אם עוד לא הפנמתם, העולם שייך לגמרי לצעירים. בשורה אחת עם נועה קירל, מרגי ועוד אמנים גדולים אחרים, תעמוד לראשונה בחנוכה הקרוב גם אנה זק, וכך תקבל באופן רשמי את חותמת "כוכבת הילדים" הבלתי מעורערת. ולרגע אל תחשבו שהכסף שתקבל שם הוא זה שייתן לה את השקט הכלכלי, כי היום חשבון הבנק שלה כבר לגמרי בליגה של הגדולים.



כדי לעזור לזק הצעירה לחשב את סכומי העתק שהרוויחה בשנה החולפת, מערכת ערב טוב עם גיא פינס עשתה את החישוב והגיעה לסכום של מעל שני מיליון שקלים. "אני לא יודעת בדיוק", הובכה בת ה-18 תוך כדי שהיא מצחקקת באושר, "אבל אני חושבת שאתם סופרים נכון".

אז לזק יש לגמרי סיבה לצחקק כל הדרך אל הבנק, כי עכשיו זה הזמן למספרים. על קמפיין לחברת סלולר קיבלה 250,000 ₪ בעוד ששירות מוניות שילמו לפרסומת בכיכובה 200,000 ₪. חברה של משקה מוגז פינקו את חשבונה ב-150,000, מותג התה אותו מפרסמת יחד עם אניה בוקשטיין סיפק לה עוד 100,000 ₪, וכל זה עוד לפני שהזכרנו את חוזה הדוגמנות שלה לחברת הבגדים עדיקה, שמעבר לנופש במלדיבים גם הוסיף לה 230,000 ₪ לחיסכון.

יש גם תכנית טלוויזיה לנוער בכיכובה בסך של 50,000 ₪ וכמובן הפסטיגל שיכניס לחשבונה עוד 300,000 ₪.

כל זה עוד לפני שחישבנו את הכוח הגדול באמת של אנה זק. כשהיא עם 4.7 מיליון עוקבים באפליקציית טיק טוק, ועוד 1.2 מיליון באינסטגרם, המפרסמים יודעים בדיוק עם מי להתחבר. כל שיתוף פעולה ברשתות החברתיות מתומחר באזור ה-50,000 ₪, הצלחנו לספור לפחות שישה שהוסיפו לחשבונה עוד כ-300,000 ₪.



"היינו בתקופה קשה, העבודה של ההורים שלי לא הייתה אותה עבודה ובאותה הרמה כמו ברוסיה", שיתפה זק. "כל החברות שלי היו יוצאות, עושות שופינג, אוכלות גלידה, ואני הייתי אומרת שאני לא יכולה לצאת. לא הייתי מספרת את הסיבה האמיתית, לא רציתי להגיד שאין לי כסף, התביישתי. כשהתחלתי להרוויח ולהיות עצמאית, יכולתי לקנות כל מה שבא לי, אבל בעיקר זה כיף לתת להורים שלי".



כזכור, זק התפרסמה באפליקציית מיוזיקלי, שמאז הפכה לטיק טוק, שם הייתה עושה סרטוני ליפסינג לשירים מפורסמים עבור אלפי העוקבים מכל העולם שרק הלכו וגדלו עם הזמן. והיום אחרים יכולים לעשות ליפסינג לשירים שלה, כי עם הקריירה המוזיקלית העצמאית היא כבר מחזיקה בשמונה סינגלים מקוריים משלה. היא מופיעה עם השירים שלה מול קהל ילדות באזור גילאי בת המצווה, שלא כל כך רחוקות ממנה בגיל. על כל הופעה כזו היא גובה כ-15,000 ₪ שרק מגדילה לה את חשבון הבנק רגע לפני שמגיעה לשק"ם בבסיס.



"אני חושבת שהכי טוב זה לשמור את הכסף ולא לבזבז יותר מדי", הודתה זק. "ברור שיש לי בזבוזים כמו שופינג, אוכל ודברים כיפים של יום יום, אבל אני מקצה לעצמי דמי כיס. אם אני רואה שבזבזתי יותר מידי, אני עושה סטופ".

אנה זק אמורה להתגייס ממש בקרוב, והיא מאוד מקווה שתתקבל ליחידת היוטיוברים החדשה של צה"ל. "הם לא מדברים ולא מתקשרים איתי, הם לא רוצים אותי", אמרה הכוכבת ופנתה בפנייה מרגשת לרמטכ"ל: "צה"ל בבקשה תענו לי, אני רוצה לדעת אם אני במחלקת יוטיוברים". מקווים מאוד שהצבא ידע לעשות את הצעד הנכון לביטחון ישראל ויגייס את זק לשורת כוכבי הרשת.