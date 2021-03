אחרי ההצלחה של הפרסומת בה נועה קירל שרה את "Let the Sunshine In" עם מילים חלופיות, ב-yes החליטו להמשיך ולחדש שירים עם הכוכבת כשהפעם חידשו את "בלדה לשוטר", השיר של אושיק לוי שמופיע בסצנת הסיום של אחד הסרטים הישראלים המוערכים בכל הזמנים - "השוטר אזולאי".

מי שהופתעו לגלות את השיר בהפסקת הפרסומות הם בניו של אפרים קישון – הבמאי של "השוטר אזולאי". רפי קישון ואחיו אמיר ורננה, הגישו בעזרת עורך דינם זוהר לנדה מכתב התראה לפני תביעה לחברת yes על הפרת זכויות יוצרים ואי בקשת שימוש בדימויים שכל כך מזוהים עם "השוטר אזולאי".

בעלי הזכויות על השיר תוגמלו והעבירו את האישור לשימוש בפרסומת, אבל בעלי הזכויות על הסרט טוענים שאליהם לא נעשתה פנתה. הם טוענים שאין להם בעיה עם הפרסומת עצמה – אבל הם דורשים תשלום בטענה שגם להם יש זכויות על היצירה.

"התפלאנו לראות שלוקחים את המוטיב הזה של "השוטר אזולאי" ושותלים בפרסומת הזאת בלי לשאול אותנו, בלי לבקש את רשותנו ובלי להודיע לנו אפילו", אמר רפי קישון. "זה לא בסדר".

בחברת yes שילמו מיליונים על נועה קירל, על ההפקה ועל השידור בהפסקת הפרסומות, ומשפחת קישון טוענת שגם להם מגיע.

מחברת yes נמסר בתגובה שהם עדיין לומדים את הפנייה בנושא.