ידוע כי ההידבקות בנגיף הקורונה מתרחשת בעיקר באופן טיפתי, כלומר כאשר טיפות ממערכת הנשימה של אדם נגוע, הנושאות את הנגיף (המופקות בזמן עיטוש, שיעול או דיבור) מגיעות לאזורים חשופים כמו האף, הפה או העיניים של אדם אחר. זאת הסיבה שאנו נדרשים לצאת רק עם מסכות שמגנות על האף ועל הפה – ונדרשים לשמור על מרחק של שני מטר בין אדם לאדם.

אבל גם כשאתם יוצאים לקניות, סביר להניח שחלקיכם מורידים קצת את המסכה כשאתם מדברים עם המוכר או כשאתם מסתובבים בסופר ומדי פעם רוצים הפסקה מהמסכה. אולי במחשבה שהנגיף מידבק יותר משיעול או עיטוש ופחות מדיבור. אך מחקר שפורסם לאחרונה חושף כי פוטנציאל ההידבקות מדיבור עשוי להיות גבוה יותר משנדמה לכם.

המחקר נעשה על ידי חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד ופורסם אתמול בכתב העת המדעי Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. בעזרת לייזרים, המדענים מצאו כי דקה בלבד של דיבור בקול רם יכולה להפיק יותר מאלף טיפות הנושאות את הנגיף – שיכולות להישאר באוויר במשך יותר משמונה דקות.

החוקרים טוענים כי בשל העובדה שטיפות הנושאות את הנגיף יכולות להימצא גם בקרב אנשים א-סימפטומטיים, ישנה סבירות משמעותית לכך שדיבור יכול להוביל להדבקה בחללים סגורים. זהו לא המחקר הראשון שמראה כי דיבור עשוי להוביל להדבקה. אותו צוות חוקרים פרסם בעבר מחקר שהמחיש את החשיבות של חבישת מסכה. לא רק עובר בשיעול או בעיטוש | צילום: file404, shutterstock

ארין ברומאג', מרצה לביולוגיה באוניברסיטת דארתמות' במסצ'וסטס, פרסמה לאחרונה בבלוג שלה פוסט שנעשה ויראלי, שבו היא מפרטת את כל המקומות שהסיכון להידבק בהם הוא הגבוה ביותר. הרשימה שלה כללה בין היתר מקומות עבודה, תחבורה ציבורית, מסעדות ומפגשים חברתיים, גם כאלה שנעשים בבתים פרטיים של אנשים. כל אלה, לטענתה, אחראיים ל-90 אחוז מכלל אירועי ההדבקה.

התקופה הנוכחית, כשהמשק מתחיל להיפתח מחדש ואנחנו חוזרים לשגרה בהדרגה, יכולה להיות מאתגרת. מצד אחד יש חזרה לשגרה, אך מצד שני עדיין ישנה סכנה לגל שני. לכן כעת זה זמן קריטי להבין שלמרות החזרה לשגרה, עדיין יש להקפיד על ההנחיות ולא לזרוק את המסכות לפח. הקפדה על ההנחיות כעת תוכל להשפיע על העתיד הקרוב שלנו. ומחקר זה מוכיח שעדיין אסור לתת לעצמנו לחזור לשגרה של טרום-הקורונה.

מגפת הקורונה היא אירוע שממשיך להתפתח ולהתעדכן. הדיווח הנוכחי נכון ליום ה' (14.05.2020) ועוד עשוי להשתנות. אנחנו משתדלים להביא לכם את הדיווחים העדכניים ביותר, אך חשוב להתעדכן מדי יום ביומו לאור השינויים הרבים.