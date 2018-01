הערב זה סוף סוף יקרה: ליגת הספורט האלקטרוני של Game In mako תתחיל את העונה הראשונה שלה, בערב שידורים ראשון מסוגו בישראל. רגע לפני שאנחנו מתחילים להתכונן לשידור החי, רצינו לעשות קצת סדר בכל במשחקים שישוחקו שם. לא יודעים מה אתם הולכים לראות? חמש דקות ותבינו הכל. Counter-Strike: Global Offensive מה זה? משחק מלחמה תחרותי לשתי קבוצות. קבוצה אחת משחקת קבוצת טרוריסטים שצריכה להטמין מטען חבלה, והקבוצה השנייה היא קבוצת החיילים שאמורה לסכל את הפיגוע. הרעיון נשמע פשוט, אבל הוא מעסיק את הגיימרים התחרותיים כבר שנים רבות, במיוחד בישראל - כאן המשחק הזה פופולרי במיוחד.

מי משחק? שתי קבוצות של חמישה גיימרים. בדרך כלל לכל אחד מחברי הקבוצה יש תפקיד מוגדר: הסייר, הצלף, הקפטן וכו'. שיתוף פעולה הדוק בין השחקנים הוא לא פחות חשוב לניצחון מאשר יכולות הצליפה שלהם. אורך משחק משוער: 30-45 דקות מה עוד צריך לדעת? לא הרבה. Counter-Strike הוא אחד מהמשחקים הכי "צפיים" בתחום, וגם אם לא ראיתם שנייה ממנו סביר להניח שתבינו ממש בקלות מי נגד מי. FIFA 18 מה זה? המשחק הכי מצליח בישראל. נקודה. כמעט כל מי שקנה אי פעם Xbox או PlayStation ככל הנראה הוסיף גם עותק של FIFA. ואם אתם אוהבים כדורגל, אתם מבינים במה מדובר: המשחק שמייצג בצורה המציאותית ביותר את ליגת פיפ"א. מי משחק? שני שחקנים, ראש בראש. כל שחקן שולט על קבוצה שלמה. את הקבוצות ניתן לאמן, לשפר ולהרחיב בבית, אז ככל שהשחקנים ישקיעו יותר בבניית הקבוצה היחודית שלהם - כך הסיכוי שלהם לנצח במשחקי הליגה יהיה גדול יותר. אורך משחק משוער: 12 דקות מה עוד צריך לדעת? אם אתם מכירים את החוקים של משחק כדורגל - אתם מכירים את החוקים של FIFA. Playerunkown’s Battlegrounds מה זה? הלהיט הגדול והמפתיע של 2017 בתעשיית המשחקים. משחק פעולה שמציב 100 שחקנים באי ענק, וכמיטב מסורת "Battle Royalle" או משחקי הרעב מציב בפניהם רק חוק אחד: חסלו את כל המתחרים האחרים, והיו האחרונים שעומדים על האי. מי משחק? בליגת Game In mako משחקים בגירסה הקבוצתית של המשחק. 25 קבוצות של ארבעה שחקנים ישחקו במקביל. הקבוצה האחרונה ששחקנים שלה יישארו בחיים תוכתר כמנצחת הגדולה. בכל שבוע נביא לאולפן קבוצה אחת מתוך ה-25, אך במהלך השידור נראה גם מה קורה אצל הקבוצות האחרות. אורך משחק משוער: כ-40 דקות מה עוד צריך לדעת? אם אתם בקטע של סרטי פעולה מורטי עצבים - PUBG זה משחק תחרותי שתתחברו אליו תוך שנייה, בין אם אתם משחקים בו או רק צופים בו. League of Legends מה זה? אחד המשחקים המצליחים והמכניסים ביותר בעולם, וכנראה הדוגמה הטובה ביותר למושג "ספורט אלקטרוני". בעולם קיימות עשרות קבוצות מקצועיות לגמרי של גיימרים שמתמחים במשחק הזה. הם מקבלים משכורות ממועדוני ספורט, ומתחרים בטורנירים על פרסים שיכולים להגיע למיליוני דולרים.

במהלך המשחק, שתי קבוצות מתחרות זו בזו. המטרה של כל קבוצה פשוטה, לפחות על הנייר: להצליח לחדור לבסיס של הקבוצה המתחרה ולפרק מגדל גדול שנמצא במרכזו ומכונה נקסוס. כמובן שעל הדרך הקבוצה צריכה לדאוג לשמור על שלמות הנקסוס שלה. מי משחק? שתי קבוצות של חמישה שחקנים. כל שחקן בוחר "אלוף" - דמות ייחודית עם כוחות מיוחדים. שילוב של האלופים הנכונים ואסטרטגיות מתאימות הוא חלק מרכזי במשחק. ומכיוון שיש עשרות אלופים שונים שאפשר לבחור ביניהם - האפשרויות והאסטרטגיות כמעט אינסופיות. אורך משחק משוער: בין 20 ל-40 דקות מה עוד צריך לדעת? מכל המשחקים, League of Legends הוא המורכב ביותר להבנה, כי הוא כולל כמות גדולה של "חלקים נעים". אם אתם רוצים להבין מה קורה, ייתכן שתצטרכו קצת סבלנות ויקחו לכם כמה משחקים להכנס לעניינים. הפרשנים שלנו, שילוו את כל המשחקים בשידור חי, יסייעו גם לצופים החדשים להבין את מה שקורה על המסך. הצטרפו אלינו בשידור חי בשעה 19:00 בערב נתחיל את השידור החי שלנו, שיועבר כאן במאקו וגם בעמודי הפייסבוק והיוטיוב שלנו החל מהיום בכל יום רביעי עד פסח. כמו כן, בנוסף לשידורים המרכזיים, משחקים נבחרים של Counter-Strike ישודרו בימי ה' ב-19:00, ומשחקי League of Legends ישודרו במוצאי שבת ב-19:00.



>> לכל הפרטים על השידורים, כולל לוח הזמנים המלא של המשחקים לחצו כאן





