בעבודה, ברחוב או בגן הילדים – מי מאתנו לא נתקל באנשים וילדים שמסתובבים עם טישו ואף אדום, או בכאלה שסוחבים את שאריות השפעת, עם נזלת שלא נגמרת או שיעול שגורם לעיני הסובבים להיפתח עקב חשש מקורונה.

למרות העובדה שמזג האוויר בחוץ עדיין נעים, החורף כבר כאן וגם מחלות העונתיות בשיאן. הצינון והשפעת ווירוסים שונים ביניהם הקורונה שמסרבת להיעלם – כל אלה יכולים לשבש את שגרת החיים ולשלוח אותנו לכמה ימי מנוחה במיטה – במקרה הטוב.

מה זה בעצם רפואה טבעית?

הטבע ברא כמה פתרונות יעילים המסייעים לגוף להילחם בנזלת ובצינון ביעילות. לפי הרפואה הסינית והנטורופתיה, הגוף צריך להיות בהומיאוסטזיס (איזון), על מנת להיות בריא יותר וחף ממחלות ארוכות טווח. למעשה, כאשר אנחנו מתקררים או מצטננים, זה לא תמיד דבר רע. אולי לא תמיד נוח לנו, וגם העיתוי לא תמיד מתאים, אבל ל"מחלה" יש תפקיד חשוב במערכת החיסון שלנו, וחלק מהיכולת לשמור על מערכת חיסונית חזקה ומאוזנת מתאפשרת על-ידי הפעלת מנגנוני הגנה של כדוריות הדם הלבנות, המשמשות כצבא ההגנה של הגוף.

כאשר אנחנו מפעילים את המנגנון הזה, אנחנו בעצם מעודדים את יעילותה של המערכת החיסונית לזהות ביעילות טובה יותר גורמים בלתי רצויים בגוף ולסלק או לחסל אותם ביעילות. מובן שמחלה היא לא תמיד דבר רע, כל עוד מדובר בחולי קצר וקל.

מעבר לעובדה שהטיפול הטבעי מסייע במניעת תחלואה ובשמירת האיזון הבריאותי, הוא גם מסייע לגוף לעבור את המחלה כמה שיותר מהר וקל, ומאפשר לו לייצר נוגדנים חדשים המסייעים לו לשמור על מערכת חיסונית חזקה שתמנע מאותם גורמי מחלה לפגוע בו בעתיד.

הפתרונות הטבעיים למחלות החורף

הטיפול הטבעי כולל צריכת מזונות, תבלינים, צמחי מרפא וויטמינים. לפני שנדבר על כמה פתרונות מומלצים, חשוב לציין שבמצבים שבהם אין ברירה מומלץ להיוועץ ברופא המשפחה על מנת שיתאים טיפול תרופתי ראוי.

בצל, שום ודבש

רוצים לנסות מתכון עתיק ויעיל לטיפול בנזלת ושיעול? הנה - ערבבו בקערה או בצנצנת בצל שלם כתוש, 4 שיני שום כתושות והוסיפו מעל 4 כפות דבש. מכסים את התערובת עם ניילון נצמד או סוגרים בצנצנת בין שעתיים ל-3, או לאורך כל הלילה. הדבש והירקות משחררים חומרים פעילים מסיסי מים, תרכובות גופריתיות (ALLICIN) ופרוסטגלנדינים (חומרים בעלי יעילות אנטי דלקתית) וכן חומצות אמינו (הבסיס לחלבון). כל אלה יחדיו מסייעים להתגבר על שיעול, ליחה ונזלת. מינון - כפית אחת של התערובת, שלוש פעמים ביום.

מצוננים נסו לערבבים שום, בצל ודבש | צילום: ratmaner

ויטמין C

המפורסם מבין הפתרונות הטבעיים. ויטמין C הוא אחד הוויטמינים החשובים לתמיכה במערכת חיסונית מאוזנת. נמצא כי לוויטמין זה יכולת הגנה על הגוף מפני פעילות של רדיקלים חופשיים ויעילות בהפחתת דלקת. היופי בויטמין C הוא שהוא לא נאגר בגוף (ויטמין מסיס מים) ולכן אין באמת חשש מנטילת כמות עודפת. נמצא ויטמין C בפירות הדר ובכל פירות עונת החורף. כמו כן כמות גדולה של ויטמין C מצויה בפירות יער כגון: תות עץ, פטל, אוכמניות - מומלץ לצרוך פירות מסוגים אלו באופן יומי. מינון יומי מומלץ: 1000 מ"ג. מינון טיפולי - 3000 מ"ג ביום.

אכיניצאה (קיפודנית)

אחד מצמחי המרפא החשובים והנחקרים לטיפול במגוון מחלות ותופעות: צינון, שפעת, נזלת, ליחה ומחלות חורף שונות. צמח האכיניצאה מעורר את תגובת מערכת החיסון ביעילות ומאפשר לכדוריות הדם הלבנות לעבוד בעוצמה. צמח זה מצטיין בטיפול במצבים אקוטיים ופחות מומלץ לשימוש כטיפול מונע. ההמלצה היא להשתמש בתמצית של הצמח - בד"כ 10 מ"ג (כף) שלוש פעמים ביום עד להטבה. אחרי 14-10 ימים לכל היותר מומלץ לסיים את הטיפול.

ג'ינג'ר ( ZINGIBER OFFICINALE / GAN JIANG )

שורש חריף המשמש כבר אלפי שנים בכל העולם כתבלין וכתרופת סבתא יעילה. בהודו ובסין משתמשים בג'ינג'ר לטיפול טבעי בכאבי שרירים, בכאבי ראש, בכאבי גרון, בכאבי בטן, בבחילות, בחום, בצינון, בנזלת ובמחלות זיהומיות שונות. השורש בטוח לחלוטין ומי שיכול להתמודד עם הטעם הדומיננטי שלו, יהנה מיעילותו הרבה. אופן השימוש: משרים 5-4 פרוסות בכוס מים רותחים למשך מספר דקות ושותים. ניתן להוסיף כפית דבש כדי לעדן את הטעם. מומלץ לחזור על שתיית החליטה 5-4 פעמים ביום.

ג'ינג'ר - אם אתם מתחברים לטעם - הרווחתם בענק | צילום: אמיר מנחם, mako אוכל

GAN MAO LING

פורמולה עתיקת יומין מסין, שמהותה היא סילוק צינון באופן יעיל ומהיר. בדרך כלל הפורמולה נמכרת בצורת תמצית נוזלית והשימוש בה מומלץ רק כאשר מרגישים לא טוב (ולא כטיפול מונע יומי). אני מוצא שהיא מאוד יעילה לצינון, נזלת, חום, כאבי גוף, תופעות שפעת ולשאר טרדות החורף. המינון: 40 טיפות 3 פעמים ביום. חשוב לציין: הפורמולה מכילה צמחים שעשויים לא להתאים לסובלים ממחסור באנזים G6PD.

שיהיה חורף נעים ובריא!

הכותב הוא רואי גוניק ND , OMD נ טורופת, רופא סיני והומיאופת