It was 9am in the WTC area, I watched as a jogger took off his sneakers, gave them to a homeless man, & walked the NYC streets barefoot.



“Our character is what we do when we think nobody is looking.” ❤️ pic.twitter.com/LT9dnMdHo0 — Antonella212 (Instagram) (@NYorNothing) August 18, 2019

סרטון מרגש במיוחד הופץ ברשתות החברתיות לאחר שגולשת טוויטר תפסה במקרה בעדשה רגע אנושי נדיר ומקסים: "השעה הייתה 9 בבוקר, וצפיתי מהצד בזמן שאדם שיצא לריצת בוקר הוריד את הנעליים שלו, נתן אותן לאדם חסר בית והמשיך ללכת ברחובות ניו יורק יחף", כתבה הגולשת לצד הסרטון.

בסרטון מחמם לב שעלה לעמוד הטוויטר NyorNothing@ של הגולשת אנטונלה, נראה הרץ עומד יחף לצד חסר הבית שיושב על המדרכה, לאחר שהעניק לו את הנעליים שלו. היא הבחינה ברגע הנוגע ללב כשהמונית שבה נסעה עצרה ברמזור אדום."ראיתי אותו מדבר עם חסר הבית, ואז מתחיל להוריד את הנעליים, ואחר כך את הגרביים שלו," היא סיפרה ל-NYPOST.

תחילה היא חשבה שהרץ מתכוון להוציא מהגרביים כסף כדי לתרום אותו לחסר הבית – ורק אז הבינה מה מתרחש לנגד עיניה. "אמרתי לעצמי – וואו, מי שומר כסף בגרביים שלו? אבל אז הוא פשוט הוריד אותן והמשיך יחף במורד הרחוב", היא מספרת, "אני מתחרטת שלא יצאתי מהרכב כדי לחבק את האיש הזה".

מאז שאנטונלה העלתה את הסרטון לפני יומיים, הוא כבש את ליבם של אנשים בכל רחבי העולם ושותף אלפי פעמים. "זה בדיוק מסוג המעשים שמביאים אותך לגן עדן", כתב בתגובה אחד הגולשים, אבל מבחינתה של אנטונלה, היא הייתה הזוכה הגדולה: "להיות עדה לרגע הזה זה הכי קרוב שאני אגיע אי פעם ללזכות בלוטו".