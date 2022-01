רשת המזון המהיר האמריקאית קאנטקי פרייד צ'יקן (KFC), בין הוותיקות והפופלאריות בעולם, מתמחה כפי שאפשר להבין משמה בעוף מטוגן – לכן כשהרשת הצהירה על השקת "עוף" טבעוני ברור היה שמדובר בבשורה של ממש.

כבר לפני יותר משנתיים, יצאה הרשת לניסוי בשיתוף פעולה עם אחד ממותגי תחליפי הבשר הפופלאריים בעולם 'Beyond Meat', ויצרה עוף מטוגן מן הצומח שנמכר באופן בלעדי באחד מסינפיה באטלנטה – המוצר אזל תוך שעות בודדות והניסוי הוגדר כהצלחה. ב-2020 ערכו ניסיון נוסף במספר סניפים, וגם הפעם כל ה"עוף הטבעוני" נמכר תוך שבוע בלבד.

כעת משיקה הרשת באופן רשמי את המוצר החדש – Beyond Fried Chicken אותו הם מכנים בפרסומים "נס מטוגן בסגנון קאנטקי" (Kentucky Fried Miracle), והחל מאתמול (שני) זמין המוצר הטבעוני ביותר מ-4,000 סניפים של הרשת ברחבי ארה"ב. "המשימה מהיום הראשון הייתה פשוטה - להכין את קנטקי פרייד צ'יקן המפורסם בעולם ממקור צמחי", אמר קווין הוכמן, נשיא KFC ארה"ב, בהצהרה לעיתונות, "ועכשיו יותר משנתיים לאחר מכן אנחנו יכולים לומר 'המשימה הושלמה'".

הפצתו של המוצר הטבעוני הראשון של הרשת לחנויות לוותה בהשקה חגיגית, ובקמפיין בהשתתפותה של השחקנית והמפיקה ליזה קושי, במסגרתו גם עמודי הסושיאל של הרשת נצבעו כולם בפרסומים למוצר החדש. למרות החגיגה והבשורה המרגשת, לא הכל ורוד בהשקה הזו – הרשת מבהירה בכל הפרסומים כי המוצר ה מטוגן במקביל למוצרים הבשריים שהרשת מגישה ולא מוכן בנפרד "בצורה טבעונית או צמחונית", מה שהוביל ללא מעט בלבול בקרב הקהל הטבעוני שלא הבין האם המוצר בכלל טבעוני או לא, וגם לכמה תגובות זועמות נגד המהלך של הרשת.

גולשים רבים הצביעו על חוסר ההיגיון שבלהכין מוצר טבעוני לכאורה יחד עם מוצרי הבשר, "זה ממש חסר טעם להציע מוצר כזה אם אתם לא מכינים אותו באופן ידידותי לטבעונים", נכתב באחת התגובות בעמוד האינסטגרם של הרשת. אחרים באינסטגרם ובטוויטר תהו מדוע לא לטגן את המוצר בשמן נפרד וטענו כי הבחירה הזו מפספסת את קהל היעד של המוצר.

מצידו השני של הדיון, היו גם מי שטענו שהמוצר בכל זאת טבעוני "זה לא הורג עוד חיות אם זה מטוגן באותו שמן. למה שזה משנה בכלל?" שאל גולש אחד והוסיף, כי להיות טבעוני זה עניין של מוסר ולכן אין משמעות לאופן הטיגון של המוצר. בין המגיבים יש גם מי שמצביעים על צביעות דווקא מצד הלקוחות הטבעוניים, ומזכירים כי רשת KFC עדיין מתפרנסת בעיקר ממכירת עוף "כל הסיבה שאנשים טבעוניים היא בגלל שהם שונאים את הרעיון שבעלי חיים נהרגים, אבל KFC עדיין הורגת תרנגולות כדי להכין את הדליים האחרים שלהם אז זה חסר טעם" כתב אחד.

הדיון שעוררה ההכרזה הוא ממש לא ייחודי ל-KFC, ומתנהל בכל פעם שרשת שמוכרת מוצרים מן החי מתחילה לשווק גם מוצרים טבעוניים. אם תשאלו אותנו – החברות מבינות לאט לאט לאן נושבת הרוח והצעד של KFC הוא לגמרי צעד מתבקש וחשוב, עכשיו רק צריך לחכות שה-Beyond Fried Chicken יגיע גם לישראל.