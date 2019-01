לפי דיווח של הג'רוזלם פוסט, צוות מדענים ישראלים טוען כי מצאו תרופה לסרטן, שתוכל לרפא אנשים הלוקים במחלה כבר בעוד שנה. לפי נתונים של העמותה Cancer Research UK, רק בשנה שעברה מספר האנשים שנפטרו כתוצאה מהמחלה מסביב לעולם עמד על 9.6 מיליון. לפני חודשים ספורים, מדענים בריטים טענו כי מחלת הסרטן לא תהיה קטלנית בעוד 20 שנה, כעת, נראה שייתכן כי זה יקרה אף מוקדם יותר מהצפוי.

"אנחנו מאמינים שנציע תוך שנה תרופה כוללת לסרטן", הצהיר דן ארידור, יושב ראש הוועדה המנהלית של חברת AEBi - Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd, שמפתחת את התרופה.

הטיפול, אותו צוות המדענים מפתח בימים אלה, נקרא MuTaTo (multiobjective toxin) ולטענתם יהיה כמעט ללא תופעות לוואי. "התרופה שלנו לסרטן תהיה אפקטיבית מהיום הראשון, תימשך כמה שבועות ותהיה ללא תופעות לוואי, או עם תופעות לוואי מינימליות", אמר ארידור.

ארידור הוסיף כי הטיפול יהיה בעלות נמוכה הרבה יותר מטיפולים אחרים הקיימים היום בשוק. הפתרון שלנו יהיה גנרי ובמקביל גם אישי".

