הם מהווים דוגמא והשפעה על לא מעט אנשים, ובכל זאת לא מעט אמנים, זמרים ושחקנים בחרו לבחור צד, במסע הארוך והמתיש שכולנו חווים בשנתיים האחרונות. מכנים אותם מתנגדי חיסונים, או מכחישים, אבל כמובן שהמציאות היא יותר בעולמות של חמישים גוונים של אפור, מאשר שחור או לבן, ולמרות המחיר החברתי והכלכלי שהם משלמים, יותר ויותר מפורסמים מוכנים לשלם אותו.

זמר הקאנטרי, קיד רוק, הצהיר כי לא יערוך מופעים במקומות בהם יחייבו להישמע להנחיות הקורונה. גם בארץ, הראפר טונה (איתי זבולון), לא היסס להביע את דעותיו נגד העמדה שמחייבת אזרחים להתחסן, והוציא בדצמבר האחרון אלבום רביעי בשם "מזרח פרוע", ששיר הנושא שלו עוסק באופן מפורש במגפה. "שכנים שלי חושבים שזה אני נגדם, ומה אני אגיד? שזה בריא לגמרי", הוא שר. "עיתונאים, נרדמתם. אפילו לא תוהים או שואלים לאן זה. לא מראים את כל החלקים של הפאזל".

ניל יאנג וג'וני מיטשל | עיבוד: Central Press, getty images

ספוטיפיי עשתה לאחרונה הרבה מאד רעש סביב הפודקאסט שמפיץ מסרים נגד אמירות בלתי מבוססות על מדיניות החיסונים של ג'ו רוגן. בעקבות התבטאויותיו, ניל יאנג וג'וני מיטשל הסירו את שיריהם מאפליקציית הסטרימינג, שתוך שלושה ימים עמדה מול הפסד של כ-2.1 מיליארד דולר. והיא לא המפסידה היחידה, הנה ארבעה סיפורים של אנשים שעמדתם הלא פופלרית על הקורונה גבתה מחיר יקר - מחיר הקריירה שלהם.

מתי כספי | צילום: תמר טל ענתי

מתי כספי: "מתנתק למען בריאותי הנפשית"

בעוד כמה ימים יופיע מתי כספי בהופעת סטרמינג מיוחדת לראשונה מזה שנתיים. כבר באוגוסט 2020 אמר הזמר מתי כספי בראיון לתוכנית של קלמן וליברמן ברשת ב': "אין מגפה, יש מחלה, שהיא שפעת, ואפשר להתמודד מולה. בהרבה מקומות בעולם מתים ממחלות, גם בישראל, בכל שנה. יש קורונה, אבל אם באמת יבדקו אם זו מגיפה, יגיעו למסקנה שלא, זו לא מגפה. מוליכים את הציבור שולל". באוקטובר שנה שעברה החליט מתי כספי לעזוב את הארץ, ועבר עם משפחתו לפירנצה, איטליה. למה? הוא לא אהב את הדרך שבה הממשלה מנהלת את הקורונה.

הפוסט של מתי כספי | צילום: עמוד הפייסבוק של מתי כספי

בעמוד הפייסבוק שלו הוא כתב: "לאור המצב העגום שממשלת ישראל יצרה כלפיי אזרחיה וכלפי התרבות, בחרנו אני ומשפחתי להתנתק למען בריאותינו הנפשית". הוא היה אמור להגיע להופעות בארץ, אבל ביטל את כולן וסירב להופיע כל עוד יש מגבלות תו ירוק. "הצהרתי בעבר שלא אופיע אם יהיו הגבלות שלא יאפשרו לחלק מהקהל שלי לבוא להופעותיי", כתב בפייסבוק, "לא אשתף פעולה עם דיקטטורה או פאשיזם. או כולם או אף אחד. אני מעדיף לאכזב את עצמי ולא להופיע, מאשר לאכזב אפילו שני אנשים שירצו לבוא להופעותיי ולא יתאפשר להם כי לא התחסנו. אגיע להופעות אך ורק אם יוסרו כל ההגבלות ויתאפשר לכל מי שירצה בכך לבוא להופעותיי. לא תהיה איפה ואיפה. גופנו ברשותנו ולא ברשות העריצים".

הפוסט השנוי במחלוקת של אורנה פיטוסי | צילום: כאן 11; פייסבוק

אורנה פיטוסי: מנקה בתים של אחרים

השחקנית אורנה פיטוסי, פרסמה באפריל 2021 פוסט עם איור של מנכ"ל פייזר מצדיע במועל יד כשהוא קורא "הייל פייזר" עם הכיתוב "איך יהודים הם אלו שבסוף שואפים להרוג יהודים". הרשת געשה והיא מיהרה להוריד את הפוסט, אבל המסר כבר עבר והפך ויראלי. פיטוסי שילמה מחיר כבד על דעותיה וסירובה להתחסן או להיבדק. היא פוטרה מהעונה השנייה של הסדרה "מנאייכ", ואף צייצה בטוויטר כי החלה לנקות ולסדר בתים של אחרים. "אני נרדמת עם גוף כואב ודואב אבל עם חיוך ולב נקי. יש מחיר לאמת". כתבה.

צילום: Larry Busacca, GettyImages IL

אריק קלפטון: "יצאתי לפנסיה בלית ברירה"

אגדת הרוק הבריטית, אריק קלפטון, הביע לאורך כל המגפה את דעותיו שלא שגרתיות. בראיון לערוץ היוטיוב The Real Music Observer, סיפר כי מאז שקיבל את החיסון למרות התנגדותו, חייו השתנו. קלפטון טען שמסרים תת-הכרתיים שהושתלו בפרסומים של חברת תרופות גרמו לו להתחסן, ושבעצם מי שמתחסן נמצא תחת היפנוזה. "הקריירה שלי כמעט נעלמה בכל מקרה", הוא אמר, "בנקודה שבה בחרתי לדבר, עברו כמעט 18 חודשים מאז שיצאתי לפנסיה בלית ברירה". קלפטון תיאר את ניתוק הקשר עם חלק מחבריו וממשפחתו בשל דעותיו. ניסיונותיו להתאחד עם מוסיקאים נוספים לא צלחו. הטלפון שלו לדבריו כבר כמעט לא מצלצל. למרות המחיר האישי והכלכלי הוא אינו מתכוון לסגת מהמאבק. הוא גם הוציא שיר בשם "This Has Gotta Stop" שבו הוא מתאר את מה שקרה לו אחרי קבלת החיסון.

נובאק ג'וקוביץ' אוסטרליה | צילום: רויטרס

נובאק ג'וקוביץ': מגורש ממשחקי האליפות

הטניסאי הטוב בעולם נובאק ג'וקוביץ', גורש מאוסטרליה בעקבות אי עמידתו בתקנות הקורונה של המדינה. בתחילה טען כי חלה ולכן הוא מחוסן והציג בדיקת קורונה חיובית מימי מחלתו, אבל אז עלה החשד שהבדיקה מזויפת. הוא עוכב על ידי משטרת ההגירה של אוסטרליה, ולאחר מכן נשללה ממנו ויזת הכניסה למדינה. ג'וקוביץ' ערער על ההחלטה ובית המשפט באוסטרליה דחה את ערעורו. המשמעות הטראגית היא שנמנעה ממנו ההשתתפות באליפות אוסטרליה, בה זכה כבר שלוש שנים ברציפות. המשמעות הנוספת של ביטול הויזה היא שבשלוש שנים הקרובות הוא אינו רשאי בכלל להיכנס לאוסטרליה.

צילום: Britta Pedersen Pool, Getty Images

כשאתה מורם מעם – אתה לא משלם מחיר כבד

במקרה של המיליארדר אילון מאסק, מייסד יצרנית המכוניות החשמליות טסלה, הסיפור קצת שונה. תחילה טען שמספר המתים המדווח כתוצאה מהקורונה מנופח, ושאין צורך בסגר, ובהמשך האשים את הרשויות במחוז אלמידה בקליפורניה ב"פאשיזם", לאחר שהורו על סגירת מפעלים בעקבות המגפה. לאחרונה לא הוזמן מאסק לפגישה בבית הלבן שהתמקדה בכלי רכב חשמליים, בעוד מנכ"לים של ג'נרל מוטורס ופורד כן נכחו. מזכירת העיתונות של הבית הלבן, ג'ן פסאקי, טענה ששלושת החברות שהוזמנו לפסגה הן "שלושת המעסיקים הגדולים ביותר של איגוד עובדי מכוניות, ועובדי הרכב של טסלה אינם מאוגדים". אבל ספק אם זו אכן הסיבה האמיתית.