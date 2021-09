אובדן ריח הוא אחד הסימפטומים המוכרים של נגיף הקורונה עם שכיחות מוערכת של בין 40-70% מהחולים. דיווחים רבים של חולים בקורונה על שלל תופעות מוזרות שקשורות לחושי הטעם והריח, התקבלו גם זמן רב אחרי שהחלימו. כעת מחקר חדש בהובלת פרופ' מאשה ניב מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, מאשש את התופעה. המחקר גילה כי מחלימים רבים מאלה שסבלו מאובדן חוש הריח, ועוד יותר כאלה שחוש הריח שלהם נותר חלש לאורך זמן, מדווחים גם על תופעות נוספות שקשורות להזיות ועיוותים של חוש הריח.

עקבו אחרינו בפייסבוק ותקבלו את כל הכתבות ישר לפיד >

המחקר הנוכחי בוצע דרך מאגד בינלאומי לחקר פגיעה בחושי הטעם והריח, שהוקם על ידי חוקרים וחוקרות מרחבי העולם, בשם GCCR. פרופ' ניב וצוותה, שלוקחים חלק מרכזי במאגד, בדקו בקרב 3,000 נבדקים, מתוכם 1,400 היו חולי קורונה שאיבדו את חוש הריח והטעם במהלך המחלה. החוקרים מצאו כי בין 2-11 חודשים לאחר המחלה, 60% מהנשים ו-48% מהגברים דיווחו על פחות מ-80% מיכולת הריח ביחס לטרום מחלה. ככלל, חוש הטעם בדרך כלל התאושש מהר יותר מהריח לאחר שמחלימים מהנגיף, ורק לעיתים רחוקות נמשך אובדן הטעם כשחוש הריח חזר לאיתנו. התמשכות של חוש ריח פגום מלווה במספר גבוה יותר של סימפטומים מתמשכים נוספים (כגון כאב ראש ועייפות), זאת בניגוד למה שחשבו בעבר, שאובדן של חוש הריח בעקבות מחלת הקורונה מעיד על מחלה יותר קלה.

בין השאר, שיעורן של שתי התופעות הבאות נבדקו במחקר. פרוסמיה, היא מצב שבו מתקיים עיוות של ריחות, כך שריחות מסוימים מריחים שונה ולרוב לא נעים. פנטוסמיה, היא תופעה של הזיית ריחות שלא קיימים במציאות. הדיווחים האופייניים שהתקבלו לפרוסמיה במהלך המחקר היו שיש דברים שמריחים עכשיו שונה ולא נעים, או כמו כימיקלים, והדיווחים על פנטוסמיה כללו תגובות כמו "לפעמים אני מריחה ריח של שריפה, שאף אחד סביבי לא מריח".

Not good times. 9 months post covid and I’m still struggling to eat a chicken Caesar salad. But that’s a walk in the park compared to the smell of soap or perfume #parosmia Everything Smells Like Garbage 12 Months After I Contracted COVID-19 https://t.co/lSO7V6mxkW — Jen Grinnell (@JWalz34) September 1, 2021

עוד ב-mako בריאות:

>>התגלה נוגדן עוצמתי שמנטרל את כל זני הקורונה

<<מה הסיכוי לחסל לגמרי את הקורונה?

>>פריצת דרך ישראלית במלחמה נגד זן הדלתא

במחקר נמצא מידע חדש ומפתיע - בעוד שבתקופת המחלה שכיחות הפרוזמיה והפנטוסמיה עמדה על כ-10% מהחולים שאיבדו את חוש הריח, לאחר ההחלמה מהמחלה עלתה השכיחות בצורה ניכרת, אצל 47% דווח על פרוסמיה ואצל 25% על פנטוסמיה. כלומר, פרוסמיה ופנטוסמיה הופכות לתופעות שכיחות יותר עם הזמן. פרופ' ניב מעריכה, על סמך מספרי המחלימים מקורונה ושכיחות של איבוד ריח מתמשך, כי מיליוני אנשים בעולם סובלים מבעיות אלה כיום.

ומה קורה בגזרה הישראלית? על פי הערכה גסה של פרופ' ניב, אם קיימים כיום כמיליון מחלימים מהמחלה וכמחציתם איבדו את חוש הריח, סביר כי עשרות אלפים "סוחבים" איתם חוש ריח מוחלש, ו/או סובלים מפרוסמיה או פנטוסמיה. "מדובר בעשרות אלפי ישראלים עם פגיעה מתמשכת בחוש הריח. הפרעות בחוש הריח פוגעות בתיאבון, במצב הנפשי ובאיכות החיים באופן כללי. יש צורך בהמשך המחקר ופיתוח שיטות טיפול לפגיעות בחוש הריח, המופיעות כחלק מתופעת הפוסט-קורונה, ובהתייחסות רצינית לתופעה רחבת היקף זאת", הסבירה פרופ' ניב.