אלונה סער על המתקפה נגדה: "התרגלתי"

אלונה סער, שחקנית בת 22 וגם הבת של חבר הכנסת והשר לשעבר גדעון סער, הצליחה לנהל את החיים שלה מתחת לרדאר עד לפני מספר חודשים. אז, פורסמה הידיעה על הזוגיות שלה עם אמיר חורי, שחקן ישראלי ערבי מחיפה. האינסטגרם שלה התפוצץ בתגובות נאצה, השיח הציבורי געש ואביה אף קיבל מכתב רשמי מארגון להב"ה שביקש ממנו לעצור את הקשר. סער וחורי נמצאים במערכת יחסים כבר שלושה חודשים והם הכירו בבית הספר למשחק של יורם לוינשטיין. אתם אולי מכירים אותו מתפקיד בסדרה "פאודה", או בפרויקטים בינלאומיים מצליחים כמו "אנטבה" וסדרת הדגל של רשת BBC, "המתופפת הקטנה". לפני זמן לא רב היא העלתה תמונה של חורי יושב במרפסת הדירה שלה, במהלך ארוחת בוקר רומנטית ודי שגרתית שהשניים ערכו. לתמונה, המאוד לא פרובוקטיבית ואפילו קצת משעממת, היא הוסיפה את הכיתוב "אהבה גדולה". זה הספיק להצית דיון סביב מערכת היחסים של הזוג, התגובות לא איחרו להגיע ונדמה שלכולם היה מה להגיד בנושא. "מעניין אם אחרי שהוא יעשה לה משהו זה יעניין אותה, הרי הם ידועים ברציחות שלהם על כבוד המשפחה", כתב טוקבקיסט אחד, ואחר העז אף להשוות: "התבוללות היא שואה". View this post on Instagram A post shared by Alona Saar (@alonasaar) on Mar 24, 2019 at 9:10am PDT סער לא ציפתה לסערה שהתעוררה בעקבות התמונה, אבל בדיעבד אפשר לחשוב שהיא דווקא השתלמה לה, כי היא עכשיו מככבת בקמפיין אופנה ראשון למותג מוצרי השיער "מון פלטין פרופשיונל". "היה איזשהו יום שהכל קרה בו", היא סיפרה ללירון שמם שביקרה אותה על הסט, "הייתי בבית ספר וכל פעם שפתחתי את הטלפון היו מלא התראות. כתבו דברים לא נחמדים, מגוון קללות, דברים שתצטרכי לצנזר". למרות הכל, נדמה היה שסער לא נשאבת בדרמטיות לתוך הסיפור ומצליחה להישאר עם רגליים על הקרקע. "חוסמים באינסטגרם", אמרה, "לא כזה התעסקתי בתגובות גם לפני זה, אבל בסדר. אז אנשים כותבים. אז מה? תיארתי לעצמי שמתישהו זה יגיע, אבל אי אפשר להתכונן לזה באמת". צילום: עמוד הפייסבוק של גדעון סער כשברקע שתי מערכות בחירות ואביה הוא המתחרה הגדול של ראש הממשלה, כזה שרואה עצמו כמנהיג הליכוד הבא, סיפור התמונה הפך להיות מטעם לקמפיין בתוך הליכוד. גדעון סער לא הצליח להישאר מחוץ לחייה הזוגיים של בתו ואף זכה למכתב רשמי מבנצי גופשטיין, יושב ראש ארגון להב"ה: "אין ספק שאתה כיהודי גאה הנאמן למורשת של ישראל סבא, מתנגד לקשר הזה. כאב יהודי מוטלת עליך החובה להסביר לאלונה, באהבה, שלעם ישראל יש ייעוד וחזון לעולם כולו". בתגובה צייץ גדעון בפייסבוק "אלונה, הבת האהובה שלי, היא אדם פרטי. צאו מהחיים הפרטיים שלה!". "הוא חיזק אותי", סיפרה סער, "אמר לי לנסות לקחת את הדברים בקלילות ולהתרכז בלימודים". הנונשלנטיות שלה אולי נובעת בגלל שאביה נמצא במערכת הפוליטית כבר יותר משני עשורים, והיא מכירה סיטואציות קיצוניות אפילו יותר. "כשהוא היה שר חינוך ואני הייתי תלמידה היו כל מיני קבוצות כאלה של גדעון סער רוצה לקצר את החופש הגדול ותמונות שלו בתור היטלר", היא נזכרת, "הייתי לוקחת את זה קצת יותר קשה, כשהייתי קטנה זה היה נורא פוגע בי. התרגלתי והיום זה יותר בסדר". צילום: מתוך האינסטגרם של אמיר חורי, מתוך האינסטגרם של אלונה סער "ערב טוב" עם גיא פינס, א'-ה' ב-18:50, קשת 12 {title}





