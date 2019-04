לפני שבוע בדיוק השתתפו מליוני אנשים בישראל ביום מעשים טובים בפעם ה-13, אבל אתמול (7 באפריל) זה קרה בענק: מליוני אנשים בכל רחבי העולם הצטרפו לישראלים בלא פחות מ-108 מדינות שחגגו את יום מעשים טובים הבינלאומי בפעם השישית, בהן שמונה מדינות שהשתתפו השנה לראשונה ביום המיוחד. ברומא, איטליה, חגיגות יום מעשים טובים הבינלאומי התחילו כבר בתחילת אפריל, במרתון רומא הרשמי, שבסופו התאספו מתחרים ומתנדבים ביריד עמותות שנערך בקו הסיום. אתמול הצטרפו אליהם עוד יותר ממאה אלף מתנדבים שהשתתפו בפעילויות של עמותות שונות ברחבי העיר. בגאנה למעלה מעשרים אלף משתתפים חברו יחד לעשות טוב ברחבי המדינה. הפעילויות התמקדו בנושאי הדרכה על הגירה חוקית ובטוחה, ומובילי דעה הניעו פעילויות קהילתיות בכל גאנה. לכבוד יום מעשים טובים בארגנטינה, "דיה דה לאס בואנאס אקסיונס" בשבילכם, התקיימו בבואנוס איירס ובסלטה אירועי ענק עם יריד עמותות, הופעות ופרויקטים שונים של עשיית טוב, ותנועת הצופים השתתפה במאות פעילויות ברחבי המדינה, בשיתוף בתי ספר, עמותות וחברות עסקיות שונות. בעיר הבירה קמפלה שבאוגנדה השתתפו מאות מתנדבים באירוע גדול שאליו הגיע גם נשיא המדינה כאורח הכבוד. מאות פרויקטים נוספים התקיימו ברחבי עיר ובערים אחרות באוגנדה, כמו קססה, שבה השתתפו ביום מעשים טובים 3,000 איש. במונגוליה השתתפו יותר מאלף איש בשלל פרויקטים של יום מעשים טובים: שיפוץ וניקוי, הדרכות בנושאי בריאות ופעילות למען האחר ועוד. יום מעשים טובים הגיע גם ל-13 מהאיים הקאריביים: ברבדוס, האיטי, דומיניקה, הרפובליקה הדומיניקנית, קוראסאו, טרינידד וטובאגו, סנט לוסיה, סנט וינסנט והגרנדינים, ג'מייקה, אנטיגואה, גויאנה, הולנד הקריבית, וסורינאם חברו ביחד כדי להעצים את ההתנדבות ואת החיבור הפנימי בין האיים, עם אירועים ופרויקטים קהילתיים בכל אחת מהמדינות. ככה זה נראה בהאיטי: וגם בג'מייקה לא דילגו על ההזדמנות לעשות טוב: בתמיכת משרד החוץ וארגונים מקומיים בטאיוואן, כמאה אלף איש השתתפו בפעילויות רבות כמו ניקיון פארקים, מרוץ לילה, הדרכת עזרה ראשונה, מסע אופניים לילדים, ותרומת דם, בהשתתפות סגן הנשיא של טאיוואן וראש העיר של גאושיונג. בסאו פאולו ובריו דה ג'ניירו שבברזיל התקיימו הופעות, מופעי בידור, ומגוון פעילויות בהובלת עמותות וארגונים מקומיים. בכל רחבי ברזיל התקיימו ביום הזה לא פחות מ-500 פרוקטים, שבהם לקחו חלק כמאה אלף איש. בשש מתוך שבע המדינות של מקסיקו נערך קמפיין לאומי עם אירועי ענק, עם מגוון פעילויות של עשיית טוב, ובקוסטה ריקה, שהייתה מהראשונות שהצטרפו ליום מעשים טובים הבינלאומי, התקיימו אירועי ענק בהשתתפות מאות אנשים בכל רחב המדינה, ועוד עשרות אלפים שנהנו מקונצרט שנמשך לאורך כל היום ביריד עמותות בעיר אלחואלה. יום מעשים טובים חל השנה בכל אחת מ-50 המדינות של ארה"ב, בבשיתוף עם ארגונים ועמותות בכל רחבי אמריקה, כמו Points of Lights ו-IAVE. ואיך זה נראה בשאר העולם? קניה: State Minister For Finance David Bahati officiated the #GoodDeedsDay.@VictoNalule @YALIRLCEA @Africa_MustRise @Parliament_Ug @nbstv pic.twitter.com/wnNBiFDEGO — Tunaweza Foundation Official (@TunawezaO) April 7, 2019

ליבריה: Good Deeds Day Liberia celebration 2019 #GoodDeedsDay pic.twitter.com/MRiAIFqwU0 — Gaious B. Ben (@GaiousB) April 7, 2019

טנזניה: רוסיה: הונג קונג: View this post on Instagram A post shared by BOKSS (愛羣) (@bokss_hk) on Apr 8, 2019 at 1:51am PDT פנמה:





