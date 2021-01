צילום : Photo by Brooke Lark on Unsplash

יכול להיות שזה לא הירק האהוב עליכם, אבל התרד הצליח לזכות בשנים האחרונות באהבתם של כמה אכלנים בררניים. בקצב איטי הוא מצא את עצמו במרכז שולחן האוכל, אם בסלטים, שייקים, פסטות ואפילו משולב במטבלים. למה? כי הוא מלא בערכים תזונתיים. בכל זאת, יש סיבה שפופאי המלח אכל פחית תרד בכל פעם שרצה לקבל כוחות ולהילחץ מצרה אליה הוא נקלע.

אנחנו מאמינים שגם שופט מאסטר שף, אייל שני מודע לסגולותיו של העלה הירקרק ולכן הוא בחר בו כירק המרכזי למבחן הטעימה העיוורת בתוך בורקס או לזניה (הערב, ראשון אחרי החדשות, בקשת 12). הוא אמנם לא פופולרי כמו החציל, אבל מי שבוחר בו כנראה יודע מה שהוא עושה. אז חוץ מחיזוק הכוחות, החלטנו לבדוק אילו יתרונות בריאותיים יש לתרד ומצאנו גם כמה עובדות מדליקות שלגמרי יוכיחו שלא צריך להיות מלחים בשביל לאכול אותו.

אם תבשלו אותו, תקבלו יותר

בניגוד לרוב הירקות, בישול תרד מעצים את יתרונותיו הבריאותיים שלו. חצי כוס תרד מבושל תעניק לכם פי שלושה מכוס תרד גולמי אחד. אבל יש גם מחקרים שטוענים שאם תרצו לקחת את זה צעד אחד קדימה, נוזל תרד טרי הוא דווקא הדרך הטובה ביותר לצרוך אותו. פעולה זו משחררת בטא קרוטן המאוחסן בעלים שמאפשר לגוף לספוג את כל החומרים המזינים שלו יותר מאשר כשהוא מתבשל. לפי המגזין, The Fact Site, אם היינו צריכים להשוות 100 גרם תרד ל-100 גרם קציצת המבורגר טחונה, היינו מוצאים יותר ברזל בתרד.

פחות נשירה

סובלים מנשירת שיער? תרד הוא פתרון מצוין. יש בו כמויות משמעותיות של ברזל וכך שהוא יכול להפחית את כמויות השיער שנושרות לכם מהראש. למעשה, מדובר במקור מצוין למינרל חיוני. הברזל מסייע ביצירת המוגלובין שמביא חמצן לרקמות הגוף. בנוסף, בתרד מצוי ויטמין A, שממתן את ייצור השמן בנקבוביות העור, כך שהוא יכול לסייע למראה עור פנים זוהר.

לראות טוב יותר

רואים טוב מקרוב? בעלה הירקרק אפשר למצוא לוטאין, שהוא קרוטנואיד שיכול לסייע לראייה תקינה וכן גם משמש כנוגד חמצון טבעי שמגן על הגוף שלנו. הלוטאין נספג במעיים ושם הוא מתפרק במהלך תהליך העיכול. אז אולי לא כדאי לתלות את כל התקוות בתרד ולזרוק את המשקפי הראייה, אבל אנחנו מאמינים שאולי מספרכם יופחת.

נהדר לעיכול

תאמינו או לא, בתרד יש יותר אשלגן מאשר בבננות. מינרל האשלגן מסייע למערכת העיכול לתפקד עם פחות בעיות. איך תצרכו את המינרל החיוני? הכניסו את עלי התרד לתפריט היומי שלכם, הוא עתיר בסיבים ובמים שיכולים לעזור במניעת עצירות ולקדם את תפקוד מערכת העיכול, וכן גם להפחית את לחץ הדם ואת השפעות הנתרן בגוף.

מחזק ציפורניים

התרד מכיל ויטמין C שנחשב כנוגד חמצון רב עוצמה שמקדם את בריאות העור ואת תפקוד המערכת החיסונית. בין היתר, הקולגן שהתרד מכיל מסייע לשמור על בריאות הציפורניים שלנו. אין ספק שזה יתרון גדול לכל מי שרוצה לשמר את הלק ג'ל בציפורניים המוקפדות.

>> איך הכי נכון לאכול תרד?

מסייע בהפחתה במשקל

תרד הוא לא רק מקור נפלא לוויטמנים כמו C, A ו-K. לפי מחקר שפורסם בכתב העת Journal of the College of Nutrition, העלה הירוק עשוי גם להפחית רעב בגלל תרכובות הפוטוסינתזה שמקדמות שחרור הורמוני של שובע. מעבר לכך, התילקואידים של תאי התרד הם אלה שנותנים לו את צבעו הירוק והמהפנט, והם גם אלו שנמצאו כמסייעים בתיאבון מרגיע. בכל זאת, ב-100 גרם תרד יש רק 23 קלוריות. עכשיו ברור לנו למה פופאי לא היה שמן.

יכול למנוע סרטן

במחקר של אוניברסיטת אורגון, חוקרים גילו שבשר מבושל יכול לפגוע במיקרו – רנא בגוף האדם. אך בניגוד ל-DNA, שנפגע לצמיתות כאשר מוטציות משנות אותו, ישנה אפשרות להחזיר את המיקרו-רנא לתפקוד תקין של תאים באמצעות שינוי אורח חיים ותזונה. כאן נכנסים העלים הירוקים של התרד לתמונה. צריכתם יכולה לקזז חלקית את ההשפעות המזיקות של חומרים מסרטנים הגורמים לסרטן.

זמן קצר על המדף

לתרד יש חלון זמן קצר כדי לאכול אותו. לאחר שמונה ימים במקרר, העלים מאבדים את רוב החומרים המזינים שיש בהם. אז אם אתם רואים שהם מתעייפים, תכינו לכם איזו שקשוקה לבנה ותוסיפו אליה תרד, אבל אם בכל זאת תרצו לשמר את כל היתרונות הבריאותיים בתרד הטרי – הקפיאו אותו.