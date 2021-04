אנחנו רגילים לאכול את הפרי ולזרוק לפח את הקליפה – אבל מתברר שטעינו כל הזמן הזה. חלקנו משתמשים בגרידת תפוז רק באפייה, אבל מצאנו כמה סיבות טובות להתחיל לשלב קצת יותר גרידת תפוז בתזונה.

המון ויטמין C

כף קליפות תפוז (כ-6 גרם) מכילה כמות משמעותית ביותר של ויטמין C – כמעט פי שלושה ממה שהפרי עצמו מכיל. וזה לא סוד שלוויטמין C יש לא מעט יתרונות בריאותיים; הוא נמצא יעיל בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם, הוא עוזר לגוף בספיגת ברזל, בחיזוק השיניים והחניכיים והוא גם תורם לחיזוק המערכת החיסונית. מחקרים מסוימים אף הצביעו על קשר בין צריכה של ויטמין C וסיכון מופחת למחלת האלצהיימר.

המון סיבים תזונתיים

בקליפת התפוז יש פי ארבעה יותר סיבים תזונתיים בהשוואה לכמות הסיבים בפרי עצמו. סיבים תזונתיים חשובים למערכות שונות בגוף; הם תורמים לתפקוד בריא של מערכת העיכול ויכולים לעזור בהפחתת סיכון למחלות שונות, ביניהן גם סוגים מסוימים של סרטן.

עשירות בפוליפנולים

פוליפנולים הן תרכובות כימיות המצויות בצמחים, שמתפקדות כנוגדי חמצון. מחקרים שונים הראו כי פוליפנולים יכולים למנוע מחלות כרוניות שונות, כמו אלצהיימר וסוכרת מסוג 2 ואף יכולים להפחית סיכון לסרטן. נוסף לכך, נוגדי חמצון מגנים על תאי הגוף מפני נזקים של רדיקלים חופשיים שיכולים בין היתר להוביל להאצת תהליך ההזדקנות. מחקרים מראים כי כמות הפוליפנולים בקליפות תפוזים היא משמעותית גבוהה יותר בהשוואה לכמות המצויה בפרי עצמו.

מכילות לימונן

לימונן הוא למעשה תרכובת כימית המהווה מרכיב עיקרי בשמן קליפות הדרים. הוא נחקר רבות בשל תכונותיו האנטי-דלקתיות ונוגדות סרטן. במחקרים ראשוניים נמצא קשר בין לימונן לסיכון מופחת לסרטן עור מסוג קרצינומה וגם לסרטן המעי הגס וסרטן השד. סיכון מופחת לסרטן עור | צילום: ShutterStock

אבל יש גם כמה חסרונות

טעם מר

בשונה מחלקו הפנימי של התפוז, שהוא לרוב מתוק-חמוץ, קליפת התפוז היא מרה במיוחד ומרקמה יבש ולכן היא קצת פחות טובה למאכל. עם זאת, אפשר לשלב גרידת תפוז במגוון רחב של מאכלים.

חומרי הדברה

בקליפת התפוז עשויה להיות כמות משמעותית של חומרי הדברה, שעלולים להגביר את הסיכון לשיבושים הורמונליים ואף גם לסרטן. למרות שההשפעות הללו לרוב יקרו רק לאחר חשיפה משמעותית לחומרי הדברה, עדיין כדאי למזער את החשיפה. מומלץ לשטוף היטב את קליפת התפוז במים חמים וסבון אם אתם מתכננים לשלב גרידת תפוז במנה שלכם. אפשר גם להכין ממתק ביתי | צילום: Victor Moussa, shutterstock

קשות לעיכול

לסיבים תזונתיים יש אמנם לא מעט יתרונות בריאותיים אבל צריכה מוגזמת שלהם עדיין יכולה להוביל לתופעות לוואי פחות נעימות, כמו בעיות בקיבה, נפיחות וכאבי בטן.

אז איך בכל זאת אפשר לשלב קליפות תפוז בתזונה?

אמנם קליפות תפוז הן לא ממש טעימות בפני עצמן (אלא אם הן מסוכרות או מצופות שוקולד), אך ניתן לשלב גרידת תפוז במאכלים שונים כמו מרינדות לדגים, רוטב לסלט, שייקים, יוגורט, דייסת שיבולת שועל. וכמובן, ניתן גם להכין מהן ריבה.