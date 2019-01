באולם כנסים מפואר של מלון בלב מנהטן מתקיימת התכנסות מסקרנת. על הכיסאות הרבים שמסודרים בחלל הגדול יושבים נשים וגברים מכל העולם, נושאים עיניים אל הבמה שבקדמת האולם. מאחור, צמוד לשורת הכיסאות האחרונה, פרוסות מיטות בית חולים; מטופלים-משתתפים ישובים או שכובים עליהן ומנופפים אל הקהל בתנועות תיאטרליות. על הבמה עומד גבר בשנות ה-40 המאוחרות שלו, כריזמטי, לבוש חולצת משי צבעונית ומעליה וסט. הקהל לא זקוק לכרוז: כולם יודעים שזה דֶיין הֶייר. "יום אחרי יום אתם חשים מתוסכלים וכועסים עד שבסופו של דבר אתם מתפוצצים", הוא אומר בטון החלטי, סוחף. דיבורו רהוט. מדי פעם הוא משלב בדיחה כדי להקליל. "חשוב שתפתחו את הראש, תסירו את המחסומים ותבינו משהו חשוב: כל בעיה שיש לכם בחיים - היא לא באשמתכם. כל בעיה היא נפרדת מכם ואתם פשוט מזמנים אליכם את האנרגיות הרעות. המקור הוא חיצוני לכם, גם אם אתם חושבים שהבעיה היא בכם". "נשים פשוט יושבות שם ומריירות". הייר | צילום: תוך העמוד הרשמי של access consciousness "וואו" קולקטיבי עולה מהקהל. "וואו", עונה הייר בחיוך. "ברוכים הבאים למציאות". האירוע הזה אינו יוצא דופן. הוא אחד ממאות כנסים ומפגשי לימוד של תנועת "אקסס קונשסנס" ("Access Consciousness" או "גישה למודעות" בתרגום חופשי). התנועה פועלת בכ-170 מדינות ברחבי העולם ועל פי אומדנים שמרניים יש בה עשרות אלפי חברים, בעיקר חברות. גם בישראל יש לה כבר גרעין קשה של אלפים, בעיקר נשים. "השיטה הזו שינתה לי את החיים", כותבת אחת מהן בקבוצת הפייסבוק אקסס קונשסנס ישראל שבה כ-4,500 חברות וחברים. "השימוש בכלים, ההתפתחויות והשינויים פשוט החזירו אותי לעצמי. סבלתי מדכאונות, מרמור ושיפוטיות על החיים שלי. זה נשמע לי לא הגיוני בהתחלה, אבל זה פשוט שינה אותי בתוך יום. התחלתי לקום בבוקר עם חיוך אמיתי והתמלאתי אהבה. אני רק רוצה לעשות עוד ועוד קורסים, לראות מה עוד זה ייצור בחיי". 32 נגיעות ואתם כמו חדשים "אקסס קונשסנס" היא תנועה המקדמת גישה מעשית ורוחנית למודעות ולתודעה. היא נוסדה בשנות ה-90 בידי גארי דאגלס (69), סיינטולוג לשעבר שלדבריו חווה תקשור עם רוחו של המיסטיקן הרוסי גרגורי רספוטין. בתקשור למד דאגלס על 32 נקודות בראשו של האדם שלחיצה עליהן משחררת חסימות אנרגטיות ומסייעת לאנשים עם הבעיות שלהם. מתגוררים ביחד באחוזה רחבת ידיים ביוסטון. דאגלס (מימין) והייר | צילום: מתוך העמוד הרשמי של access consciousness לצד דאגלס מנהיג את התנועה תלמידו ובן חסותו דיין הייר, כירופרקט לשעבר בעל איכויות של כוכב רוק שגילה את "אקסס" לפני כ-18 שנה, כשהיה בנקודת שפל בחייו. "הייתי אובדני ומדוכא. היה לי תאריך שבו התכוונתי לשים קץ לחיי", סיפר בראיון שנערך לפני כשנה. "האקסס לימדה אותי להיפטר מכל האמונות המגבילות שהיו לי על עצמי ושינתה את חיי". דאגלס והייר טסים מסביב לעולם כדי להפיץ את תורתם ולאסוף חברים. כמעט מדי יום מתקיים קורס או כנס במקום כלשהו; ברזיל, אוסטרליה, יפן, שוודיה, ישראל. הלו"ז שלהם נעשה צפוף יותר משנה לשנה. המטרה העיקרית של התנועה, כך לפי מייסדיה, היא לסייע לאדם להתחבר לתודעה שלו ושל היקום ובכך להשיג שליטה גם בתחומים שנתפסים כגזירת שמיים - כמו בריאות, משקל, כסף, מין, מערכות יחסים וחרדה. על פי השיטה, את זה ניתן להשיג בשילוב של שתי פרקטיקות, גופנית ורוחנית. הראשונה היא "אקסס בארס" או בקיצור "בארס", שיטת הטיפול באמצעות מגע שפיתח דאגלס. השנייה היא הפילוסופיה של התנועה, הידועה כ"אקסס קונשסנס". הדרך לחיבור, לשליטה ולאושר עוברת בקורסים. הרבה קורסים שעולים הרבה כסף: 1,300 שקל לקורס בסיסי בשיטת הבארס שמתקיים בישראל, 3,000 דולר לסדנה בת שלושה ימים באירופה (לא כולל טיסות ומלון), 350 שקלים לשעה של צפייה בכיתה מקוונת ועוד. המחירים הגבוהים מעוררים מעת לעת מחלוקת בקבוצות הפייסבוק של השיטה בישראל ובעולם, אבל יש לא מעט חברי ארגון שמזדרזים להדוף את הטענות. "התרומה שזה (האקסס) הביא לחיי לא נמדדת בכסף", כותבת אחת מהן בדף הפייסבוק הישראלי של אקסס. "העלות הגבוהה והצורך להשתתף בקורסים מתקדמים מביא אותנו לבחור וליצור מציאות אחרת... העלות הזו היא הדרך להראות רצינות ליקום". "כשהם ביחד זה כמו מדונה ומייקל ג'קסון". דאגלס והייר | צילום: מתוך העמוד הרשמי של access consciousness מבנה הקורסים שואב השראה מהשיטה שבה פועלת כבר שנים תנועת הסיינטולוגיה: לאחר הקורס הבסיסי שעולה אלפי שקלים מוצע לחברים להמשיך לקורסים מתקדמים יותר ויקרים יותר שמקדמים את החבר ב"סולם הדרגות הרוחני", כהגדרתה של חברת תנועה לשעבר. דאגלס והייר עצמם מקיימים גם סדנאות וקורסים רב-יומיים בעלות של אלפי דולרים. מטפלים שהתנועה כבר נתנה להם תעודת הסמכה בשיטת הבארס מתייצבים גם הם באירועים הללו כדי להעמיק בלמידה. "הבארס זה השלב הראשון באקסס, הטיפול הבסיסי. זה נעימי כזה, במיוחד אם את אדם שמאמין בטיפולים כמו רייקי או הילינג וכאלה", אומרת ד', חברת אקסס לשעבר שהשתתפה בסדנאות ובקורסים. "אני לא יכולה להגיד שזה רע, זה נחמד. נגיד, פעם היה לי כאב ראש וזה העביר לי את זה. אבל זה רק השלב הראשון. לא כל מי שעושה בארס בהכרח נכנס לאקסס המלא. אפשר לעצור כאן, אבל מי שלא עוצר - פה מתחילה הפירמידה". 100 אלף שקל בשנתיים ההתקדמות באקסס אינה תואמת באמת את שיטת הפירמידה, אבל היא כן מבוססת על מין "פיי פר וויו" רוחני: כל שלב בהתקדמות כרוך בלימוד נוסף ולכל שלב כזה יש תעריף. שלם ככל שתתקדם. גלית (שם בדוי), חברת תנועה לשעבר, מספרת שלאחר קורס ההתפתחות האישית הראשון שלה באקסס היא הוציאה מכיסה במהלך שנתיים קרוב ל-100 אלף שקלים על קורסים של התנועה. לדבריה ניתקה מגע כשהבינה שהיא כבר לא חושבת בעצמה. "יש הרבה אנשים באקסס שחיים מקורס לקורס. כל המהות שלהם היא להרוויח כסף בשביל לעשות עוד קורסים", היא אומרת. למה את מתכוונת ב"מהות"?

"זה שואב לגמרי, אנשים חיים סביב זה. המטרה היחידה שלהם היא להרוויח מספיק כסף בשביל הקורס הבא. התנועה הזו עובדת באופן מאוד מתוחכם. זו שליטה פסיכולוגית, גורמים לך לעשות מה שאומרים לך בלי להגיד את זה בפועל. אנשים חושבים שהם פועלים מתוך רצון חופשי, אבל מבחינה פסיכולוגית הם לכודים". "הם כל הזמן ממציאים עוד ועוד קורסים", אומרת ד'. "יש מלא כיתות ולכל אחת יש שם אחר, למשל 'Foundations' (יסודות) או 'Choice of Possibilities' (אפשרויות בחירה). כשיש אירועים של שלושה או ארבעה ימים, זה עולה אלפי דולרים. על זה תוסיפי טיסות ומלונות". יש לחץ על החברים בתנועה להגיע לכנסים?

"זה לא לחץ רשמי, אבל יש המון תחושה שאתה מפסיד או לא מתקדם אם אתה לא נוסע וכל הזמן דוחפים אותך. הם (דגלאס והייר) מתייחסים לעצמם כאילו הם סוג של משיח. הם לא אומרים את המילה הזו, אבל גם כל מי שסביבם מתייחס אליהם ככה. הם מבטיחים שהקורס ישנה את החיים שלך, מדברים במונחים לא רציונליים ולא ארציים בכלל". "אנשים מתייחסים אליהם כמשיחים". מייסדי אקסס | צילום: מתוך העמוד הרשמי של access consciousness תוכן הקורסים סודי. רק החברים בתנועה נחשפים אליו. לפי פרסומים בחו"ל, הסדנאות כוללות בין היתר קורס בשקרים ובמניפולציה ("כך תשקר כדי להשיג את מה שאתה רוצה", הוא הוגדר בכתבה שפורסמה באנגליה) או "השמחה שבאורגזמה" שבה נוגעים במשתתפים. בקורס אחר מלמדים את המשתתפים לדבר למולקולות כדי לבקש מהן להשתנות – לדוגמה, אם יש לך גידול סרטני או היריון לא רצוי. בנוסף לומדים החברים את השפה הייחודית לתנועה: אסור לסיים משפט בנקודה, רק בסימן שאלה, ורצוי לסיים כל משפט או פסקה באחת משתי שאלות, "איך זה נעשה יותר טוב מזה?" או "מה עוד אפשרי?". "כל הארגון הזה עטוף בבועה, שאנשים בחוץ לא יהיו מודעים למה שקורה בו. עד שאת רואה את האמת מבפנים כבר מאוחר מדי לצאת", אומרת ד'. "כבר הפסדת אלפי או עשרות אלפי שקלים, כבר פיתחת תלות, כבר איבדת אחיזה עם המציאות. זה לא ארגון תמים. זו כת". אקסס אינה מוכרת לארגונים רשמיים שמטפלים בנפגעי כתות ובבני משפחותיהם בישראל, אבל גופים מקבילים במערב הזכירו את התנועה בפרסומיהם. איאן הוורת' הוא מייסד "המרכז למידע על כתות", גוף בריטי שמספק תמיכה לחברי כתות לשעבר ובני משפחותיהם ומנגיש לציבור מידע על "ארגונים מדאיגים". הוורת' סיפר בתחקיר על אקסס שפורסם בסוכנות הידיעות RT כי הוא מקבל עשרות שיחות מאנשים מודאגים, חברים או בני משפחה של אנשים שלקחו קורסים באקסס. "אנשים מספרים לי על מישהו שעשה קורס ומספר על חוויות חיוביות, אבל עבור המשפחה לא מדובר בחוויה חיובית כלל. זה מאוד מפחיד עבור בני משפחה וחברים כשהם מתחילים לראות את השינוי הזה באישיות, כי זה כמו לחיות עם זר מוחלט". "זה נעימי כזה". אקסס בארס | צילום: מתוך access consciousness גם גופי תקשורת באנגליה ובארצות הברית עסקו בנושא. לאחרונה זה קרה באמצע 2016, כששחקן הפוטבול המקצועי לשעבר ריקי וויליאמס הצטרף לאקסס. "הוא תחת השפעה של כת", נכתב במגזין הניו יורקי Complex. באתר הרשמי של אקסס מופיעה התייחסות מפורטת לטענות על כך שהתנועה היא למעשה כת, ושלילה מוחלטת שלהן. בואו פשוט נכיר בזה שילדים הם סקסיים אחת מההתבטאויות השנויות במחלוקת שסיפק גארי דאגלס במרוצת השנים נוגעת להשקפותיו על יחסים בתוך המשפחה. "ילדים צעירים הם סקסיים באופן יוצא דופן. במקום להכיר בזה ולאפשר לילדים ליהנות מהאנרגיה הזו, בלי לפעול בנושא כמובן, הורים עסוקים בלהלקות את עצמם ולשפוט את עצמם על זה שהם מרגישים את הדברים האלה כלפי הילדים שלהם". הציטוט הזה של דאגלס הופיע בעבר בבלוג הרשמי של אקסס קונשסנס והוסר לאחר שנחשף בתקשורת הבריטית. הכתבת הספיקה לשמור צילום מסך של הדברים. #AccessConsciousness has removed its blog that says "children are sexy" since my story was published. Screenshot of original here. pic.twitter.com/zjNVX0Wh6t — Mary Baines (@mbaines3) 26 בינואר 2017 כדי לעמת את אקסס קונשנסנס עם הטענות המועלות נגדם אני פונה לדוברות הרשמית של התנועה בארה"ב, שם מציעים לי לדבר ישירות עם גארי דגלאס. אני מעבירה לו מראש רשימת שאלות. "השאלות מעידות שכבר החלטת על הטון של הכתבה ואת לא באמת מחפשת מידע אלה מחפשת להוציא את דיבתי, האם זה נכון?", הוא שואל בתחילת השיחה. רציתי לקבל ממך תשובות לשאלות. למשל, למה יש טענות שאקסס היא למעשה כת.

"אני רוצה שתביני שלא בדקתם באופן יסודי. לקחת ציטוטים שהוצאו מהקשרם כמידע מוחלט וזה לא מה שהם". אוקיי, אז בוא...

"זו לא כת. אוקיי?". טוב. אז מה אתם?

"אנחנו שיטה, מודל ודרך לאנשים לשנות מה שלא עובד בחייהם דרך סיוע עצמי". אז למה כל כך הרבה מאמרים ואפילו חברי אקסס לשעבר מתייחסים אליכם ככת?

"כי חברים לשעבר החליטו שהם עשו משהו לא נכון ולא היו צריכים לעשות אותו. קראת את 'המאמין האמיתי'? בשביל להבין מה זה כת את צריכה לקרוא את הספר הזה. הוא מלמד אנשים מה זה כת, וארגון שהוא כת צריך להיות כזה שטוען שיש לו מטרה נעלה יותר מכל אחד אחר וכולם צריכים להתגייס למטרה שלהם. אנחנו לא מבקשים מאנשים להתגייס לארגון שלנו, אנחנו מבקשים אנשים להיות מחוברים לתודעה שלהם ולעשות מה שהם מבינים ויודעים שטוב עבורם". "זו לא כת. אוקיי?". גארי דאגלס | צילום: תוך העמוד הרשמי של access consciousness אתה רוצה לענות לשאלות ששלחתי לך או...

"אני עונה לשאלות המזוינות שלך. לא אכפת לך מה אני אומר, את הולכת לעוות את זה איך שאת רוצה ואת הולכת לכתוב מאמר מזוין ומכוער". גארי, אין צורך להשתמש בשפה הזו, אני פה בשביל לשאול שאלות.

"כבר עיצבת את השאלות ככה שלא משנה מה אני אענה, תוכלי להוציא אותי טועה". בהתאם למידע שיש לנו מחברי אקסס לשעבר ומבני משפחה של חברי אקסס בהווה הייתי רוצה...

"בדרך כלל כשאנשים אומרים שבני המשפחה שלהם עברו שטיפת מח אצלנו... אנחנו לא עושים שטיפת מוח לאנשים. להמון אנשים יש בני משפחה שמנסים לשלוט בהם ואנחנו לא מעוניינים בזה, אנחנו רוצים שאנשים יחליטו בשביל עצמם". אני אנסה לשאול את זה שוב. לא אשתמש במילה "כת". למה כל כך הרבה אנשים ובהם חברי אקסס לשעבר מתייחסים לארגון שלך כמפוקפק או כלא לגמרי הוגן?

"את לא שואלת שאלה שהיא באמת פתוחה לתשובה. את שואלת שאלה כדי לקבל את התשובה שכבר החלטת שיש לך. אז פשוט תשתמשי בתשובה המזוינת שלך". אתה לא עונה.

"עניתי. אמרתי לך לקרוא ספר על כתות ושאנחנו לא כת". אז למה אנשים אומרים את זה? למה אתה חושב שזו ההרגשה שאנשים מסוימים מקבלים מהארגון שלך?

"אמרתי לך. יודעת מה? פשוט תכתבי את הכתבה המזוינת איך שבא לך". צליל ניתוק. קטע של נשים דאגלס והייר מתגוררים ביחד באחוזה רחבת ידיים ביוסטון, טקסס, ומחזיקים צי מכובד של מכוניות יוקרה וטירה באיטליה. אין ספק שתפקיד הפנים של התנועה שייך בלעדית להייר. "הוא גבר מאוד חתיך", מספרת ד'. "אני חושבת ש-90 אחוז ממי שמגיעות לכיתות זה נשים שפשוט יושבות שם ומריירות". בהשראת תקשור עם רספוטין. טיפול אקסס בארס | צילום: מתוך access consciousness הוא עצמו מתייחס מפורשות למין בכנסים, בקורסים?

"כשישבתי בסדנה שלו בפריז ובסוף השיעור הגיע השלב של השאלות, אישה אחת לקחה את המיקרופון וסיפרה שדוד שלה היה מטריד אותה מינית. דיין פשוט התחיל להסביר לה, עם המון צ'ארם כמובן, איך היישות שלה בעצם רצתה את היישות של הדוד שלה ונמשכה אליו ובגלל זה זה קרה. כולם היו מאושרים ונלהבים". לצד קידום שיטותיה ואמונותיה, התנועה חושבת גם על עניינים חומריים ורוכשת נכסים בעולם. היא מעודדת את חבריה, בין השאר באמצעות דיוור ישיר, להשקיע בהם מכספם האישי בטענה שההשקעה תסייע להם בהליך פיתוח המודעות. "בסופו של דבר הכסף הזה מגיע מאנשים שאין להם כסף", אומרת ד'. "מי שהולכים לזה הם אנשים שחסר להם משהו בחיים, לא אנשים שיש להם כסף מיותר לבזבז. הם משועבדים ל'כיתות' האלה, יצא לי לפגוש אנשים שאין להם לשכר דירה אבל מוציאים אלפי דולרים כדי להגיע לכיתות בכל מיני חורים". ומה קורה בכיתות עצמן?

"אין שום סדר, אין תוכן מסודר. הם (הייר או דגלאס) אומרים שזה תלוי 'לאיפה שהאנרגיה לוקחת אותם', לא משנה באיזו כיתה את. הם פשוט עולים לבמה ומדברים על מה שעולה להם לראש ואף אחד לא מערער, אחרת הם אומרים שהישות שלך, ה'Being' שלך, שייך ל'Fraud patrol' (משטרת ההונאות). אין מספיק מילים בשפה העברית להסביר כמה זה בולשיט". ד' היא כנראה הישראלית שהגיעה הכי קרוב למנהיגים של תנועת אקסס. ההיכרות הזו החלה כשפגשה את דיין הייר במהלך ביקורו בישראל ב-2016 והתיידדה איתו מיד. "פגשתי אותו בתקופה בחיים שחיפשתי לברוח והוא היה הבטחה. הבטחה לראות עולם, להכיר אנשים מתרבויות אחרות, לעשות קסמים שיפתרו לי את כל הבעיות ויעשו אותי מאושרת. זה היה כמו להיות חברה של מדונה, כולם קינאו בי ולטשו מבטים". היא הספיקה להתלוות אל הייר לעשרות קורסים ברחבי העולם לפני שמאסה בתנועה ועזבה אותה. "גארי ודיין הם כמו כוכבי רוק", אומרת ד'. "רוב התנועה הזו, והסיבה שאני גם חושבת שזו כת, מבוססת על ההערצה העיוורת לשניהם. אנשים מגיעים ומשלמים את הכסף הזה, יושבים ארבעה ימים בתוך אולם אירועים בבית מלון - וזה ימים ארוכים, מתשע בבוקר עד שבע בערב - רק בשביל לשמוע אותם מברברים ובשביל ההזדמנות להיות עם אחד מהם באותו חלל. לפעמים הם עושים סדנה ביחד ואז זה כמו שמדונה ומייקל ג'קסון יהיו ביחד. כולם בטירוף על זה". "זה שואב לגמרי, אנשים חיים סביב זה". כנס של אקסס קונשסנס | צילום: מתוך העמוד הרשמי של access consciousness מההיכרות שלך עם דיין הייר, למה את חושבת שהוא עושה את זה?

"הוא לא בנאדם רע, הוא לא איזה קפיטליסט חזירי. הוא אדם מאוד נדיב שפשוט יש לו תסביך אלוהים, אבל אני חושבת שהוא מאמין שהוא עושה את זה לטובת האנשים. ובאמת לא הכל שם רע. אם את לוקחת מזה רק את הדברים שעוזרים לך ושומרת על פרופורציה, זה לא נורא. אני מבינה למה אנשים הולכים לשם. אבל זה כל כך מופרך". איך זה עובד טכנית? מי מתפעל את כל זה?

"זה ארגון עם המון עובדים בכל העולם. אבל פרט לגרעין הקשה שמקבלים שכר מאקסס, כל היתר עובדים עבור 'קרדיטים' שאפשר להמיר בהנחות לקורסים. ואני לא מדברת על עבודות קטנות – לפעמים מדובר בממש לטוס לכנסים בשביל העבודה. הם משלמים על זה בעצמם ומתוגמלים רק בקרדיט. זה מאוד נצלני". יש בני אדם ואז יש אותנו לפי הפילוסופיה של אקסס קיימים שני סוגי אנשים: בני אדם (Humans) והומינידים (Humanoids, דמויי אדם). אנשי אקסס נכללים בקבוצה השנייה ומתאפיינים בכך שהם יותר שמחים, יצירתיים ופתוחים לאפשרויות, מפני שהם מחוברים לתודעה שלהם ומסוגלים לשלוט באנרגיה של חייהם. בני אדם, לעומתם, משווים לרובוטים. באקסס מאמינים שהישות האינסופית (Being) שלנו קיימת כבר אלפי שנים על פני כדור הארץ, שמקורה ב"כוכב המוזהב" ושהיא רק לובשת את הצורה שלנו ברגע זה, סוג של גלגול נשמות. אבל זה לא הכל: גוף של "דמוי אדם" עובד לטענתם אחרת מגוף של בן אדם, לכן הם מעודדים שתיית אלכוהול מרובה לצד צריכת סוכר ומלח בכמויות גבוהות. הם גם תומכים במין חופשי._OBJ "אני מחשיבה את עצמי אישה חכמה, אבל זה ממש בלבל אותי", אומרת ד'. "לא משנה כמה את מנסה להתנגד, הם פשוט מכניסים אותך ללופ שאת לא מצליחה להתנגד אליו, כי 'משטרת ההונאות'. זה מגיע למצב שאת שואלת את עצמך 'רגע, אולי אני לא מודעת?'. זה לגמרי מטורף, הם אומרים שם דברים הזויים ואף אחד לא מערער עליהם. הייתי באיזו כיתה שאחריה ישבנו לדבר עם גארי ודיין, רק המעגל הפנימי ממש, ופתאום כאילו משומקום גארי אומר: 'הרגע הגענו ל-10,000 ומשהו אנשים מודעים'. כאילו הוא קיבל מידע משום מקום, וכולם יושבים שם ופשוט מוחאים לו כפיים". אחותה של אילנה (שם בדוי) נכנסה לפני מספר שנים לאקסס ומאז הספיקה להתקדם ולהפוך לפעילה בולטת של התנועה בישראל. "זה הפך להיות נורא קיצוני, היא מוציאה על זה אלפי שקלים ופיתחה ממש הערצה לגארי ודיין", אומרת אילנה. "הסרטונים של דיין כל הזמן על המסך אצלה בבית, היא מקשיבה להרצאות שלו מסביב לשעון וכל דבר שמדברים איתה זה בסוף מגיע לאקסס ו'דיין אמר ככה'. אם היו אומרים לי לפני שנתיים שאחותי בכת, לא הייתי מאמינה. אבל היום, כשאני רואה איך זה נראה, אני מבינה שזה בעייתי". אילנה מספרת שאחותה עזבה את עבודתה, עשתה סדרה ארוכה של קורסים, החלה לטפל בשיטת הבארס ומשקיעה את כל חייה באקסס. "בעלה לא אוהב את זה, אבל מאוד קשה לו להתמודד איתה כי הוא מפחד לאבד איתה את הקשר, אז הוא בעיקר מנסה לדאוג שהיא לא תוציא יותר מדי כסף כי זה אלפי שקלים. היא טסה לחו"ל לפחות פעמיים-שלוש בשנה, או שזה סדנאות שקורות בארץ ועולות אלפי שקלים"._OBJ שמת לב לשינוי בהתנהגות שלה כלפי הסביבה?

"זה לא שכל החברים התרחקו ממנה בעקבות זה, אבל יש השלכות. פתאום היא מאוד רוחנית. זה הגיע למצב שרוב החברות שלה זה מהאקסס, רק על זה הן מדברות או שהן עושות טיפולים אחת לשנייה. אף אחד בסביבה הרגילה כבר לא לוקח אותה ברצינות, הרי כל השיטה הזו מבוססת על התנערות מאחריות. אם קרה לה משהו - זה לא אשמתה, אף פעם. תמיד הצד השני הוא האשם, לא משנה מה. אין לקיחת אחריות, אין הבנה שאולי הן לא בסדר. וכל הזמן מדברות על דיין ומה הוא אמר. אז איך אפשר להתייחס לזה ברצינות?". זה נשמע כמו גישה מאוד רוחנית, אולי קצת מטורללת. אבל לא מוגזם לקרוא לזה כת?

"זה לא גואל רצון, אבל ההערצה לדיין היא חסרת פרופורציה. כבר אין את ה'אני', יש רק אותו ומה הוא אמר או עשה או סיפר. ביחד עם זה שמדובר בסכומים מטורפים על קורסים וטיפולים והעובדה שרק בזה היא מתעסקת - זה כבר משהו שאי אפשר להתייחס אליו בקלות ראש". לאחר השיחה עם גארי דאגלס שלחנו מחדש ל"אקסס קונשסנס" את הטענות המועלות בכתבה והצענו שיגיבו להן בכתב. עד לשעה זו לא נתקבלה כל תגובה {title}





