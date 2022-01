בניגוד לגלים הקודמים, נראה כי התסמינים של אלו שנדבקים בזן האומיקרון מגוונים יותר. ה-CDC כבר הרחיב את רשימת הסימפטומים הרשמית, ואנשים רבים מדווחים על עוד ועוד תופעות לוואי לאחר שנדבקו.

מחקר שפורסם על ידי הסוכנות לביטחון הבריאות בבריטניה הראה, כי התסמינים השכיחים ביותר שדווחו בגל האומיקרון היו נזלת וכאבי ראש. עוד נרשמה ירידה ניכרת במספר האנשים שדיווחו על איבוד ריח וטעם: רק 13% מנדבקי האומיקרון דיווחו על כך, לעומת כשליש במחקר הקודם, בגל הדלתא. המחקר מצא עוד שעיניים אדומות או מגורות היו פחות שכיחות משמעותית מאשר בדלתא.

הנתונים עד כה מצביעים על כך שאומיקרון מצטבר בעיקר בדרכי הנשימה העליונות, בניגוד לזן הדלתא, שנטה יותר לחדור לריאות. מעבר להבדל בשיעורי ההידבקות והתמותה בין הזנים, הדבר יכול גם להסביר למה התסמינים העיקריים של האומיקרון מופיעים בעיקר בדרכי הנשימה העליונות, כמו נזלת וכאב גרון.

על פי ה-CDC, אנשים עם תסמינים אלו עשויים לסבול מ-COVID-19:

חום או צמרמורת

שיעול

קוצר נשימה או קשיי נשימה

עייפות

כאבי שרירים או גוף

כאב ראש

אובדן של טעם או ריח

כאב גרון

גודש או נזלת

בחילה או הקאות

שלשול

מחקר שנערך על ידי חוקרים בבריטניה, שהתבסס על נתונים של למעלה מ-4 מיליון משתתפים שדיווחו על התסמינים שהם חוו באפליקציית ZOE, פרסם את התסמינים העיקריים של גל האומיקרון. אלו 14 התסמינים המובילים של האומיקרון, כולל שיעור האנשים שדיווחו על כל תסמין (בסדר יורד).

נזלת - 73%

כאב ראש - 68%

עייפות - 64%

התעטשות - 60%

כאב גרון - 60%

שיעול מתמשך - 44%

קול צרוד - 36%

צמרמורת - 30%

חום - 29%

סחרחורת - 28%

ערפל מוח - 24%

כאבי שרירים - 23%

אובדן ריח - 19%

כאבים בחזה - 19%

בשבועות האחרונים דווחו ברחבי העולם תסמינים נוספים, שעדיין לא הוכח באופן ודאי שהם קשורים לאומיקרון דווקא. אלו העיקריים שבהם:

הזעת לילה

קבוצת רופאים בדרום אפריקה, משם האומיקרון הופיע במקור, דיווחו כי חולים בזן החדש מספרים כי הם חווים סימפטום ספציפי של הזעה בשעות הלילה. הרופאים אמרו שמטופלים רבים סבלו מהזעות אף שישנו במקום קריר. 114 אנשים מ-212 המשתתפים במחקר דיווחו על "הזעה מרובה", בעוד ש-102 מהם דיווחו שחוו "הזעות לילה".

כאבי גב ושרירים

על פי נתונים נוספים שנאספו באפליקציית ZOE, כאבי גב תחתון הם אחד התסמינים החדשים שנפוצו עם התפשטות זן האומיקרון. ה"וושינגטון פוסט" דיווח כי רופאים מצאו כמה מקרים במהלך תקופה זו שבהם מטופלים שסבלו מכאבי שרירים וגב תחתון, לדבריהם, התסמין הזה יכול להימשך גם לאחר תקופת ההחלמה. רופאים שונים העלו חשד שלאומיקרון השפעה מרכזית על מערכת השלד-שריר, וזו מתבטאת בכאבי שרירים ופרקים.

עיניים מגרדות

גולשים בטוויטר שיתפו שחוו גירודים מעצבנים באזור העיניים: "עיניים מגרדות עד דמעות", "טונות של התעטשות וגירודים באף ובעיניים", "קדחת השחת". דווח גם כי החיפושים בגוגל של "כאבי עיניים " ו"עיניים מגרדות", נמצאו בעלייה מובהקת מאז תחילת דצמבר 2021, בזמן שווריאנט האומיקרון החל להתפשט בעולם.

פריחה בעור

חולים דיווחו על פריחה במקומות שונים בגוף - בעור, באצבעות, בפה ובלשון לאחר הידבקות באומיקרון, כולל תחושת של גירוד וצריבות. נראה כי יש שני סוגים עיקריים של פריחה: אחת מופיעה בצורה של כתמים קטנים ומגרדים בעיקר באזור הידיים והרגליים, כמו גם על המרפקים; האחרת מופיעה כגבשושיות בולטות על העור ויכולה להימשך ימים או אפילו שבועות. זה יכול להופיע בכל מקום בגוף, ובמקרים מסוימים הכתמים עשויים להתמלא בנוזל.