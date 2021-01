כבר בחודש מרץ 2020, פותחה אפליקציה על ידי חברת ZOE שמתמחה ברפואה ומדע, שמזמינה חולי קורונה בבריטניה להזין פרטים על התסמינים שהם סבלו מהם, בזמן המחלה ואחריה. עד כה נרשמו לאפליקציה מיליוני אנשים. את המידע שנאסף באפליקציה מנתחים מומחים מאוניברסיטת קינג'ס קולג'. כעת פרופ' טים ספקטור, שעומד בראש צוות החוקרים שעובדים עם האפליקציה, מפרסם תסמינים פחות ידועים לנגיף הקורונה שחזרו על עצמם בקרב לא מעט חולים שדיווחו על כך באפליקציה.

>> לייק בפייסבוק כבר עשיתם?

1 מכל 5 נדבקים בקורונה יסבלו מתסמינים פחות נפוצים

בציוץ בטוויטר האישי שלו, פרסם ספקטור תמונה של "לשון קורונה" - תסמין פחות ידוע שלדבריו חשוב שאנשים יכירו. הוא הזהיר כי זה עשוי להיות סימן לקורונה, שנצפה במספר הולך ועולה של אנשים לאחרונה. לפי ספקטור, 1 מכל 5 אנשים סובל מתסמינים פחות נפוצים לקורונה, שהם לא אחד מהתסמינים "הקלאסיים". בנוסף לכך, המליץ לאנשים להישאר בבית גם אם הם סובלים רק מתסמינים בודדים כמו תשישות וכאבי ראש.

"אחד מכל חמישה אנשים שנדבקים בקורונה עדיין מראים תסמינים פחות נפוצים שלא מופיעים ברשימה הרשמית של גורמי הבריאות בבריטניה - כמו פריחה בעור", כתב ספקטור. הוא הוסיף כי הם רואים לאחרונה יותר מקרים של "לשון קורונה" וכיבים מוזרים בחלל הפה.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021

בתמונה שפירסם, ניתן לראות כיצד נראית "לשון קורונה" כפי שהוא מכנה אותה. על הלשון יש מעין שכבה לבנה שמכסה את רוב שטח הפנים של הלשון. כיוון שנגיף הקורונה מסוגל להשפיע על מערכות שונות בגוף, כך גם התסמינים יכולים להיות מגוונים ולהופיע באזורים שונים בגוף. מחלות שונות יכולות להוביל לשינוי במראה הלשון, כך שאם הלשון שלכם נראית שונה, זה לאו דווקא מצביע על כך שנדבקתם בקורונה ורוב הסיכויים שזה ילווה בתסמינים נוספים. גם היגיינת פה לקויה יכולה להוביל להצטברות של חיידקים בחלל הפה ולמראה דומה ל"לשון קורונה". בנוסף לכך, כיבים בחלל הפה יכולים גם הם להיגרם מסיבות שונות, ביניהן משקאות חמים, תרופות, סטרס, שינויים הורמונליים ועוד.

עוד ב-mako בריאות:

>> הסימנים הפחות ידועים שמעידים על אינטליגנציה

>> זה מה שיקרה לגוף שלכם כשתפסיקו לאכול בשר אדום

>> בעקבות מות בת ה-40: הסימנים שאסור להתעלם מהם

עם זאת, עדיין כדאי להיות ערניים לשינויים שמתחוללים בגוף, גם אם הם לא התסמינים "הקלאסיים" והמוכרים לנגיף הקורונה. במיוחד אם אתם נמצאים בקבוצת סיכון או אם קיים חשד שנחשפתם לחולה קורונה.

תסמינים במערכת העיכול כמו שלשולים, בחילות והקאות נחשבים לתסמינים פחות נפוצים לקורונה, כמו גם פריחה בעור, דלקת בעין וכאבי גרון.

באפליקציית איזי ריכזו את כל המקומות בהם תוכלו לעבור בדיקת קורונה:

מגפת הקורונה היא אירוע שממשיך להתפתח ולהתעדכן. הדיווח הנוכחי נכון ליום א' (17.01.2021) ועוד עשוי להשתנות. אנחנו משתדלים להביא לכם את הדיווחים העדכניים ביותר, אך חשוב להתעדכן מדי יום ביומו לאור השינויים הרבים.