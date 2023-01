שמונה שנים רצופות של התחממות: דוח חדש של קופרניקוס, שירות שינויי האקלים של האו"ם, קובע כי שמונה השנים האחרונות היו השמונה החמות ביותר שתועדו, זאת בשל הריכוז הגובר של גזים לוכדי חום (גזי חממה) באטמוספירה הדוחף את הטמפרטורות העולמיות לעבר נקודת מפנה מסוכנת.

הניתוח של קופרניקוס שפורסם אתמול (שלישי) מצביע על שנת 2022 כשנה החמישית החמה ביותר עבור כדור הארץ מאז החלו הרישומים. בנוסף לכך 2022 גם היתה שוברת שיאים באירופה עם הקיץ החם ביותר שלה אי פעם והייתה השנה השנייה החמה ביותר באירופה בסך הכל, אחרי 2020. מספר ימים קודם לכן הכריז השירות המטארולוגי הבריטי כי 2022 היתה השנה החמה ביותר אי פעם בבריטניה.

הדוח תיאר את 2022 כ"שנה של קיצוניות אקלימית", שהביאה גלי חום שוברי שיאים באירופה, שיטפונות קטלניים בפקיסטן , שיטפונות נרחבים ביותר באוסטרליה ושבה הים האנטארקטי הגיע להיקף המינימלי הנמוך ביותר שלו שנרשם.

2022 was the 2nd warmest year on record in Europe. Globally, it was the 5th warmest year on record & the global annual average temperature was 0.3°C above 1991-2020 ref period and 1.2 degrees above preindustrial.



More details here ➡️ https://t.co/YhZkejKnbR#CopernicusClimate pic.twitter.com/X4S7SKt0aw — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) January 10, 2023

בעוד על פי הסכם פריז משנת 2015, התחייבו רוב המדינות להגביל את ההתחממות הגלובלית ל-1.5 מעלות צלזיוס, לפי הדוח הטמפרטורה הממוצעת השנתית הגיעה ב-2022 ל-1.2 מעלות צלזיוס מעל לרמות הטרום-תעשייתיות, מה שהפך אותה לשנה השמינית ברציפות בה טמפרטורה הממוצעת גבוהה לפחות במעלה אחת, מעל תקופת הייחוס של 1850 עד 1900. על פי הפאנל הבין-ממשלתי של האו"ם לשינויי אקלים (IPCC), חציית רף המעלה וחצי תגביר באופן דרמטי את הסיכון לאירועי מזג אוויר קיצוניים ושינויים בלתי הפיכים.

דגש נוסף ומדאיג בדוח של קופרניקוס הוא ריכוז גזי החממה באטמוספירה, שלמרות התחייבות המדינות לצמצם את הפליטות – רק עולה. ב-2022 הגיע ריכוז הפחמן הדו חמצני לממוצע שנתי של 417 חלקים למיליון (PPM) – עלייה של 2.1 ppm בהשוואה לשנת 2021. תיעודים מראים שריכוז הפחמן באטמוספירה לא היה כל כך גבוה מזה כ-2 מיליון שנה, ציינו בקופרניקוס. גם ריכוזי המתאן באטמוספרה עלו – בקרוב ל-12 ppb מעל הממוצע, אך היו מתחת לשיא של השנתיים האחרונות.