אירוע מחריד במהלך אליפות העולם בכדורסל. שחקן נבחרת סרביה וסראגוסה הספרדית, בוריסה סימניץ', נפצע קלות במהלך המשחק נגד נבחרת דרום סודאן וירד להמשך טיפול. תחילה דווח כי הוא פונה לבית החולים ולא יחזור לשחק במהלך האליפות - אלא שכעת מתברר שבמהלך טיפול כושל בבית החולים הוא איבד כליה והמשך הקריירה שלו בסכנה.

אליפות העולם מתרחשת ב-3 מדינות במקביל: הפיליפינים, אינדונזיה ויפן. סרביה שיחקה בבית המוקדם שהתארח במנילה בירת הפיליפינים. שתי דקות לסיום המשחק נגד דרום סודאן ספג השחקן את המכה בצלעות ודווח כי הוא פונה לבית החולים להמשך טיפול, ללא חשש לבריאותו. במהלך הלילה נכנס סימניץ' לניתוח, בו הוא איבד הרבה דם - ובבית החולים לא הצליחו למצוא עבורו דם לעירוי.

המהלך בו סימניץ' נפצע

Serbian forward Borisa Simanic was transported to the hospital and ultimately lost one of his kidneys as a result of this incident against South Sudan



