחרונות ונחשב למשקה בריאות המסוגל למנוע מגוון רחב של מחלות. מחקרים מהעשור האחרון מראים כי הוא משפר את תפקוד הלב וזרימת הדם בגוף, ומסייע בהפחתה במשקל, בכולסטרול ובסיכון לשבץ מוחי. מומלץ לשתות בסיום כל ארוחה.

אורז מלא

הדגן הבריא מתאים ביותר לחורף בשל סמיכותו והמרקם העשיר שלו. הוא מכיל מגוון מרכיבי תזונה חשובים ביותר: ויטמינים מקבוצת B, אבץ, סידן, מגנזיום ועוד. עיכולו איטי יותר וכך משתחררים אל הגוף כמויות מבוקרות יותר של סוכרים ונשמר האיזון הסוכרי של הגוף, הסיבים שבאורז המלא גורמים לו להתפרק לאט יותר, מה שמגביר את תחושת השובע. אורז מלא הוא מקור טוב יותר של סובין וסיבים תזונתיים, כמו גם של מינרלים כמו מגנזיום, נתרן ואבץ.