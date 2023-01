מדעני מוח תיעדו מוח גוסס במכשיר אלקטרואנצפלוגרפיה (EEG) לרישום הפעילות וגילו שאותות המוח נמשכים במשך 30 שניות לאחר שהלב הפסיק לפעול. המדענים זיהו פעילות מוחית הדומה למדיטציה, לחלום או להיזכרות בזיכרון מה שיכול ללמד לדברי המדענים על תחושת "שלווה אחרונה" כאשר בני אדם הולכים לעולמם. זו הייתה הפעם הראשונה אי פעם שמדענים תיעדו פעילות של מוח אנושי גוסס.

המקרה התקדימי, שפורסם בכתב העת Frontiers in Aging Neuroscience, מבוסס על תיעוד מוח שהתרחש בטעות בבית חולים בוונקובר. במאמר, החוקרים מתארים כיצד מטופל גבר בן 87 הגיע לבית חולים בשנת 2016 לאחר שנפילה גרמה לו לדימום מוחי. הוא עבר ניתוח לטיפול בדימום, אבל התחיל לחוות התקפים יומיים לאחר מכן. הרופאים נתנו לו תרופות אנטי-אפילפטיות בשם פניטואין ו-levetiracetam כדי לטפל בהתקפים שלו, והוא עבר בדיקת EEG כדי לקבוע את סיבתם. בזמן שהוא קיבל את ה-EEG, נצפו לפחות 12 התקפים אלקטרוגרפיים נפרדים.

לאחר מכן, החולה חווה דום לב, ולאחר התייעצות עם משפחתו, צוות הבריאות הפסיק את הטיפול. בשלב הזה הם רשמו סך של 900 שניות של נתוני EEG. החוקרים הבחינו שפעילות המוח הופסקה זמן קצר לאחר ההתקפים, ואחריה נרשמה עליה של 30 שניות בתנודות המוח עם אותות גבוהים יחסית. לאחר מכן, פעילות זו ירדה לפני שנפסקה לחלוטין.

"מדדנו 900 שניות של פעילות מוחית סביב זמן המוות. הגדרנו מוקד ספציפי לחקור מה קרה ב-30 השניות שלפני ואחרי שהלב הפסיק לפעום". הסביר ד"ר אג'מאל זמר שכתב את המחקר. "המחקר שלנו הוא הראשון אי פעם שהראה שגלים מתנודדים אלה נמצאים במוח האנושי הגוסס, שעשוי לספק חומר נוירופיזיולוגי, צורת אות מוחי, למה שאנו מכנים חוויות כמעט מוות".

"משהו שאנחנו עשויים ללמוד מהמחקר הזה הוא: למרות שיקירינו - עיניהם עצומות והם מוכנים לעזוב אותנו לנוח, ייתכן שהמוח שלהם משחזר כמה מהרגעים היפים ביותר שהם חוו בחייהם"

משחק מורכב של המוח רגע לפני הסוף

מחקר מעמיק של רישום ה-EEG גילה כי הייתה עלייה בתנודות מסוג "גמא" באותן שניות. גלי גמא מעורבים בתפקודים קוגניטיביים גבוהים, כמו חלימה ועיבוד מידע הכרוכים בריכוז גבוה. התנודות האלו קשורות גם לשחזור זיכרון ופלאשבקים, מה שמזכיר את הרעיון ש"החיים מהבהבים מול העיניים" ברגעים האחרונים שלפני המוות. "באמצעות יצירת תנודות הכרוכות באחזור זיכרון, המוח עשוי לשחק זכירה אחרונה של אירועי חיים חשובים רגע לפני שאנו מתים, בדומה לאלו שדווחו בחוויות של כמעט מוות", קבע זמר.

העליה בתנודות הגמא נרשמה יחד עם הפחתה בגלי דלתא, תטא, אלפא ובטא. החוקרים טוענים ש"משחק גומלין מורכב" בין גלים אלו מתקיים לאחר הפסקה הדרגתית של פעילות המוח ונמשך לתקופה שבה זרימת הדם למוח נפסקת.

"ממצאים אלה מאתגרים את ההבנה שלנו מתי בדיוק מסתיימים החיים ומייצרים שאלות חשובות לאחר מכן, כמו אלה הקשורות לעיתוי תרומת איברים", טען זמר.

ד"ר ג'סיקה אנדרוס-האנה, מומחית לקוגניציה ומערכות עצביות באוניברסיטת אריזונה, שלא הייתה מעורבת במחקר, אמרה כי לא ניתן להכליל את המחקר לאנשים אחרים, שכן הוא דיווח על ממצאים רק ממטופל אחד בן 87. "למרות זאת," היא אמרה, "מדהים שדפוסי גלי המוח שהובילו למותו של האיש הזה היו דומים לאלו הקשורים לזיכרון, לחלום ולתהליכי חשיבה אחרים הכוללים דיבור צולב בין אזורי מוח רבים. הממצאים האלה מציעים הצצה נדירה אך מהוססת לתוך המוח סמוך לרגעיו האחרונים".