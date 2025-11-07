עוגת לימון ופיסטוק עם גלייז
בשביל קרן אגם הסתיו פותח דלת לשיטפון של עוגות לימון, ולא באמת משנה כמה מעלות יש בחוץ. והפעם: עוגה עם מיץ לימון, קליפת לימון ופיסטוקים קצוצים דק דק, שמכוסה בשכבה מנחמת של גלייז משגע
קרן אגם | פורסם 07/11/25 06:11
צילום: קרן אגם, mako אוכל
הסתיו זו העונה שבה אני מתחילה להגזים עם עוגות לימון, כי יש בהן משהו כל כך חורפי ומנחם, במיוחד כשהן מגיעות עם גלייז למעלה. הפעם אנחנו עם עוגת לימון פיסטוק עם גלייז חמוץ-מתוק, שהופך אותה לחלומית במיוחד. העוגה חלבית, אבל אפשר להכין אותה בקלות בגרסת פרווה.
המצרכים :
לתבנית אינגליש קייק לא חד"פ:
לגלייז:
אופן ההכנה:
1 מחממים תנור ל-180 מעלות.
2 מקציפים במיקסר חמאה, סוכר, סוכר וניל ומלח עד לקבלת תערובת קרמית בהירה.
3 מוסיפים את הביצים אחת אחת, ומקציפים עד לקבלת תערובת אחידה.
4 מוסיפים מיץ לימון וקליפת לימון.
5 מערבבים את הקמח עם אבקת האפייה. מוסיפים אותו ואז את החלב ומערבבים. מוסיפים את הפיסטוקים הקצוצים ומקפלים פנימה.
6 יוצקים את הבלילה לתבנית מרופדת בנייר אפייה. אופים 40-45 דקות, או עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים עליו. מצננים לחלוטין.
7 מכינים את הגלייז: מערבבים את אבקת הסוכר ומיץ הלימון ומצפים את העוגה. מפזרים את הפיסטוקים.עוגת לימון ופיסטוק. עוגה של סתיו | צילום: קרן אגם, mako אוכל
** אפשר לוותר על המיקסר ולהשתמש במטרפה.
** לגרסה פרווה אפשר להמיר את החמאה בתחליף חמאה כמו מחמאה או נטורינה, או בשמן לקבלת עוגה אוורירית יותר.
