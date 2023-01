נתוני "העולם האמיתי": עד כמה חיסוני קורונה היו יעילים בקרב ילדים? מחקר חדש של מכון כללית למחקר שמתפרסם הלילה עקב אחר עשרות אלפי ילדים קטנים שחוסנו נגד קורונה ומצא את רמת היעילות בהפחתת תחלואה ותסמינים. מהנתונים עולה שהחיסון תרם ב-51%להפחתת התחלואה וב-48% בהפחתת הדבקה תסמינית. תוצאות המחקר פורסמו הלילה בכתב העת המדעי היוקרתי The New England Journal of Medicine.

המחקר בדק את יעילות חיסון פייזר שניתן במינון מופחת לילדים בגילאי 5-11 בזמן גל האומיקרון בישראל. לצד הנציגים הישראלים ממכון כללית, המחקר נעשה בשיתוף עם אוניברסיטת הארוורד ואוניברסיטאות נוספות באיטליה ולונדון.

במסגרת המחקר הושוו נתוניהם של 94,728 ילדים מחוסנים בגילאי 5-11 למול 94,728 ילדים בגילאים אלה, שהותאמו בקפידה ולא התחסנו באף חיסון כנגד קורונה. החוקרים לקחו בחשבון משתנים שהיו עלולים להשפיע על ההשוואה. תוצאות המחקר הראו הפחתה של 51% במקרי תחלואה והפחתה של 48% בהדבקה תסמינית בתקופה של שבוע עד שלושה שבועות ממנת החיסון השנייה. ההגנה שהחיסון סיפק לא היתה אחידה בכל קבוצות הגיל. הנתונים מראים כי הגנה טובה יותר נרשמה בקבוצת הגיל הצעירה, כלומר בגילאי 5 עד 6, לעומת נתוני יעילות מעט נמוכים יותר בגילאי 10 עד 11.

"התוצאות משקפות בצורה אמינה את יעילות החיסון"

פרופ' רן בליצר ראש מערך החדשנות בכללית ומנהל מכון המחקר אמר: "מחקרים קודמים שערכנו בכללית הראו יעילות גבוהה למנות הראשונות של החיסון בהגנה מפני הדבקה תסמינית בזן דלתא בקרב מתבגרים, זאת מספר שבועות לאחר מנת החיסון השנייה. המחקר הנוכחי מראה כי חיסון ילדים בני 5-11, בחיסון שהמינון שלו מופחת והותאם לקבוצת גיל זו, סיפק הגנה פחותה מפני הדבקה מזן אומיקרון. קשה לקבוע איזה חלק בירידה בהגנה מהדבקה ניתן לייחס למינון המופחת ואיזה חלק ניתן לייחס להבדלים ביעילות החיסון מול זן אומיקרון".

ד"ר דורון נצר, ראש אגף הרפואה בקהילה של כללית הוסיף: "התוצאות משקפות בצורה אמינה את יעילות החיסון כנגד תחלואה והדבקה תסמינית בזמן גל האומיקרון דבר המתאפשר הודות לשיטת המחקר הדקדקנית שתקננה משתנים שונים".

צילום: יוסי אלוני, פלאש/90

מנהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA) המליץ לאחרונה על מתן חיסוני קורונה לתינוקות ופעוטות בגילאי חצי שנה עד חמש שנים. בעקבות ההמלצה, התקיים בשבוע שעבר דיון בנושא בקרב הצוות לטיפול במגפות בישראל. פרופ' בן רייס, ראש קבוצת רפואה מנבאת בבית החולים לילדים בבוסטון ובבית הספר לרפואה בהארווארד, מוסיף: "נכון להיום, אחת הסיבות העיקריות להססנות בנוגע לחיסון ילדים היא מחסור במידע בנוגע ליעילותו. המחקר האפידמיולוגי הדקדקני שמובא לפנינו מספק מידע אמין בנוגע ליעילות החיסון, אשר אנו מקווים שיסייע לקבל החלטה מודעת בנוגע להחלטה להתחסן".

פרופ' מארק ליפשיץ, ראש המרכז למחלות מדבקות ומרצה בבית הספר לבריאות הציבור של הארווארד: "אתגר גדול בכל מחקר שנוגע ליעילות חיסונים הוא הצורך לוודא שקבוצת הביקורת דומה במאפיינים שיכולים לנבא האם המשתתפים צפויים להידבק או לחלות. אתגר זה קשה במיוחד בסיטואציה שבה מבצע החיסונים גדל באופן מתמיד ומכוון לאוכלוסיית גיל מסוימת. מאגר הנתונים יוצא הדופן של כללית מאפשר לתכנן מחקר שנותן מענה לאתגר".

חיסון ילדים נגד קורונה | צילום: רויטרס

השבוע עברו בכנסת תקנות שמאפשרות ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית ודיווח עצמאי של התוצאות למשרד הבריאות - כך שהבדיקות הביתיות ייחשבו ל'בדיקה מוסדית'. פרופ' סלמאן זרקא, פרויקטור הקורונה, התייחס היום לתמונת מצב הקורונה בישראל: "אנחנו נמצאים בגל השישי ומגמת העלייה בתחלואה נמשכת. ישנה עלייה של כ-300% בכמות החולים שמתאשפזים בבתי החולים ובאשפוזי הבית של הקופות. מי שנדבק לאחרונה באומיקרון יכול להידבק עוד פעם ואינו מוגן. הנוגדנים הטבעיים לא נשארים ויש דעיכה של המוגנות".

חברות תרופות פועלות כעת ליצירת חיסון מותאם לזן אומיקרון, אך הוא עדיין לא זמין בשוק העולמי. פרופ' זרקא אמר: "אנחנו מחכים לעדכונים לגבי לוחות הזמנים של פיתוח חיסון מותאם לזן אומיקרון. יכול להיות שיהיה חיסון כזה לקראת החורף הקרוב - אבל כרגע הוא לא קיים בשום מקום בעולם. ככל שחיסון מותאם אומיקרון יהיה זמין, נדאג שתהיה אספקה גם לאזרחי ישראל"