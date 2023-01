בלתי נמנע: גם אם האנושות תעמוד ביעדים שנקבעו בהסכם פריז ותצליח להגביל את התחממות הגלובלית למעלה וחצי בלבד – מחצית מהקרחונים של כדור הארץ יימסו עד שנת 2100. כך על פי מחקר שפורסם במגזין Science בסוף השבוע.

החוקרים גילו כי היקף והשפעות אובדן הקרחונים גדולים מכפי שחשבו בעבר וכי גם בתרחיש האופטימי ביותר – התחממות של 1.5 מעלות צלזיוס בלבד – 49% מהקרחונים ייעלמו. על פי הממצאים, במחקר שנעזר בשני עשורים של נתוני לוויין כדי למפות את הקרחונים של כדור הארץ בדיוק רב יותר מאי פעם, לפחות מחצית מההפסד הזה יקרה כבר ב-30 השנים הבאות.

עוד נמצא במחקר כי במקרה שההתחממות הגלובית לא תבלם, ותמשך בקצב הנוכחי שייגרום להתחממות של 2.7 מעלות צלזיוס עד סוף המאה, ההפסדים יהיו משמעותיים יותר: לפי המאמר, שבחן את כל הקרח היבשתי הקרחוני למעט יריעות הקרח של גרינלנד ואנטארקטיקה, 68% מהקרחונים ייעלמו, ולא יישארו כמעט קרחונים במרכז אירופה, במערב קנדה ובארה"ב.

In a new Science study that represents “a substantial step forward in predictive modeling” of glacier response to #ClimateChange, researchers present predictions for the fate of all Earth’s mountain glaciers.



Learn more: https://t.co/Nv2D8hJxMg #ScienceResearch pic.twitter.com/KthEoLBSGR — Science Magazine (@ScienceMagazine) January 6, 2023

המסת הקרחונים תגרום לעליית פני הים, תאיים על אספקת המים של עד 2 מיליארד בני אדם, ותגביר את הסיכון לשיטפונות והצפות. על פי המחקר, אם עליית הטמפרטורה תוגבל ל-1.5 מעלות צלזיוס, מפלס הים הממוצע יעלה ב-90 מ"מ מ עד 2100 – בהשוואה ל-2015, אך עם התחממות אגן תגיע ל- 2.7°C, הפשרת קרחונים תוביל לעלייה של כ-115 מ"מ בגובה פני הים.

לפי ההערכה, הפשרת קרחונים בהרים תורמת ליותר משליש מעליית פני הים. חלק גדול מההפסד הזה הוא בלתי נמנע, אבל גודל ההפסד קשור ישירות לעליות הטמפרטורה, ולכן פעולות לבלימת משבר האקלים הן המפתח. "אובדן מסת הקרחונים הגדל במהירות ככל שהטמפרטורה הגלובלית עולה מעבר ל-1.5 מעלות צלזיוס מדגיש את הדחיפות של יישום התחבויות אקלים שאפתניות יותר לשמר את הקרחונים באזורים הרריים אלה", נכתב במאמר.