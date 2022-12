האם הגל החמישי מאחורינו או שהחזרה לשגרה היתה מוקדמת ומהירה מדי? בימים האחרונים ולאחר ירידה עקבית בכל מדדי הקורונה, מספר מדינות באירופה מדווחות על היפוך מגמה. כמות התחלואה מטפסת בבריטניה, צרפת, גרמניה ואוסטריה. גם בישראל מקדם ההדבקה נשאר גבוה מאוד מתחילת החודש ועומד על 0.86%, השיעור הגבוה ביותר מאז פברואר.

המומחים מעריכים כי שילוב של הסרת ההגבלות וירידה בהגנה החיסונית הם אלו שתורמים לשינוי במספרים. במקביל המומחים עוקבים אחרי הזנים החדשים וקצב ההתפשטות שלהם בניסיון להבין האם הם עלולים להחמיר עוד יותר את הנתונים. תת-גרסה של אומיקרון, BA.2, שנחשב לזן עם יכולת העברה מוגברת, נחשב כיום לזן הנפוץ ביותר בבריטניה.

בשבוע שעבר הכיר לראשונה ארגון הבריאות העולמי גם בזן "Deltacron", גרסה היברידית שמשלבת בין דלתא לאומיקרון ועדכן כי היא החלה להסתובב באירופה. על פי התדריך, הזן החדש החל לצוץ באיטיות בצרפת, דנמרק והולנד. ד"ר מריה ואן קרכוב מארגון הבריאות העולמי עדכנה כי מדענים חוקרים כעת את הגרסה. "לא ראינו שום שינוי באפידמיולוגיה, שינוי בחומרה, אבל יש הרבה מחקרים שנמצאים בעיצומם", אמרה.

בריטניה שהסירה את כל ההגבלות, כולל את חובת הבידוד למאומתים, דיווחה בשבוע האחרון על עליה בכל המדדים, במיוחד בקרב אנשים בני 55 ומעלה. על פי הדיווח הרשמי האחרון במהלך 7 הימים האחרונים מספר המקרים החדשים עלה ב-46.4%, מקרי המוות עלו ב-19.5%, ומספרי החולים שאושפזו בבית החולים עלו ב-12.2%.

"הגידול הגדול במקרים חדשים ברחבי המדינה ובקשישים מעורר דאגה, במיוחד מכיוון שאנו רואים כעת עליה באשפוזים בפעם הראשונה", אמר פרופסור טים ספקטור, אפידמיולוג מקינגס קולג' בלונדון. הוא הוסיף כי העלייה התחילה ברגע שכל ההגבלות הוסרו. ד"ר ג'ני הריס, מנכ"לית סוכנות הבריאות הבריטית, אמרה שהנוכחות של תת הזן BA.2 של גרסת Omicron ועלייה קלה בזיהומים בגילאי מעל גיל 55 באנגליה "מראים שהמגפה לא הסתיימה".

כך גם בסקוטלנד מספר האנשים עם קורונה בבתי חולים הוא ברמה הגבוהה ביותר מזה 13 חודשים. ברביעי האחרון דווח על 1,636 חולים בבית החולים, גבוה יותר מהשיא במהלך גל האומיקרון בינואר.

שיעורי המקרים בצרפת עלו ביותר מ-25% ביום שישי בהשוואה לשבוע לפני. משרד הבריאות רשם ביום שישי 72,399 זיהומים חדשים, בעוד שהממוצע הנע של שבעה ימים של זיהומים חדשים עלה גם הוא, זה היום הרביעי ברציפות, בכמעט 16% ליותר מ-60,000.

ירידה כללית בעולם

על פי העדכון האחרון של ארגון הבריאות העולמי, ביום שלישי האחרון, מספרי המקרים החדשים ירדו ב-5% ברחבי העולם לעומת השבוע הקודם.

עם זאת, ירידה זו מסווה על הבדל עצום במצבו של הנגיף בחלקים שונים של העולם. בעוד המקרים באירופה ירדו ב-18%, והמקרים ביבשת אמריקה ירדו ב-24%, המקרים במערב האוקיינוס ​​השקט - אזור ארגון הבריאות העולמי הכולל את סין - עלו ב-46%.