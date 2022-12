נינט טייב משתדלת לעשות הפרדה בין החיים המקצועיים לבין החיים האישיים שלה, לא תמצאו בחשבון האינסטגרם שלה תמונות של הילדות שלה. היא אפילו הסתירה את אמיליה, בתה הבכורה, במשך תקופה ממושכת. היום הבת כבר תכף בת 8 - ועכשיו היא מככבת בקליפ החדש של אמא. "אתה קורא לזה גונבת את ההצגה? הבמה שלה", היא מספרת.

לונה, הבת הצעירה, רק בת 9 חודשים. אבל אמיליה כבר בשלה להיכנס לביזנס המשפחתי. נינט מביטה בה מהצד בהשתאות, במה שמסתמן לה כגרסה הצעירה של עצמה. "אנחנו שומרים עליה בהקשר הזה וגם נותנים לה ספייס. היא רוצה לרקוד ולשיר, אני הייתי ילדה כזאת בול. אני התאמנתי על האחיות שלי, על הדודים והחברים שלי. אני מזהה את זה אצלה".

גונבת את ההצגה. אמיליה | צילום: ערב טוב עם גיא פינס, קשת 12

השיר "who is us" הוא סינגל ראשון של נינט מאלבום חדש באנגלית. כבר יותר מחמש שנים שהיא ובן זוגה, יוסי מזרחי, עובדים עליו בהפקה עצמאית שלהם בלי מממנים. הקליפ החדש צולם בלוס אנג'לס. הזמרת תחזור לשם בתום חופשת חג "הכוכב הבא" השנתית, להמשיך לעבוד על הקריירה הבינלאומית שלה.

מי שתסייע לה היא מבקרת המוזיקה הקשוחה - הבת שלה. "זה מגיע למצב שאני מפחדת להשמיע לה שיר, היא אומרת את דעתה הכנה. היא קוטלת, אם היא לא אוהבת". היא יודעת עוד משהו, הילדה לא תישאר עוד הרבה זמן בתפקיד משנה, היא עוד לא בת 8 וכבר די ברור לאן זה הולך. "היא כותבת שירים מטורפים באנגלית, אתה מתעלף זה מפחיד. אנחנו לא מדברים על זה בבית".