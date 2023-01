מוטציה חדשה של זן האומיקרון מדאיגה מדענים בעולם, כאשר לטענת חלק מהם היא מדבקת במיוחד. הווריאנט BA.2.75 מתפשט נכון לעכשיו בעיקר בהודו אך כבר התגלו מספר מקרים שלו במדינות נוספות בהן ארה"ב. במגזין "TIME" טוענים כי "הווריאנט החדש עשוי להיות מסוגל להתפשט במהירות ולעקוף את החיסונים", אך בשיחה שאנחנו מקיימים עם פרופסור סיריל כהן הוא אומר: "מוקדם מדי להגיד עד כמה הוא מסוכן".

התגלה במספר אזורים בו זמנית

"זה עדיין ממש מוקדם עבורנו להסיק יותר מדי מסקנות", אמר גם מתיו ביניקר, וירולוג בכיר ממינסוטה ארה"ב בריאיון ל"TIME" והוסיף כי: "זה נראה כאילו, במיוחד בהודו, יש עלייה אקספוננציאלית חדה. יתכן והוא יתחרה בנגיף האומיקרון המוכר לנו, אם כי שוב, עדיין מוקדם להגיד".

ליפי תוקרל, מדען במועצה למחקר מדעי ותעשייתי בהודו אמר כי, "הווריאנט זוהה במספר מדינות מרוחקות מהודו, ונראה שהוא מתפשט מהר יותר מאשר גרסאות אחרות שראינו פה במדינה (הודו)". ככול הידוע ונכון להיום הוא עוד לא הגיע לישראל.

"יש לנגיף שתי מוטציות מעניינות יחסית וחדשות g446s ו-r493q. וכדאי לעקוב אחריו. יש כבר כמה עשרות מקרים בהודו ונראה שהמספרים שם גדלים", אומר פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן בשיחה עם mako בריאות.

הוא מוסיף שהווריאנט החדש "כנראה התפשט במספר אזורים בהודו וזה מה שמעורר חשד", אך הוא מוסיף כי, "באופן כללי, קשה להגיד מה יהיה. ראינו וריאנטים שעלו, כמו ה'מיו' או ה'למבדה' שאחר כך נעלמו. מצד שני, זה צאצא של BA.2 והעובדה שהתגלה במספר אזורים בו זמנית מראה איזושהי תכונה של התפשטות".

"מוקדם להגיד כמה הוא מסוכן"

"שתי המוטציות שהזכרתי, אחת כנראה יכולה לתרום להתחמקות ממערכת החיסון והשנייה יכולה להגדיל את הזיקה של הווירוס לתאים שלנו. לגבי הארץ, עדיין לא ראיתי שהגיע. אם כי צריך לבדוק משום שבאופן כללי, אין בדיקות בנתב״ג אז יכול להיות שייקח זמן לאתר אותו על ידי בדיקות מדגמיות באוכלוסייה. בכל אופן, מוקדם להגיד כמה הוא מסוכן".

בינתיים בישראל נראה כי תמונת מצב הקורונה ממשיכה להשתפר. ביממה האחרונה התגלו בישראל 11,698 מאומתים לקורונה ובסך הכול יש 68,952 מאומתים. המספרים עדיין גבוהים, אולם יורדים בהתמדה וכך גם מקדם ההדבקה שירד מ-0.99 ל-0.94, הנתון החיובי ביותר בחודשיים וחצי האחרונים.