אוכל
מגזין סוף השבוע
אופים לשבת עם קרן אגם

עוגת לימון ופיסטוק עם גלייז

בשביל קרן אגם הסתיו פותח דלת לשיטפון של עוגות לימון, ולא באמת משנה כמה מעלות יש בחוץ. והפעם: עוגה עם מיץ לימון, קליפת לימון ופיסטוקים קצוצים דק דק, שמכוסה בשכבה מנחמת של גלייז משגע

| mako אוכל | פורסם  06:11 
עוגת לימון ופיסטוק (צילום: קרן אגם, mako אוכל)
צילום: קרן אגם, mako אוכל
Rating: 3.3 3 reviews.

לא אוהב

  • זמן עבודהעשר דקות
  • זמן הכנהעד שעה
  • רמת קושיכל אחד יכול
  • כשרות כשר חלבי

הסתיו זו העונה שבה אני מתחילה להגזים עם עוגות לימון, כי יש בהן משהו כל כך חורפי ומנחם, במיוחד כשהן מגיעות עם גלייז למעלה. הפעם אנחנו עם עוגת לימון פיסטוק עם גלייז חמוץ-מתוק, שהופך אותה לחלומית במיוחד. העוגה חלבית, אבל אפשר להכין אותה בקלות בגרסת פרווה.

המצרכים :

לתבנית אינגליש קייק לא חד"פ:

  • 250 גרם חמאה רכה
  • 200 גרם (1 כוס) סוכר
  • 2 שקיות סוכר וניל
  • קמצוץ מלח
  • 4 ביצים גודל L
  • מיץ וקליפה מגוררת מלימון אחד
  • 300 גרם (2 כוסות ועוד שתי כפות) קמח
  • שקית (10 גרם) אבקת אפייה
  • 50 מ"ל חלב
  • 50 גרם פיסטוקים קצוצים דק דק

לגלייז:

  • 150 גרם אבקת סוכר
  • 2-3 כפות מיץ לימון
  • חופן פיסטוקים קצוצים

אופן ההכנה:

1 מחממים תנור ל-180 מעלות.

2 מקציפים במיקסר חמאה, סוכר, סוכר וניל ומלח עד לקבלת תערובת קרמית בהירה.

3 מוסיפים את הביצים אחת אחת, ומקציפים עד לקבלת תערובת אחידה.

4 מוסיפים מיץ לימון וקליפת לימון.

5 מערבבים את הקמח עם אבקת האפייה. מוסיפים אותו ואז את החלב ומערבבים. מוסיפים את הפיסטוקים הקצוצים ומקפלים פנימה.

6 יוצקים את הבלילה לתבנית מרופדת בנייר אפייה. אופים 40-45 דקות, או עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא עם פירורים לחים עליו. מצננים לחלוטין.

7 מכינים את הגלייז: מערבבים את אבקת הסוכר ומיץ הלימון ומצפים את העוגה. מפזרים את הפיסטוקים.

עוגת לימון ופיסטוק. עוגה של סתיו עוגת לימון ופיסטוק. עוגה של סתיו | צילום: קרן אגם, mako אוכל

** אפשר לוותר על המיקסר ולהשתמש במטרפה.

** לגרסה פרווה אפשר להמיר את החמאה בתחליף חמאה כמו מחמאה או נטורינה, או בשמן לקבלת עוגה אוורירית יותר.

...טוען
תגובות סגור

פתח הכל סגור הכל

...טוען
מקרא: = תגובה ללא תוכן   = תגובה עם תוכן  
חברים
פעילות
המלצות
מדורים
  • N12
  • צבא וביטחון
  • פלילים+
  • סלבס
  • תרבות
  • TVbee
  • מוזיקה
  • דיגיטל
  • אוכל
  • עיצוב הבית
  • הורים
  • חופש
  • מגזין סוף השבוע
  • היטליסט- המצעד הרשמי של ישראל
  • בריאות
  • כסף
  • Fashion Forward
  • HIX
  • גאווה
  • לאב איילנד
  • תקשורת ושיווק
    		•
    תכניות קשת 12
  • לוח שידורים
  • +12
  • חדשות הבוקר
  • ארץ נהדרת
  • המטבח המנצח
  • נינג'ה ישראל
  • סברי מרנן
  • ערב טוב עם גיא פינס
  • הכוכב הבא
  • מונית הכסף
  • ארץ נהדרת
  • עובדה
  • פנייה לארכיון קשת
  • ערוץ 12 בשידור ישיר
    		•
    שימושון
  • שמות לבנים
  • שמות לבנות
  • פענוח בדיקות דם
  • פרסום ממומן באתר
  • עומס בנתב"ג
  • תנאי שימוש
  • כתבו לנו
  • דרושים
  • אקו"ם
  • מפת האתר
  • RSS
    		•
    מיוחדים
  • מדריך דובאי
  • מדריך דובאי
  • פירוש שמות
  • פירוש שמות
  • כניסת שבת
  • מאקו ב-twitter
  • מאקו ב-twitter
  • מאקו ב-tiktok
  • הניוזלטרים שלנו
    		•
    קניות והטבות
  • Holiday finder
  • easy - חיפוש עסקים
  • מבצעים
  • פרסמו אצלנו
  • רואים רחוק
    		•
    מצא כתבה זו ב: כל הזכויות שמורות ל-www.mako.co.il