נראה ששיא הגל החמישי מאחורינו וברחבי העולם כבר מתחילים לבחון את השלב הבא בדרך לחזרה לשגרה, זאת למרות שמספרי ההדבקה עדיין נותרים גבוהים. גם תת הזן החדש BA2 שזוהה בשבועות האחרונים, לא מביא לנסיגה מהכוונה לבטל בקרוב עד כמה שאפשר את ההגבלות, כולל צעדים שנתפסו עד לאחרונה "מרחיקי לכת", כמו ביטול חובת עטית המסכות בחללים סגורים ובבתי הספר.

בישראל בוטל השבוע התו הירוק כמעט באופן מוחלט. בשלב זה עדיין לא מתקיים דיון לגבי ביטול חובת המסכות בחללים סגורים, אך נדמה שבקרוב מאוד נתחיל להתעסק גם בזה. מדינות רבות באירופה וארה"ב, בעיקר כאלו שבראשן עומדים מושלים דמוקרטיים, כבר מבטלות את חובת המסכות מה שמסמן יותר מכל את הניסיון לחזור לשגרה, לפחות למראית עין.

מתחילה לחזור לשגרה, ניו יורק | צילום: 123rf

ארצות הברית: "מתקרבים עכשיו לשלב חדש במגפה"

בניו יורק בוטלה החובה לעטות מסכות בחללים סגורים החל מאתמול (9.2). עדיין יידרשו מסכות ברכבות, מטוסים ואוטובוסים ובמקומות רפואיים כמו בתי חולים ובתי אבות. חובת המסכות בבתי ספר עדיין קיימת לפחות לעוד שבועיים, אז יצטרכו לקבל החלטה מחודשת. בהתייחסה למגבלות בבתי הספר, ציינה המושלת קתי הוצ'ול, שהיא מקווה בסופו של דבר להקל על הכללים גם בבתי הספר, אבל המדינה צריכה קודם כל לבחון את המדדים. "אני אופטימית שאנחנו מתקדמים בכיוון הזה, אבל אני עדיין צריכה את הזמן", אמרה השבוע.

″מספרי ההדבקה והאשפוזים יורדים”, אמרה הוצ’ול במסיבת עיתונאים. ″אז תושבי ניו יורק, זה מה שחיכינו לו - התקדמות אדירה אחרי שנתיים ארוכות. לא סיימנו, אבל זה הולך בכיוון מאוד מאוד טוב, וזו הסיבה שאנחנו מתקרבים עכשיו לשלב חדש במגפה הזו”, אמרה.

ניו יורק מדווחת על ממוצע של שבעה ימים של כ-7,000 מקרים חדשים ביום, ירידה משיא המגיפה של 85,000 בתחילת ינואר.

ניו ג'רזי הודיעה אף היא כי תבוטל חובת עטית המסכה באופן מוחלט כולל בבתי הספר. המדיניות החדשה תיכנס לתוקף בשבוע השני של מרץ. "זו לא הצהרת ניצחון כמו הכרה בכך שאנחנו יכולים לחיות באחריות עם הדבר הזה", אמר השבוע המושל פיליפ מרפי, בהכרזתו על ביטול התקנות. "בהתחשב בירידה המתמשכת במקרים חדשים ובאשפוזים, תחזיות המצביעות על המשך ירידה במהלך השבועות הקרובים, והמשך הגידול של החיסונים עבור אוכלוסיית בית הספר שלנו, אנו מאמינים שנוכל לסיים באחריות את חובת המסכות".

Effective March 7, the statewide mask mandate in schools will be lifted.



Balancing public health with getting back to some semblance of normalcy is not easy. But we can responsibly take this step due to declining COVID numbers and growth in vaccinations. https://t.co/CjnIYZycCe — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) February 7, 2022

מדינות נוספות בארה"ב שמבטלות את חובת המסכות בחללים סגורים:

קליפורניה. ביטול המסכות ב-15 בפברואר. מסכות עדיין יידרשו עבור אנשים שאינם מחוסנים, ובמסגרות בסיכון גבוה, כולל בבתי חולים ובבתי ספר.

ביטול המסכות ב-15 בפברואר. מסכות עדיין יידרשו עבור אנשים שאינם מחוסנים, ובמסגרות בסיכון גבוה, כולל בבתי חולים ובבתי ספר. דלאוור. חובת המסכות תתבטל ב-11 בפברואר, אך בנגע לבתי ספר החובה תישאר עד ה-31 במרץ.

חובת המסכות תתבטל ב-11 בפברואר, אך בנגע לבתי ספר החובה תישאר עד ה-31 במרץ. אילינוי. הדרישה למסכות תוסר ב-28 בפברואר.

הדרישה למסכות תוסר ב-28 בפברואר. מסצ'וסטס. חובת המסכות בבתי הספר יפוג ב-28 בפברואר.

חובת המסכות בבתי הספר יפוג ב-28 בפברואר. אורגון. אורגון עומדת לסיים את צו המסכות שלה למרחבים סגורים לא יאוחר מה-31 במרץ, כך הודיעה השבוע המושלת קייט בראון.

אורגון עומדת לסיים את צו המסכות שלה למרחבים סגורים לא יאוחר מה-31 במרץ, כך הודיעה השבוע המושלת קייט בראון. קונטיקט. צו שמחייב לעטות מסכות בבתי הספר במדינה יוסר לא יאוחר מה-28 בפברואר, אמר המושל נד למונט.

"אני חושב שזה לגמרי מתאים שנבטל את חובת המסכות בבתי ספר עכשיו", אמר ג'וזף אלן, חוקר מאוניברסיטת הרווארד. "אנחנו במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו בעבר, וזה הזמן לעדכן את האסטרטגיות שלנו כדי לשקף את הרגע". מומחים אחרים ציינו כי הנגיף עדיין גובה מחיר משמעותי מהמדינה, עם מקרים גבוהים כמו בשיא החורף שעבר ויותר מ-2,500 אמריקאים מקרי מוות מדי יום. לדבריהם, ביטול המסכות בבתי הספר עלולה לסכן את ההתקדמות שעשינו במהלך השבועות האחרונים.

בית קפה בדנמרק | צילום: רויטרס

ההמלצה הרשמית: לעטות מסכות בבתי ספר

אירופה גם מתחילה לצעוד בכיוון של הקלות מדורגות כולל מדינות שכבר הסירו או יסירו בקרוב את חובת עטיית המסכה בחללים סגורים. דנמרק הייתה הראשונה להסיר בתחילת החודש את כל המגבלות כולל עטית מסכות. בבריטניה בוטלה חובת עטית המסכות גם בחללים סגורים החל מה-27 בינואר, כולל בחנויות, מסעדות ובתחבורה הציבורית, זאת כחלק מהמהלך הכולל של המדינה להסיר את כלל המגבלות כולל חובת בידוד לחיוביים. בשוודיה רוב המגבלות הוסרו החל מאתמול (9.2) כולל החובה למסכות בחללים סגורים.

על פי דו"ח שפורסם ביום שישי על ידי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, מסכות מגנות הן על הלובש מפני הידבקות והן על הקרובים מפני הידבקות. אנשים שדיווחו שהם עוטים מסכה בחללים סגורים, נדבקו פחות. שני מחקרים שפורסמו בספטמבר על ידי ה-CDC - שממשיך להמליץ לילדים בני שנתיים ומעלה לעטות מסכות בבית הספר ובמעונות יום - מצאו גם ראיות לכך שמסכות עוזרות למנוע העברה בבית הספר.

צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש/90

ובישראל? "עדיף שנחכה בסבלנות עוד 3-4 שבועות"

מומחים מובילים בישראל שאנחנו מדברים איתם היום, לא מכירים כוונה של משרד הבריאות להביא לביטול של חובת עטית המסכות בישראל בקרוב, בדומה למה שאנחנו רואים בחלק מהמקומות בחו"ל.

"לעניות דעתי זו תהיה טעות לבטל את חובת עטית המסכה בחללים סגורים", טוען פרופ' גבי ברבש. "אם ניקח את המזרח אסייתים, הרי שהם לא אידיוטים. שם הם עם הולכים עם מסכות כבר שנים בשל הלקח שהם למדו מהתפרצות הסארס והממרס".

פרופ' איתמר גרוטו אופטימי יותר וטוען שעדיף לחכות בסבלנות עוד כמה שבועות ואז ניתן יהיה להוריד את המסכות. "אני חושב שמוקדם מדי להוריד מסיכות כי אנחנו בשיא התחלואה והסיכוי להדבקה עדיין גבוה, במיוחד בחורף שהן מסייעות גם למניעת שפעת. עדיף שנחכה בסבלנות עוד 3-4 שבועות, ואז ניתן יהיה להוריד את המסכות". פרופ' גרוטו מוסיף כי "לדעתי משרד הבריאות פה בישראל לא דנים בזה עדיין אבל בטח ידונו בקרוב".