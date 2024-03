הישראלים מבלים שעות ארוכות בנסיעות בכבישים, ומי שיושב על הכיסא שליד הנהג, לעיתים מנצל את המנוחה ומניח רגליים על לוח המחוונים (הדשבורד), מה שלרוב מאפשר לו להתרווח בנוחות בכיסא. אלא שלפי סרטון שפרסם ד"ר סאם גלי, רופא בחדר מיון בארה"ב ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר) נראה כי בעת מעורבות בתאונת דרכים, אפילו התאונה הקלה ביותר, ישיבה כזאת עלולה לגרום לפציעות חמורות.

"אני לא יכול לדמיין את רמת הכאב שחשה הצעירה שנפצעה בתאונה", הוא אומר בסרטון כשהוא מציג את צילום הרנטגן שלה. לדבריו, המטופלת, הגיעה לחדר המיון לאחר שהייתה מעורבת בתאונת דרכים, כשהיא סובלת משברים בשני צידי האגן, מעצם ירך שבורה שזזה ממקומה ומפגיעה ברקמות רכות. "אני יודע שזה נוח, ואני יודע שזה מפתה להניח את הרגליים על הדשבורד, ואתם ככל הנראה אומרים לעצמם שתצליחו לזהות את הסכנה בזמן ולהוריד את הרגליים, אך זמן התגובה שלכם לא מספיק מהיר", הוא מתריע. "המכה שתקבלו תפגע גם בכפות הרגליים וגם ברגליים עצמן ובאגן, והתוצאה עלולה להיות קשה. בפעם הבאה תחשבו פעמיים לפני שאתם יושבים כך ברכב".

Here's a video I made breaking down this X-Ray of young woman who was in a motor vehicle collision with her feet on the dashboard#FOAMed pic.twitter.com/tFRhoGZuRf — Sam Ghali, M.D. (@EM_RESUS) March 7, 2024

פגיעה שעלולה להוביל לאובדן גפיים

"פגיעות מהסוג הזה הן שכיחות מאוד ואנחנו נתקלים בהן לא מעט", מאשר גם ד"ר עוז פרנקו, מומחה לאורתופדיה של הכללית במחוז דן פ"ת. לדבריו, פגיעות אלה שזכו לכינוי 'פגיעות לוח מחוונים', עלולות להחמיר את מידת הפציעה, גם כשמדובר בתאונה קלה בלבד. "אם מדובר בתאונה קשה יותר, כריות האוויר יפתחו במהירות ובעוצמה גבוהה, ואז נראה פציעות חמורות יותר במקרה שהנוסע הניח את רגליו על לוח המחוונים, מעל המיקום שדרכו נפתחת כרית האוויר". פרנקו מציין כי הנוסעים עלולים לסבול מטווח רחב של פציעות, והנפוצות שבהן הן פציעות בגפיים התחתונות, מצב שלדבריו, אף עלול לגרום לאובדן גף או חלק ממנו. "פציעות נוספות שאנחנו נתקלים בהן במצבים כאלה כוללות שברים בקרסול ובכף הרגל, פגיעות בעמוד השדרה, בברכיים ובאגן, ואף פציעות קוסמטיות בעור באזורי הרגליים כתוצאה מכוויות שגרמה כרית האוויר". עוד הוא מציין כי בחלק מהמקרים עלולה להיגרם נכות קבועה.

לטענתו, גורם נוסף שמשפיע על חומרת הפציעות הוא גיל הנפגעים: "אם מדובר בבני הגיל השלישי, בילדים או בנשים, הפגיעה יכולה להיות חמורה יותר. אגב, הוא מציין כי הפציעה עלולה להיות חמורה יותר בקרב נוסעים שלא דואגים להיחגר. "צריך לוודא שחוגרים חגורה כראוי בזמן הנסיעה. אם נוסע גם יושב בתנוחה בעייתית, וגם לא חגור כראוי, הוא עלול לסבול מפגיעה גם באיברים הפנימיים". כמו כן, הוא מציין כי שיקום לאחר פציעה כזו, יכול להימשך חודשים, ואף שנים. אאוצ'.