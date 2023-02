האגודה למלחמה בסרטן פירסמה היום (רביעי) נתונים חדשים על האבחון והתמותה מהמחלה בישראל. בשנה האחרונה חל גידול במספר המאובחנים עם מחלת הסרטן: על פי הערכת האגודה למלחמה בסרטן, בשנת 2022 אובחנו בישראל כ-33 אלף נשים וגברים עם סרטן וכ-12 אלף נשים וגברים נפטרו מהמחלה. מדובר בעלייה בהשוואה לשנת 2019, שבה לפי נתוני משרד הבריאות אובחנו 31,950 מקרים של גידולי סרטן. לפני עשור עמד הנתון השנתי על 28,709 חולים וכעשרת אלפים נפטרים.

העלייה ההדרגתית הזו מתכתבת עם ההערכה העולמית המדאיגה של הסוכנות הבין-לאומית לחקר הסרטן. בשנת 2020 אובחנו כ-19.3 מיליון בני אדם ברחב העולם עם סרטן, אך התחזית של ארגון הבריאות העולמי היא שעד שנת 2040 יחול זינוק דרמטי ויתגלו כ-28.9 מיליון חולי סרטן ברחבי העולם בשנה אחת. ההערכה היא שהעלייה נובעת בין התר מאבחון יתר ביחס לשנים קודמות שנובע ממודעות גבוהה יותר לבדיקות ולאבחון מוקדם. בנוסף, תרופות מאריכות חיים גורמות לכך שיש יותר אנשים מבוגרים ועל כן יותר חולים.

הנתון על עלייה בתחלואה בסרטן הוא מדאיג מפני שמדובר בנטל כלכלי כבד על מערכת הבריאות. מחלת הסרטן היא סיבת התמותה הנפוצה ביותר ולמרות ההתפתחות בפיתוח התרופות, עדיין מדובר בבעיה המדאיגה ביותר ברפואה העולמית.

תאי סרטן, אילוסטרציה | צילום: 123RF‏

מחקר עם מיליון משתתפים: משקאות ממותקים מעלים סיכון לסרטן

במחקר רחב היקף שנערך לאחרונה, חוקרים מהאגודה האמריקנית לסרטן בחנו את הקשר בין שתיית משקאות ממותקים ובין כל סוגי הסרטן. במחקר השתתפו 934,777 אמריקאים מבוגרים, ללא היסטוריה של המחלה. המשתתפים מילאו לפני ארבעים שנה שאלונים על אורח החיים שלהם ובין היתר נשאלו על שתיית משקאות ממותקים עם סוכר או בממתיקים מלאכותיים (משקאות 'דיאט'). החוקרים עקבו אחר התמותה של המשתתפים עד לסוף שנת 2016.

מניתוח הנתונים עולה כי אנשים ששתו לפחות שתי פחיות של משקה ממותק בסוכר ביום היו בסיכון גבוה ב-5% לתמותה מסרטן הקשור למדד BMI (מדד מסת גוף) למשל: סרטן מעי גס, סרטן שד, סרטן הרחם וסרטן הכליה, לעומת אנשים שלא צרכו משקאות אלה כלל. החוקרים מציינים שברוב סוגי הסרטן הקשורים להשמנה, שתיית משקאות ממותקים גורמת להגברת הסיכון בגלל תרומתה לעודף משקל, אבל משערים שבסרטן המעי הגס והכליה מדובר במנגנון שונה, שאינו קשור למסת הגוף. לגבי המשתתפים ששתו משקאות ממותקים בממתיקים מלאכותיים, החוקרים מצאו סיכון מוגבר לסוגי סרטן הקשורים להשמנה ובהם סרטן הלבלב.

מחקר: שתייה מתוקה מקושרת לסרטן, אילוסטרציה | צילום: רויטרס, חדשות

השמנת יתר – מעלה סיכון לסרטן שד אצל נשים בגיל המעבר

מחקר אמריקני אחר מצא קשר בין השמנה בגיל המעבר לסיכון מוגבר לסרטן השד: השמנת יתר מעלה בכ-50% את הסיכון לסרטן שד בנשים בגיל המעבר ומגבירה את הסיכון לחזרת מחלה אצל נשים שחלו בעבר. המחקר נערך בארצות הברית ובדק את ההשערה שהשמנת יתר גורמת לשינוי תכונות כלי הדם ובכך מעודדת התעוררות של גידולי שד רדומים. החוקרים ערכו ניסוי על עכברים ממין נקבה וגרמו להן לפתח גידולי שד. העכברות פוצלו לשתי קבוצות, קבוצת הניסוי שניזונה ממזון מעודד השמנה וקבוצת ביקורת שניזונה מתזונה רגילה.

מהממצאים עלה כי בקבוצת הניסוי הגידולים הרדומים התפתחו ואובחנו קלינית בשלבים מוקדמים יותר של המחקר (בשבוע השישי לעומת השבוע העשירי בקבוצת הביקורת) ובתדירות גבוהה יותר.

בקבוצת הניסוי הגידולים היו גדולים ואגרסיביים יותר; עכברות שסבלו מהשמנת יתר היו מרובות גידולים לעומת עכברות רזות שסבלו מגידול אחד לרוב. כמו כן, לעכברות אלה היה זמן הישרדות ללא מחלה קצר יותר לעומת קבוצת הביקורת. החוקרים סיכמו כי לאור ממדי תופעת ההשמנה ברחבי העולם, יש "חשיבות רבה לתובנות שהמחקר מספק לגבי מנגנון הקשר בין השמנה לסרטן השד, וכי בעתיד הן עשויות לסייע באסטרטגיות הטיפול". המחקר פורסם בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.