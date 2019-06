פרסום ראשון: זה החבר החדש של בת אל לוי

בת אל לוי ויוגב אלקיים, אולי הזוג הכי מבטיח ב"חתונה ממבט ראשון", החליטו להישאר יחד בפרק ההחלטות הגורלי, אך גילינו כי הזוגיות לא שרדה כשזמן קצר אחרי שידור הפרק, העלתה בת אל סטורי ובו כתבה: "אנחנו לא ביחד ואני במקום טוב בחיי". כעת, אנחנו מבינים שהמקום הטוב הזה כולל גם זוגיות מאושרת. הערב פורסם לראשונה ב"ערב טוב" עם גיא פינס כי בת אל מתחזקת זוגיות עם אסף חמגרי יזם נדל"ן ישראלי בן 36, שחי על הקו בין ארצות הברית ואפריקה כבר עשור. View this post on Instagram A post shared by Asaf Hengari אסףחנגרי (@nycasaf) on Jul 31, 2018 at 3:31pm PDT "אני פחות שומע על פרטים כאלה", אמר יוגב כששמע לראשונה על הזוגיות והוסיף: "אני מאחל לה המון בהצלחה". האקס סיפר על הפרידה של השניים ואמר: "הייתי בניו יורק. עשינו טיול גדול לני יורק, מקסיקו וחזרנו למושב. שהתחלנו להכיר יותר טוב אחד את השניה גילינו שיש דברים שלא הסתדרו. הגענו לנקודה שהבנו שזה לא זה". {title}





