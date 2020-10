View this post on Instagram

אני לא משתפת אתכם יותר מידי כשפחות הולך לי ואני קצת לא יודעת איך בדיוק להתחיל אז פשוט אכתוב לכם שקיבלתי הבוקר החלטה שטיילה לי בראש כבר כמה חודשים והפעם היא סופית . לפני כמעט שנה קיבלתי סקיצה לשיר מיוחד , שיר שעזר לי להבין שפיתאום התבגרתי , מעין קו שמתחיל לדייק את החלום המוזיקלי שלי . ושמחתי מידי עד כדי כך שיום למחרת כבר הייתי באולפן עם רובי ואלי האהובים היקרים שלי ועבדנו שעות ארוכות , עד שהיה שם - ״בחורים יפים״ . התאהבתי בו סופית ורישמית בסיפור שלו . אז לקחתי את זה צעד קדימה . וצילמנו קליפ . שהסיפור שלו היה על הצד הזה בי שאני פחות אוהבת , הצד הזה שתוקף אותי במערכות יחסים בדרך כלל , הקטע הזה שאת מקבלת את ההחלטות שלך מהלב ולא מהראש , הצד הזה שאני כועסת על עצמי שהגברים בחיי מצליחים לבלבל אותי ככה , ולהוציא אותי מאיזון . עם עזרה גדולה מאנשי צוות אלופים ומוכשרים הוספנו לזה דימוי של מערכת יחסים רעילה בין בני זוג וכמה בחורים ממש ממש יפים . רק שלפעמים לא הכל מדוייק כמו שחשבתי , ואפילו קצת עקום עצוב לי להגיד שלדעתי כל אישה בארץ חוותה לפחות הטרדה מינית אחת בחייה , גם אם שיתפה וגם אם לא זה הולך איתה תמיד . הינה , קרה מקרה אונס שזיעזע מדינה שלמה, יש כאן הטרדות מיניות על בסיס יום יומי , התעללות בנשים והתעלמות מוחלטת מענישה חמורה . וידעתי שהקליפ הזה יתפרש בצורה אחרת מזו שניסיתי להעביר לכם . אז החלטתי לוותר בלב שלם בשביל כל הנשים שנפגעו כי לא הייתי סולחת לעצמי אם הייתי נוגעת למישהי בנקודה כואבת שניסתה לשכוח . זה לא מה שרציתי להעביר לדור שלנו אז גם הפעם הלב ניצח , ו ״בחורים יפים״ נגנז מצורף לכם חלק ממש קטן מתוך הקליפ שהיה אמור לצאת, לשיר מאוד משמעותי בשבילי תודה לכל מי שלקח חלק בדבר הזה ;) ואתם , אתם הכוח שלי הסיבה שאני ממשיכה חזק ולא מתייאשת . את הסינגל הזה כנראה לא תשמעו אבל אל תדאגו אני כבר מבשלת דברים טובים יותר לתקופות טובות יותר ❤️