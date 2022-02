הגל החמישי בדעיכה והירידה במספרים ניכרת בכל המדדים שמייצגים בלימה הדרגתית אך יציבה של הנגיף. מדינות רבות כבר הכריזו על הסרת ההגבלות וחזרה לשגרה וגם בישראל החל מחודש הבא יבוטלו כמעט כל ההגבלות. למרות האופטימיות, המדענים בכל העולם עוקבים בדאגה אחרי BA.2, תת הזן של האומיקרון שזוהה לפני כחודש ומצליח לעורר מחלוקת ביחס ליכולת שלו להאט ואף לבלום את קצב דעיכת המגפה.

ארגון הבריאות העולמי תייג את Omicron כווריאנט מדאיג, אך לא התייחס באופן מיוחד ל-BA.2. מחקר של ארגון הבריאות העולמי משבוע שעבר דיווח כי BA.2 מהווה 21.5% מכל מקרי האומיקרון החדשים שזוהו ברחבי העולם בשבוע הראשון של פברואר. על פי הדו"ח, השכיחות הגבוהה ביותר של רצפי BA.2 נמצאת בדרום מזרח אסיה והנמוכה ביותר ביבשת אמריקה.

על פי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), היחס של תת הזן בארה"ב מכלל מקרי ההדבקה עומד כעת על 3.9%, ונכון לעכשיו תת הזן מדביק יותר מ-100,000 אנשים והורג כ-2,000 אנשים מדי יום בארה"ב. "אם זה יכפיל את עצמו שוב ל-8%, זה אומר שאנחנו בשלב הצמיחה האקספוננציאלי וייתכן שאנחנו צופים בגל נוסף של COVID-19 שמגיע בארה"ב", אומר סמואל סקארפינו, מנהל מעקב פתוגנים בקרן רוקפלר. "אנחנו באמת מודאגים ממנו. כולנו על קצות האצבעות".

לצד זאת, יש מומחים שחושבים שאין זה סביר ש-BA.2 יגרום לעלייה מאסיבית חדשה מכיוון שלכל כך הרבה אנשים יש חסינות מפני זיהומים קודמים וחיסונים בשלב זה. "הדבר הסביר ביותר שיקרה הוא שזה עלול להאריך את הזנב שלנו, כלומר זה עשוי להאט את הירידה במספר המקרים. אבל זה כנראה לא יוביל לגל חדש של מקרים", אמר פרופ' נתן גרובאו, פרופסור חבר לאפידמיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור של ייל.

גם טום פיקוק, חוקר במחלקה למחלות זיהומיות באימפריאל קולג' בלונדון, צייץ שכל החמרה של תת הזן ב-BA.2 תהיה צנועה לעומת הBA.1 . "אם היינו מתקרבים שוב לרמות החומרה של דלתא זה היה ברור כבר זמן מה".

If there is increased severity in BA.2 over BA.1 its going to be modest - if we were re-approaching Delta levels of severity again it would have been clear for a while now. — Tom Peacock (@PeacockFlu) February 16, 2022

מחקר חדש שפורסם בשבוע שעבר ביפן מעורר דאגה נוספת מתת הזן החדש. על פי המחקר שבוצע על אוגרים וטרם עבר ביקורת עמיתים, BA.2 עשוי לגרום למחלה קשה יותר, להתגבר על החיסונים ואף להוריד את היעילות של הטיפולים נגד המחלות הקשות של הקורונה. לפי המחקר, BA.2 מידבק בכ-30% עד 50% יותר מאומיקרון.

ג'רמי קמיל, פרופסור חבר למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה באוניברסיטת לואיזיאנה, הגיב כי המחקר נראה אמין וקפדני ביותר והוא מקבוצת מחקר מצוינת, אך ציין: "אני חושב שתמיד קשה לתרגם הבדלים במודלים של תרבית של בעלי חיים ותאים למה שקורה לגבי מחלות אנושיות. עם זאת, ההבדלים אכן נראים אמיתיים".

בתגובה למחקר, האפידמיולוג אריק פייגל-דינג, עמית בכיר בפדרציה של מדענים אמריקאים, כינה את הממצאים "מדאיגים" וטען שצריך לשדרג את הזן ל"גרסה מדאיגה". בתגובה לכך, מריה ואן קרכוב, המובילה הטכנית של קוביד-19 ב-WHO, אמרה: "BA.2 הוא כבר VOC. זה Omicron."

⚠️Worrisome—New lab experiments from Japan show that #BA2 may have features that make it as capable of causing serious illness as older variants–including Delta! And yet as evasive as old #Omicron cousin BA1. #BA2 surging—needs upgrade to VOC asap @WHO!https://t.co/j6P3gwxMTk — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 18, 2022

BA.2 is already a VOC. It is Omicron. https://t.co/6subQk0mpe — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) February 20, 2022

גם בדנמרק שהייתה למדינה הראשונה בעולם להסיר לחלוטין את כל ההגבלות נשמעים קולות מוטרדים יותר. רוב המקרים בדנמרק כבר זוהו ככאלו של תת הווריאנט ולאור זאת יש מי שחוזה שינוי אפשרי במגמת הדעיכה במדינה. בתדרוך עיתונאים אמרה האפידמיולוגית הראשית של המדינה, טיירה גרוב קראוס כי: "יש אינדיקציות לכך שזה מדבק יותר, במיוחד עבור לא מחוסנים, אבל זה יכול גם להדביק אנשים שחוסנו במידה רבה יותר. זה יכול לגרום לגל הנוכחי להימשך מעבר לפברואר".