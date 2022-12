אחרי קיץ של גלי חום קיצוניים באירופה, מפרסם השירות המטאורולוגי הבריטי תחזית לשנה הבאה, אשר צפויה להיות אחת החמות ביותר שנרשמו עם טמפרטורות ממוצעות שצפויות להיות גבוהות ב-1.2 מעלות צלזיוס מאלו שלפני המהפכה התעשייתית ותחילת שינויי האקלים.

אם התחזית נכונה, זו תהיה השנה העשירית ברציפות בה הטמפרטורות הממוצעות העולמיות מגיעות לפחות ל-1°C מעל מה שהיו בתקופה הקדם-תעשייתית, ( נמדד בהשוואה ל- 1850-1900).

למרות שהקיץ האחרון היה שובר שיאים – כך למשל בבריטניה טיפסו לראשונה המעלות למעל 40°C – ורצוף באירועי אקלים קיצוניים כמו שריפות ובצורות, השנה החמה ביותר שנמדדה ברשומות משנת 1850 היא דווקא שנת 2016; שנה שבה נראתה תופעת האקלים 'אל ניניו' (הילד) באוקיינוס ​​השקט, והשפיעה גם היא על הטמפרטורות העולמיות בנוסף למגמות ההתחממות הגלובלית.

על פי הפרסום, סדרת השנים החמות ביותר החלה ב-2014; מאז עלו הטמפרטורות העולמיות ביותר מ-1.0 מעלות צלזיוס מעל התקופה הטרום-תעשייתית. ד"ר דאג סמית, אחד המומחים של השירות המטראולוגי הבריטי הדגיש כי למרות שהטמפרטורה הממוצעת עלתה רק במעלה אחת, ישנן אזורים בעולם בהם העלייה משמעותית יותר "העובדה שהטמפרטורות הממוצעות העולמיותעלו במעלה אחת או מעל 1.0 מעלות צלזיוס במשך עשור, מסווה את השונות הניכרת בטמפרטורה ברחבי העולם. כמה מקומות כמו הקוטב הצפוני התחממו בכמה מעלות מאז התקופה הטרום-תעשייתית".

Released today, the Met Office global temperature forecast indicates that 2023 could be the 10th consecutive year where average temperatures reach at least 1°C above pre-industrial levels ️



לדברי החוקרים, שנת 2023 לא צפויה לשבור את השיא של 2016, אך עם פליטות גזי החממה שרק מתגברות, היא צפויה להיות שנה בולטת במיוחד מבחינת מצבי קיצון אקלימיים. "הטמפרטורות העולמיות עולות ויש צורך לפעול במהירות כדי לשמור על הטמפרטורה הממוצעת העולמית מתחת ל-1.5 מעלות צלזיוס כדי למנוע את ההשפעות הקשות ביותר של שינויי האקלים", נכתב בפרסום.

הם מסבירים כי לצד ההתחממות הגלובלית, בשלוש שנים האחרונות התקיימה תופעה האקלים 'אל ניניה) (הילדה) שגרמה לטמפרטורות קרירות מהממוצע על פני הים. בשנה הבאה מודל האקלים מצביע על סיום שלוש השנים הרצופות עם 'לה נינה', ועל חזרה לתנאים חמים יחסית בחלקים של האוקיינוס ​​השקט הטרופי. השינוי הזה, אומרים בשירות המטאורולוגי, עשוי להוביל לכך שהטמפרטורה העולמית ב-2023 תהיה חמה יותר מבשנת 2022.

בשנה שעברה, חזה השירות המטאורולוגי הבריטי שהטמפרטורה העולמית של 2022 תהיה גבוה ב 0.97 מעלות צלזיוס עד ל-1.21°C מעל הרמות הטרום-תעשייתיות, עם הערכה מרכזית של 1.09°. הנתונים העדכניים עבור השנה עד אוקטובר, מראים כי הטמפרטורה העולמית הממוצעת השנה גבוהה בערך ב- 1.16 מעלות צלזיוס מעל הממוצע הטרום-תעשייתי.