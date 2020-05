בדצמבר האחרון, אחרי עשור שעבדו יחד, נגמר החוזה של הזמר המצליח עומר אדם, עם מנהלו האישי ויד ימינו, אסף אטדגי. משפחתו של אדם החליטה שלא להמשיך עם המנהל הראשון, וכך דרכם הארוכה של השניים נפרדה לפני כחמישה חודשים.



אטדגי שנפגע מהחלטת המשפחה, שוקל לפנות אל בית המשפט בנושא תמלוגים שהוא מבקש ממותג המשקפיים של אדם שהושק בתקופתו, וימשיך ככל הנראה גם אחריו. אטדגי דורש פיצויים על סך מיליון וחצי שקלים, סכום קטן יחסית לרווחים שהתאספו עם השנים, אך לא מבוטל.

לפי מקורבים, השניים שהיו קרובים מאוד לא החליפו מילה מאז הקרע, וייתכן שהפגישה הבאה שלהם תהיה רק בבית המשפט. הם התחילו את דרכם המשותפת בשנת 2009, אחרי שאדם הצעיר התגלה בכוכב נולד, ומשם הכל היסטוריה.

מטעם דוברו של עומר אדם, עופר מנחם, נמסר:

"הכל כבר נסגר ברוח טובה בין הצדדים ללא שום בעיה".



מטעם עורכי דינו של אסף אטדגי נמסר:

"נושא הפסקת הפעילות המשותפת ינוהל ברוח טובה ובנעימות בהתאמה ליחסים ששררו עד כה בין הצדדים".