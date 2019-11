מה גרם לעומר אדם לוותר על הדרכון האמריקאי?

הבוקר (ב') פורסם בעיתון ידיעות אחרונות כי עומר אדם מתכוון לוותר על האזרחות האמריקאית שלו, שקיבל כמי שנולד בצפון קרוליינה. הזמר התגורר שם עם משפחתו בשליחות ביטחונית של אביו, שהפך לימים למנהלו האישי. לפי החישובים שביצעו חברי העיתון, הערכת הכנסותיו בשנה שעברה עמדו על 24 מיליוני שקלים, כל זה עוד לפני מופע הענק בפארק, מותג משקפי השמש ועסקאות הנדל"ן שהשאירו בכיסו של הזמר מיליונים רבים.



הסיבה העיקרית שעומדת על הפרק היא ענייני מיסוי. כאזרח אמריקאי, אדם מחויב להצהיר כל שנה על הכנסותיו גם לארצות הברית, וחושש שיידרש לשלם עליהן מס, וכאן הסיפור מתחיל להעלות שאלות. הכסף שהזמר מרוויח נוצר בארץ, נכון לעכשיו, והוא בדרגת המס הגבוהה ביותר בישראל שעומדת על כמעט 50%. בארצות הברית על אותו הסכום הוא היה משלם פחות מ-40% מס, אבל בינה לבין ישראל קיימת אמנת מס שאומרת שעל סכום הנכנס מכאן, קודם משלמים לישראל.

מערכת ערב טוב עם גיא פינס שוחחה עם עו"ד אודי ברזלי, מומחה מס שלקח חלק בצוות ההגנה של בר רפאלי. הוא הסביר כי לישראל יש זכות מיסוי ראשונה, וכמובן כשמדובר בהופעות בארצות הברית, התמונה משתנה. כלומר, רשויות המס בארץ ייקחו את הנתח שלהם מההכנסות, אם על אותה ההכנסה נדרשים בארה"ב לשלם יותר, האמריקאים יקבלו את ההפרש, רק שאנחנו המס גבוהה יותר.



"לא כל כך סביר שמישהו ירצה לוותר על האזרחות האמריקאית שלו רק משיקולי מס אמריקאים", הסביר עו"ד ברזלי. "יש תמיד מחשבה שאם מישהו עושה מעשה לא חוקי, הוא לא רוצה להסתבך עם רשויות המס בארה"ב, שהן הרבה יותר מחמירות מרשויות המס בישראל, אבל אני מניח שזה לא המצב".

מכאן המסקנה כי אם עומר אדם באמת מתכוון לוותר על הדרכון האמריקאי, כנראה שהוא רוצה להתחיל להרוויח כסף ממקום אחר, מארצות הברית. אחרי שהטור הגדול שתוכנן לו שם בוטל בגלל בעיות ויזה של חלק מהנגנים, המחשבה הייתה על חידוש המגעים למופע, אך טרם התקבלה תשובה מהמפיקים האמריקאים כדי לאשר זאת.כזכור, יש גם את מותג משקפי השמש שלו, ורסו, שאולי רוצה להתרחב אל מעבר לים, אך דוברי המותג מסרו כי אין באפשרותם להגיב בנושא. ישנה אפשרות נוספת כי הוצע לאדם הזדמנות עסקית חדשה בארצות הברית בתחומי היזמות או הנדל"ן, וכרגע מכינים את הקרקע כדי לחסוך בתשלומי המס, וגם על השערות אלו עומר אדם ואנשיו מסרבים להגיב. נמשיך לעקוב עד שהתעלומה תיפתר.