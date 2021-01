יש דברים שלא כדאי לנסות בבית - ויש דברים שפשוט אסור לנסות אותם. אף פעם. כמו המקרה יוצא הדופן שפורסם לאחרונה בספרות הרפואית שבו גבר ניסה להזריק לעצמו "תה" פטריות הזיה ישירות לזרם הדם, מה שהוביל להשלכות מאוד לא נעימות שכוללות בין היתר הקאת דם, כשל רב-מערכתי ואשפוז בטיפול נמרץ.

המקרה פורסם לאחרונה בכתב העת הרפואי Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry, בו תואר כי גבר בשנות ה-30 לחייו, שזהותו נותרה אנונימית, החליט לנסות על עצמו "תרופה נסיונית". צוין כי הגבר סובל מהפרעה דו-קוטבית ובעל רקע של התמכרויות לאופיואידים.

הוא הובהל לבית החולים על ידי משפחתו, לאחר שסבל מתסמינים שונים, ביניהם בלבול רב. המשפחה דיווחה כי הוא לאחרונה הפסיק לקחת את תרופות המרשם הפסיכיאטריות שלו ונע בין מצבים של מאניה ודפרסיה. בעקבות זאת התחיל בן ה-30 לחפש אחר אופציות טיפוליות אחרות, כולל מיקרו-מינונים של LSD ופטריות פסילוסיבין (פטריות הזיה).

מחקרים שונים נעשו על ההשפעה שיש למינונים נמוכים של LDS ופטריות הזיה על אנשים שסובלים מבעיות נפשיות שונות, ביניהן דיכאון וחרדה. עם זאת, מחקרים אלו נעשו בסביבות מבוקרות, במינונים מבוקרים ונמוכים - ונלקחו באופן אוראלי. בן ה-30, לעומת זאת, החליט באופן יוצא דופן להזריק לתוך הווריד חליטה של פטריות הזיה. הזריק את החליטה ישירות לווריד | אילוסטרציה: Nomad_Soul, shutterstock

לאחר מכן, הוא התחיל לסבול מתסמינים שונים. בשלב שמשפחתו גילתה, כמה ימים אחרי שהזריק לעצמו, סבל הגבר האנונימי מתסמינים שונים, ביניהם צהבת (תסמין שמתבטא בגוון צהבהב של העור והעיניים, שיכול להיות סימן למצבים רפואיים שונים), בחילות, שלשולים, בלבול קיצוני והקאת דם. גם האיברים שלו החלו להפסיק לתפקד, כולל הריאות, הכבד והכליות. הדופק שלו נעשה מואץ והוא לבסוף נכנס למצב של הלם זיהומי (שוק ספטי). הוא הובהל לטיפול נמרץ.

הרופאים מצאו קרישי דם בגופו וזה השלב שבו המקרה הופך לביזארי אף יותר. לפי המאמר שנכתב על ידי צוות הרופאים, הם לקחו דגימות דם וביצעו תרביות - ומצאו שאותו זן של פטרייה שהוא הזריק לעצמו דם התחיל לגדול ממש בתוך זרם הדם שלו. הרופאים ציינו במאמרם כי המקרה ממחיש את הצורך לחנך את הציבור הרחב על הסכנות שבשימוש בסמים - במיוחד בדרכים שלא אמורים להשתמש בהם, כמו הזרקה ישירות לדם.