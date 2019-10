כל מי שמצא את עצמו בקרבת עדן בן זקן בשבוע האחרון היה יכול לחשוב בטעות שהיא החלה לפתח גינונים של דיווה, אבל האמת היא שיש לה סיבה טובה להתלונן על בחילות וגלי חום, וגם לדרוש מהאנשים סביבה שידליקו את המזגן או כוס מים קרים. למקרה ופספסתם, בזמן חגיגות שמחת תורה בשבוע שעבר, חשפה הזמרת בסרטון אינסטגרם מרגש במיוחד שהיא בהריון ראשון. "סוף סוף אפשר לספר" כתבה, והבליטה את הבטן באושר גדול, אחרי חודשיים בהם הסתירה את הידיעה מהקהל. אבל עכשיו היא סוף סוף מוכנה לשתף את המעריצים בכל מה שעבר עליה, ומספרת לראשונה לערב טוב עם גיא פינס על הרגע בו גילתה שהיא בהריון, ההתרגשות וגם על הבחילות. View this post on Instagram A post shared by Eden Ben Zaken (@edenben_zaken) on Oct 21, 2019 at 12:16pm PDT "הופעתי בקריית שמונה וגיליתי את זה בבית של ההורים שלי", אמרה, "אני לא אשכח את זה בחיים. עשיתי בדיקה וראיתי שיש לי שני פסים. אני מסתכלת ואומרת רגע, זה הריון או לא הריון? שוקי כולו שמח אמר יואו עדן את בהריון. את לא מבינה מה קרה לי". בן או בת? בן זקן ובן זוגה, שוקי ביטון, עוד לא יודעים וזה גם לא ממש משנה להם. "לא אכפת לי, מה שיבוא רק שיבוא לי בריא ושלם זה הכי חשוב", אמרה. את הבטן היא לא מעוניינת להסתיר ואפילו מלטפת אותה, למרות שבליטה אמיתית עדיין אין שם. "אני מרגישה, בטח שיש לי, אני גם מרגישה מתי הוא מתהפך". הורים לעתיד. עדן בן זקן ושוקי ביטון | צילום: מתוך עמוד האינסטגרם של עדן בן זקן נכון לעכשיו, בן זקן עוד מתגברת על הבחילות וההקאות, אבל לוקחת הכל ברוח טובה וממש לא פוחדת להפוך לאמא בגיל 26. "אני רוצה, כבר בא לי", אמרה, "אני מרגישה שאני באיחור, אני רוצה שבעה ילדים, לא פחות. יהיה שמח". חישוב זריז מגלה שבן זקן נמצאת בחודש השלישי, ואת העובדה שחשפה את ההריון בשלב כל כך מוקדם אפשר לייחס ללוח הזמנים העמוס שלה בתקופה הקרובה. בנוסף להופעות הרגילות, היא עולה עם מופע חורף גדול בהיכל מנורה בעוד ארבעה חודשים, אז תהיה כבר בחודש השביעי, ובקרוב תתחיל חזרות אינטנסיביות לקראת הפסטיגל שיעלה בדצמבר. {title}





