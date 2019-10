עוברת מאדום לירוק: קוקה קולה חושפת את הבקבוק הממוחזר הראשון בעולם

אחרי שחברות כמו אדידס ונסטלה יצאו במהלכים מיוחדים להפחתת השימוש בפלסטיק, גם בקוקה קולה החליטו לפעול כדי לצמצם את זיהום הפלסטיק, במיוחד בים. ענקית המשקאות יצאה בהצהרה משמחת במיוחד, והודיעה שהצליחה לייצר לראשונה אי פעם בקבוקים מפסולת פלסטיק שנאספה מהים. פסולת פלסטיק שנאספה על ידי מתנדבים ב-84 חופים בספרד ופורטוגל וכן על ידי ספינות דיג בים התיכון, הועברה לתהליך מיחזור משופר – תהליך כימי שמאפשר לקחת פלסטיק ברמה נמוכה מוסגים שונים ולהפוך אותו לכזה שניתן להשתמש בו שוב כדי ליצור פלסטיק שקוף ולהשתמש בו כדי לארוז מוצרי מזון ושתייה. שיעורי מיחזור הפלסטיק זינקו בעקבות העלייה במודעות הציבורית לאיום של זיהום הפלסטיק על האוקיינוסים בעולם, אך כיום חלק גדול מהפסולת עדיין נשלח לשריפה או מיוצא ונטמן במזבלות בלתי חוקיות. הבקבוקים החדשים עשויים מ-25% פלסטיק שמקורו בפסולת ימית, ובעוד שבשלב הראשון יוצרו רק 300 בקבוקים שאינם מיועדים למכירה, מהחברה נמסר שהיא שואפת למכור את כל מוצריה באריזות שעשויות מחומרים ממוחזר או ניתנים לחידוש, ולדבריה, המהלך החדש יצמצם את ייצור הפלסטיק בכ-200 אלף טונות בשנה. View this post on Instagram A post shared by Jes Randrup (@jes.randrup) on Oct 3, 2019 at 6:44am PDT "כרגע, יותר מדי מהמשאבים המתכלים בעולם מושלכים והופכים לפסולת", נמסר מקוקה קולה, "אנחנו יודעים שעלינו לעשות יותר כדי לתקן זאת. לאריזות יש תפקיד חשוב, אבל חובה תמיד לאסוף, למחזר ולהשתמש בהן מחדש". לדברי חברת קוקה קולה, שבין מותגיה האחרים נכללים גם פנטה וספרייט, היא מקווה שהצרכנים יתחילו לראות על המדפים בקבוקים שמיוצרים מפלסטיק ממוחזר בטכנולוגיה החדשה עד השנה הבאה.





