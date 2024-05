בשנים האחרונות סלבריטאים רבים בארץ ובחו"ל בוחרים לחשוף באומץ את המצבים הרפואיים המורכבים שאיתם הם מתמודדים, מחלות גופניות או נפשיות. אף שאפשר להניח כי רבים מהם היו מעדיפים לשמור על חייהם הפרטיים, אין ספק שיש לא מעט יתרונות לחשיפה ולשיח הפתוח והכן בנושא, שכן הוא תורם להעלאת המודעות ולהפחתת הסטיגמה ביחס למחלות השונות, שחלקן הפכו מוכרות רק לאחר שהכוכבים שיתפו בהתמודדות איתן. לצד הקושי בחשיפה כה אינטימית, רבים מהסלבריטאים מבינים את המשמעות והכוח שהם מעניקים לאלה הסובלים ממצבים דומים. הנה כמה דוגמאות.

>> המסע של סלינה גומז בהתמודדות עם הפרעה דו קוטבית

ברוס וויליס

השחקן המצליח פרש מעולם הבידור לפני כשנתיים לאחר שמשפחתו הודיעה כי חלה באפאזיה (הפרעה נוירולוגית). בהמשך קיבלה המשפחה אבחון מדויק יותר, והתברר כי וויליס מתמודד עם דמנציה פרונטו-טמפורלית (FTD), שלפי האיגוד הנוירולוגי בישראל, היא הדמנציה השנייה בשכיחותה, ומהווה שם כולל לקבוצה של מחלות ניווניות של המוח, באזורים הקדמיים של אונות המצח והרקה. המחלה מתאפיינת בשינויים בהתנהגות ובאישיות החולה, בליקויים בשפה, ולעיתים גם בליקויים בתפקוד המוטורי.

לפי הדיווחים, מאז האבחנה חלה החמרה במצבו של וויליס, והוא מתקשה לתקשר ולזהות אנשים. לפני חודשים מספר פרסמה באינסטגרם רומר וויליס, בתו הגדולה של השחקן, תמונה של השניים כשהייתה ילדה וכתבה: "ממש מתגעגעת לאבא שלי היום". וויליס חגג לאחרונה את יום הולדתו ה-69, שבני משפחתו ציינו בשיתוף תמונות וברכות מרגשות ברשתות. "מזל טוב ברוס. אנחנו אוהבים אותך וכל כך שמחים שיש לנו אותך", כתבה אשתו לשעבר דמי מור.

View this post on Instagram A post shared by Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

מאז הגילוי הפכה המשפחה, ובייחוד אשתו אמה המינג וויליס, לשגרירה בכל הקשור למחלה, בניסיון להעלות את המודעות ולקדם מחקר רפואי בנושא. בריאיון שהעניקה המינג לתוכנית "טודיי שואו" של רשת אן-בי-סי לפני כחצי שנה, סיפרה כי קשה לדעת אם בעלה מודע למצבו. לאחרונה מתחה ביקורת על כלי התקשורת, וטענה שהכותרות שמתפרסמות בנוגע למצבו הן כותרות אפלות שמפחידות אנשים שמתמודדים עם מצבים דומים.

בסרטון וידאו שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה אמרה המינג ל-900 אלף עוקביה כי "מי שכותב את השטויות האלה חייב להפסיק להפחיד אנשים ולגרום להם להאמין שאם קיבלו אבחנה של מחלה נוירולוגית כזו או אחרת, חייהם נגמרו. זה ההפך הגמור. ברור שהאבל והעצב קיימים, אבל אתם מתחילים פרק חדש. והפרק הזה מלא באהבה, חיבור, הנאה ואושר". עוד הוסיפה כי כותרות כאלה מזיקות לחולה ולסביבתו, והדגישה עד כמה חשוב "להציג את כל הצדדים של המחלה ולא רק את הצדדים הקשים".

View this post on Instagram A post shared by Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

כריסטינה אפלגייט

השחקנית בת ה-52, כוכבת הסדרה המיתולוגית "נשואים פלוסים" ו"בשבילי אתם מתים" בנטפליקס, חשפה לפני כשלוש שנים כי אובחנה עם טרשת נפוצה, אז כתבה בפוסט ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר): "לפני כמה חודשים אובחנתי כחולה טרשת נפוצה, זה היה מסע מוזר, אבל זכיתי לתמיכה רבה מאנשים שאני מכירה שגם סובלים מהמחלה". טרשת נפוצה היא מחלה דלקתית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית, מוח השדרה וחוט השדרה, ששולטת בפעולות ובתפקודים השונים של הגוף, כמו תנועה ושיווי משקל. אין עדיין תרופה לריפוי המחלה, עם זאת ישנם טיפולים רבים שנועדו לשפר את הסימפטומים של המחלה ולהקל את החיים איתה.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

הפעם הראשונה שאפלגייט נראתה בציבור לאחר שעדכנה על האבחנה הייתה בטקס קבלת כוכב בשדרת הכוכבים בהוליווד לפני כשנתיים, שאליו הגיעה כשהיא יחפה. מאוחר יותר הסבירה ברשתות החברתיות כי הסיבה לכך שהמחלה יכולה ליצור חוסר נוחות מנעליים, מה שעלול להוביל לחוסר שיווי משקל.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Christina Applegate ‎‏ (@‏‎1capplegate‎‏)‎‏

לפני כחודש תיארה בריאיון לרשת ABC את החיים עם טרשת נפוצה כ"סוג של גיהינום", ואמרה כי היא מעדיפה להתמודד עם המצב בפרטיות ולהתבודד בביתה. עוד סיפרה כי חלק מהתסכול שלה נובע מחוסר היכולת לעשות את הדברים שהיא אוהבת, כמו לרוץ ולרקוד ולהיות אמא. בריאיון קודם למגזין Vanity Fair אמרה "כשאתה חולה בטרשת נפוצה, אין לך אף פעם יום טוב. עם המחלה הזו יש לך רק ימים מחורבנים קטנים. יש דברים שאנשים לוקחים כמובנים מאליהם, שגם אני התייחסתי אליהם כך בעבר, כמו לרדת במדרגות, או להרים דברים – עם המחלה הזו אי אפשר לעשות את זה יותר". לאחרונה אף יצאה בפודקאסט חדש בשם MESSY, שבו היא והשחקנית ג'ימי לין סיגלר ("הסופרנוס"), שאף היא מתמודדת עם טרשת נפוצה, משוחחות בין השאר גם על ההתמודדות המאתגרת. באחד הפרקים שיתפה כי היא חווה כאבים עזים ברגליים, ואמרה "אני לא מסוגלת ללכת לשירותים בלי להרגיש שאני הולכת ליפול. תחושה של עקצוצים מוזרים שמגיעים מאזור הישבן ועד כפות הרגליים".

בילי אייליש

עוד כשהייתה בת 11 אובחנה הזמרת המצליחה עם תסמונת טורט. בריאיון לאלן דג'נרס לפני כחמש שנים אמרה כי בחרה שלא לשים דגש על הנושא בראיונות במהלך השנים, כיוון שלא רצתה שהתסמונת תגדיר אותה, אלא המוזיקה והאמנות. עוד הוסיפה כי "הבנתי שרבים מהמעריצים שלי מתמודדים עם התסמונת בעצמם. זה גרם לי להרגיש יותר בנוח לשוחח על כך. והרגשתי שיש חיבור. היו ילדים שהגיבו 'וואו גם אני סובל מהתסמונת' וראו פתאום שאני מתמודדת עם המצב, ויש להם עכשיו על מי להסתכל".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎BILLIE EILISH‎‏ (@‏‎billieeilish‎‏)‎‏

תסמונת טורט היא הפרעה נוירולוגית שעלולה לגרום לתנועות מהירות ולחזרות פתאומיות בלתי רצויות ובלתי נשלטות, או לצלילים קוליים, הנקראים טיקים. הטיקים באים והולכים עם הזמן ומשתנים בסוג, בתדירות, במיקום ובחומרה. בדרך כלל הטיקים מצטמצמים ונשלטים בשנות העשרה המאוחרות עד תחילת שנות ה-20, אך במקרים מסוימים, יש מי שהטיקים אצלם עשויים דווקא להחמיר בבגרות.

בשיחה עם דיוויד לטרמן בתוכניתו בנטפליקס "My Guest Needs No Introduction", תפסה המצלמה את הטיקים של הכוכבת, וזו אמרה למגיש בתגובה כי "אם תצלם אותי מספיק זמן, אתה תראה הרבה טיקים". עוד סיפרה למגיש והקומיקאי כי "התגובה של אנשים היא בדרך כלל לצחוק. הם חושבים שאני מנסה להצחיק, ואני תמיד נעלבת מזה". לדבריה, הטיקים קורים פחות כשהיא מופיעה על הבמה. כמו כן הוסיפה שאין לה בעיה לדבר על המחלה ולענות כשהיא נשאלת בנושא.

ליידי גאגא

בסוף שנת 2017 חשפה הזמרת והשחקנית כי היא סובלת מתסמונת פיברומיאלגיה. החשיפה הגיעה קצת אחרי שסרט דוקומנטרי על חייה יצא בנטפליקס ("Gaga: Five Foot Two"), וחשף את ההתמודדות של הכוכבת עם כאב כרוני, שתועדה אז מטופלת באמצעות מסאז'ים, זריקות וקומפרסים קרים. בעקבות המחלה אף ביטלה הזמרת כמה הופעות לאורך השנים. התסמונת קרויה בעברית "דאבת השרירים", ולפי קופת חולים כללית היא פוגעת ב2-8 אחוזים מהאוכלוסייה, ושיעור הנשים הסובלות ממנה גדול פי 7 עד 9 משיעור הגברים. החולים בתסמונת סובלים מכאב כרוני מפושט, מרגישות עזה במקומות רבים בגוף ומעייפות.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Lady Gaga‎‏ (@‏‎ladygaga‎‏)‎‏

בריאיון שנתנה הזמרת לפני כמה שנים למגזין VOGUE טענה כי לדעתה התסמונת התפתחה אצלה בעקבות תקיפה מינית שעברה בצעירותה, והחמירה עם הזמן בשל העבודה הסיזיפית שלה וההתמודדות עם התהילה. "אני כל כך מתעצבנת מאנשים שלא מאמינים שפיברומיאלגיה זו תסמונת אמיתית. אנשים צריכים להיות רחמנים יותר. כאב כרוני זה לא בדיחה, זה כל יום להתעורר בלי לדעת איך אתה הולך להרגיש".

עוד חשפה הכוכבת כי בעקבות אותה תקיפה המינית התפתחה אצלה הפרעת דחק פוסט טראומתית. לפני כארבע שנים, בריאיון למגישה אופרה ווינפרי, סיפרה הזמרת על התמוטטות נפשית שעברה בעקבות המקרה כמה שנים לאחר מכן, ועל ההתלבטות שחוותה אם לשתף את הקהל בכך או לא. "אני לגמרי לא מושלמת, וכולנו כאלה. לכולנו יש דברים שאנחנו מתמודדים איתם, והרגשתי 'למה שאני לא אחלוק את זה כשאני חולקת את כל מה שקורה לי עם העולם כל הזמן?' ואולי ככה אוכל לעזור לאנשים שחוו גם כן מצבים דומים". עוד סיפרה כי שגרת הטיפול שלה כוללת תרופות אנטיפסיכוטיות וכדורים נוגדי דיכאון.

ולא רק בחו"ל, גם בישראל שחקנים, אמנים ואפילו עיתונאים החליטו לשתף במצבם הרפואי ובאתגרים שאיתם הם מתמודדים:

משה נוסבאום

הכתב הותיק והמוערך של חדשות 12 חשף לפני כשנתיים כי אובחן במחלת ניוון השרירים חשוכת המרפא (ALS). "אני מניח שבעת האחרונה חלק מכם נשאל מה קרה לי ולמה אני מדבר לאט. אני בשלבים ראשונים של ALS - מחלת ניוון שרירים חשוכת מרפא", כתב במכתב לעובדי מערכת החדשות.

בריאיון שהעניק החודש למגזין סוף השבוע של mako סיפר נוסבאום כי הוא חווה קושי בבליעה וחולשה ביד ימין, אם כי "הקושי המשמעותי הוא כמובן הדיבור האיטי והלא ברור". הוא העיד כי הוא לומד להתנהל עם המגבלה ולא להתמסכן או להתקרבן. "אני כמעט לא חושב על זה. אני כמובן חי עם זה, אי אפשר להתעלם מהדיבור, אבל אני מנסה שזה לא ישפיע על דברים שאני רוצה לעשות". עוד אמר העיתונאי כי מדי שלושה חודשים הוא נוסע לבוסטון לבדיקות מעקב ולרכישת תרופות שלא ניתן להשיג בארץ, שמטרתן לעכב את הידרדרות המחלה.

משה נוסבאום. "הדימוי שעלה לי בראש זה סטיבן הוקינג" | צילום: עופר חן

מאז האבחנה הפך נוסבאום למקור השראה לחולים כמותו. בריאיון שיתף כי הוא מקבל כל יום לפחות שתיים-שלוש פניות של בני משפחה שמבקשים להתייעץ. "זה מחמם את הלב. אולי מידת ההשפעה שלי ירדה, מעצם העובדה שאני לא משדר, אבל נפתח לי צוהר חדש שלא הכרתי, ובו אני מרגיש שוב שליחות".

שני כהן

לפני יותר מעשר שנים התפרצה אצל הקומיקאית והשחקנית כוכבת "ארץ נהדרת" מחלת האנדומטריוזיס - מחלה גינקולוגית כרונית שפוגעת בכ-10 אחוזים מאוכלוסיית הנשים והנערות. בריאיון לאולפן שישי לפני כשנה תיארה כהן את המחלה כמחלה שקופה. "כולם מסתכלים עלייך ובטוחים שאת מגזימה. זה כאבים. זה המוות באמת. וזה משתק וזה הורס את החיים". בראיונות קודמים העידה כי סבלה מכאבים מפלחים ונטלה משככי כאבים רבים כדי להצליח לתפקד בימי צילום.

לפי העמותה הישראלית לאנדומטריוזיס, המחלה נוצרת כאשר תאים דמויי רירית הרחם גדלים מחוץ לרחם ויוצרים דלקות, נגעים, ציסטות והידבקויות. הסימפטומים של המחלה הם בין השאר כאבי וסת קשים וכאבי אגן, בעיות עיכול, עייפות, ועשויים להיות גם כאבי ביוץ קשים וקשיי פוריות. בישראל, המחלה מאובחנת באיחור ממוצע של כ-11 שנים.

כהן אמנם עברה ניתוח מורכב בשווייץ שלדבריה הצליח ועזר לה מאוד בהתמודדות עם המחלה, אך בפוסט שכתבה באינסטגרם לפני כשלוש שנים הדגישה כי "עדיין צריך להבין שלנשים עם המחלה, מחזור הוא מחלה. מחלה ארורה. ואם אני מקבלת מחזור רגיל בלי שום דיכוי, הכאבים מרימים ראש וזה רע. גם כשהסוף טוב אנחנו לא באמת יכולות לנוח. אנחנו חייבות 'להיות על זה'".

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Shani cohen‎‏ (@‏‎shanya_cohen‎‏)‎‏

מאז הניתוח כהן שמה לה למטרה ש"לא יהיה פה אחד שלא ידע מה זה אנדומטריוזיס". היא סיפרה לעוקביה ברשתות החברתיות כי בשנים האחרונות שוחחה עם מאות בנות שסובלות מהמחלה. "בכל פעם שהיו לי 40 דקות נהגתי להרים טלפון למישהי שפנתה אלי והשתדלתי לסייע ולתת מכל הלב והניסיון שלי".

ניבר מדר

הדוגמנית והשחקנית חשפה באומץ לב לפני כשלוש שנים שאובחנה עם דיכאון. "אובחנתי עם דיכאון כרוני, והכוונה היא דיכאון תמידי, תמיד שם, תמיד חוזר. זה אומר שמשהו במוח שלי לא מכוון. אני נוטה לדיכאון ולא לאושר", כתבה אז בפוסט בעמוד האינסטגרם שלה.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Nibar Madar‎‏ (@‏‎nibarmadar‎‏)‎‏

בריאיון לרפי רשף בתוכנית "אינטימי" סיפרה מדר על הסימפטומים שהיו שם במשך שנים רבות. "חוויתי בדידות, חוסר רצון להתחיל את היום ולסיים אותו, חוסר רצון ליצור קשרים עם אנשים כי הכל הרגיש זמני ואין סיבה לייצר משהו המשכי". עוד הוסיפה כי "הייתה ביקורת עצמית, מחשבות טורדניות ואובדניות". לדבריה, רק בתקופת הקורונה הגיעה למצב שחייב אותה לפנות לראשונה לפסיכיאטר. "הגעתי למצב שאני חושבת לעשות את זה לעצמי, הרמתי טלפון לפסיכיאטר ואמרתי: 'את מסוכנת לעצמך'", סיפרה בריאיון ל"ערב טוב עם גיא פינס". מדר העידה כי לאחר שקיבלה את האבחנה מצבה השתפר, שכן היא קיבלה את התמיכה והעזרה הנפשית שהייתה זקוקה להן, ובין השאר טופלה באמצעות כדורים. צילום: אינטימי עם רפי רשף, קשת 12