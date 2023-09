לאורה בראחס, מקליפורניה, נאלצה לעבור ניתוח לקטיעת ארבע הגפיים שלה, אחרי שנדבקה בחיידק טורף. חבריה סיפרו שהיא אובחנה עם אלח דם אחרי שהגפיים שלה השחירו - "גם כפות הרגליים והשפה התחתונה שלה". מומחים מקומיים סבורים שכל זה קרה אחרי שבת ה-40 אכלה דג אמנון ששחה במים מזוהמים.

אנה מסינה, חברה של לאורה, סיפרה לחברת החדשות האמריקאית KRON שהיא קנתה את הדג בשוק בסן דייגו ובישלה אותו בביתה. עד מהרה, היא החלה לחוש ברע ואושפזה בבית חולים. בהמשך מצבה רק הלך והתדרדר. "היא כמעט מתה שם. חיברו אותה להנשמה", סיפרה מסינה. "זה סיפור נוראי. כולנו עדיין מתקשים לעכל את מה שקרה. זה יכול היה לקרות לכל אחד מאתנו".

California mom, 40, loses all four limbs after she caught vibrio from eating undercooked TILAPIA for dinner https://t.co/GimIUNL13r pic.twitter.com/etYzo9dShM — Daily Mail US (@DailyMail) September 17, 2023

"חיידק אלים מאוד"

האם אכן זה יכול לקרות לכל אחד? את השאלה הזאת הפנינו לד"ר מרינה צידקין-תמיר, פארמקולוגית קלינית ומומחית לזיהומים במכללה האקדמית רמת גן. "כן. מדובר במקרה שנגרם מחיידק Vibrio vulnificus השכיח בעיקר במוצרי ים ופחות במזון אחר", היא מסבירה. "לפי המתואר, האישה קנתה דג בשוק, לא במקום מפוקח, ולא בישלה אותו כמו שצריך. מדובר בחיידק השייך לקבוצת חיידקי הכולרה. הוא מסוכן ועלול לגרום לזיהום בדם, הוא מאוד אלים, בייחוד עבור אנשים עם מערכת חיסון ירודה – אבל לא רק להם".

ד"ר תמיר מציינת כי בארה״ב יש בין 150 ל-200 מקרים דומים בכל שנה – אחד מתוך חמישה כאלה מסתיים במוות. עוד היא מציינת כי התסמינים עלולים לכלול בתחילה: שלשולים, הקאות ותחושה כללית לא טובה; ורק לאחר מכן החולה עשוי להידרדר למצב חמור. אגב, היא מזהירה גם מסושי, שלדבריה עלול לגרום לתופעה דומה. "באופן כללי, כל דג נא יכול לגרום לתופעה כזאת. לכן ההמלצה היא לקנות דגים ממקור מוכר ומפוקח ותמיד להעדיף לבשל אותם".